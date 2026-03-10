La FESFUT impulsa nueva red departamental para transformar el fútbol salvadoreño

El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Yamil Bukele, presentó la Red Departamental de Desarrollo del Fútbol para transformar el fútbol aficionado en El Salvador./ (FESFUT)

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), bajo la presidencia de Yamil Bukele, presentó oficialmente la Red Departamental de Desarrollo del Fútbol (RedDFUT), una renovada estructura que busca transformar el fútbol aficionado en El Salvador. El acto, realizado el fin de semana y anunciado a través de redes sociales, reunió a los 14 representantes departamentales en una jornada que marcó el inicio de una nueva etapa para el desarrollo integral del balompié en todo el territorio nacional.

Durante la presentación, Bukele expuso los fundamentos y alcances de la RedDFUT, concebida como la base operativa para la gestión del fútbol infantil, juvenil y comunitario en cada uno de los departamentos del país. La iniciativa responde a la necesidad de articular y fortalecer la organización territorial, conectando escuelas, academias, clubes y otros proyectos formativos bajo una misma estructura competitiva.

La RedDFUT estará conformada por 14 organizaciones, una en cada departamento, encargadas de coordinar y dinamizar el desarrollo del fútbol a nivel local. Cada red contará como mínimo con dos figuras clave: un administrador y un coordinador deportivo. Además, el proyecto contempla la adecuación de oficinas, provisión de equipo tecnológico y material deportivo, así como el pago de servicios básicos y la capacitación continua para entrenadores, árbitros y personal administrativo.

Representantes departamentales escuchan los lineamientos de la nueva estructura del fútbol aficionado presentada por la FESFUT./(FESFUT)

De acuerdo con la publicación de la FESFUT, la entidad dotará a cada red de los recursos necesarios para operar formalmente, garantizando que cada departamento disponga de una estructura sólida para gestionar todas las actividades futbolísticas.

La RedDFUT organizará y promoverá actividades en diversas categorías, abarcando desde el baby fútbol (para niñas y niños de seis a 10 años, en categoría mixta) hasta la categoría libre. Se incluyen competencias para Sub-13, Sub-15, Sub-17 (todas en masculino y femenino), Primera Aficionado (masculino y femenino), y divisiones Sub-23, Sub-22 y Sub-21, que se desarrollarán progresivamente en los próximos años.

Cada año, las redes departamentales tendrán la responsabilidad de organizar torneos Apertura y Clausura en todas las categorías y ramas. Al finalizar cada torneo Apertura, se conformarán selecciones departamentales que competirán a nivel nacional, permitiendo así detectar talento y medir el nivel competitivo entre los diferentes departamentos.

La RedDFUT organizará competencias y torneos en categorías desde baby fútbol hasta libre, incluyendo sub-13, sub-15, sub-17 y primera aficionado para ambos géneros./ (FESFUT)

La FESFUT aseguró que brindará apoyo logístico y materiales a las selecciones departamentales, incluyendo el pago de arbitrajes, suministro de balones, transporte, uniformes, premiación y otros recursos adicionales. Esta estrategia busca reducir los costos de participación y fomentar la inclusión en todas las regiones.

Entre los objetivos centrales de la RedDFUT se encuentra llevar el desarrollo del fútbol a cada rincón del país, conectar comunidades, detectar y proyectar talento deportivo local, e impulsar procesos de formación para jugadores, entrenadores, árbitros y dirigentes. La iniciativa también pretende fortalecer la identidad futbolística territorial y consolidar el trabajo en red, promoviendo mayores oportunidades para la infancia, la juventud y las mujeres en el ámbito deportivo.

Cada RedDFUT integrará equipos provenientes de escuelas de fútbol, academias, clubes comunitarios, proyectos como La Liga Valores y Oportunidad, así como otras iniciativas formativas. El propósito es que todas las entidades trabajen bajo una misma estructura, potenciando el crecimiento del fútbol desde la base y fomentando la colaboración entre los distintos actores del sector.

La RedDFUT funcionará en los 14 departamentos del país como nueva estructura operativa para el fútbol infantil, juvenil y comunitario./(FESFUT)

En el ámbito de la formación, la FESFUT, en alianza con el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), lanzará en abril el programa Red INDES Pro Talent, orientado a la formación y capacitación de entrenadores. Este programa contará con el respaldo de la Concacaf y la FIFA y otorgará inicialmente 400 becas, distribuidas entre las zonas oriental, occidental, paracentral y central del país.

Al cerrar la presentación, Yamil Bukele subrayó que la RedDFUT servirá como vínculo entre las estructuras departamentales y la visión nacional para el desarrollo del fútbol. El nuevo modelo apunta a fomentar la participación, profesionalizar la gestión y consolidar una red que impulse el talento y multiplique las oportunidades para todos los sectores involucrados en el fútbol salvadoreño.

La RedDFUT se perfila como una apuesta estratégica para transformar el panorama del fútbol aficionado en El Salvador, sentando bases sólidas para el crecimiento deportivo, la integración social y la formación de futuras generaciones de futbolistas.