El Salvador firma acuerdo con Estados Unidos para construir su primera planta nuclear

La firma de un memorándum de entendimiento entre ambas naciones impulsa el inicio de un proyecto que busca diversificar la generación eléctrica e incrementar la seguridad energética mediante el uso de tecnología nuclear en el país centroamericano

La nación centroamericana se prepara para integrar la energía nuclear como parte de su oferta eléctrica, con el objetivo de fortalecer su seguridad energética y avanzar en su desarrollo tecnológico.

Un acuerdo reciente entre El Salvador y Estados Unidos marca un punto de inflexión para la diversificación de la matriz energética salvadoreña, según lo anunció este martes la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga.

Durante una mesa redonda celebrada en la oficina de energía nuclear, representantes de ambos gobiernos formalizaron este compromiso mediante la firma de un memorándum de entendimiento.

El documento fue suscrito entre la Oficina de Energía de Estados Unidos y la Oficina de Energía Nuclear de El Salvador, estableciendo las bases para la futura construcción de la primera planta nuclear del país, anunció la funcionaria en sus redes sociales.

Siete años para la energía nuclear en El Salvador

La embajadora Milena Mayorga proyectó que la planta nuclear estará lista en aproximadamente siete años. Esta nueva infraestructura busca proveer energía tanto al sector privado como al Estado, ofreciendo una alternativa limpia y estable frente a la demanda creciente.

En palabras de la embajadora, el país ve en la energía nuclear una vía para garantizar el suministro eléctrico y potenciar la agenda estratégica impulsada por el presidente Nayib Bukele.

Este avance también responde a la necesidad de atraer inversiones y alianzas tecnológicas que acompañen el crecimiento económico de El Salvador.

El desarrollo del programa nuclear contempla la participación de empresas estadounidenses y otros aliados internacionales. Las gestiones se intensificarán en los próximos días, facilitando encuentros de alto nivel con compañías que puedan aportar experiencia y recursos a este proyecto.

Con la firma de este memorándum de entendimiento se busca ofrecer una fuente adicional de energía limpia, capaz de reducir la dependencia de tecnologías convencionales y de mitigar los riesgos asociados a la variabilidad de otras fuentes.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cooperación con Estados Unidos y el sector privado

La colaboración con Estados Unidos ha sido destacada como un factor clave para el éxito de esta iniciativa. Según la embajadora Mayorga, el respaldo norteamericano no solo se refleja en la firma del memorándum, sino también en el acompañamiento técnico y el reconocimiento al trabajo realizado por El Salvador en materia de energía.

La subsecretaria adjunta para Asia y América del Departamento de Energía de EE.UU., Elizabeth Urbanas, valoró positivamente los pasos que El Salvador está dando para transformar su economía y su modelo de gobierno.

Urbanas consideró que se abre una oportunidad única para fortalecer las relaciones bilaterales y profundizar la cooperación entre ambos países.

El director de la Oficina de Energía Nuclear de El Salvador, Daniel Álvarez, remarcó que la introducción de energía nuclear representa un salto tecnológico para el país.

La meta es ofrecer una fuente adicional de energía limpia, capaz de reducir la dependencia de tecnologías convencionales y de mitigar los riesgos asociados a la variabilidad de otras fuentes.

Implicaciones para la seguridad energética y el desarrollo

El Salvador apuesta por la energía nuclear como un motor para la estabilidad y la diversificación energética.

La decisión de incorporar esta tecnología responde a la necesidad de garantizar el acceso a electricidad confiable, reducir la vulnerabilidad ante fluctuaciones del mercado internacional y avanzar hacia estándares más sostenibles.

De acuerdo con las autoridades involucradas, la planta nuclear proyectada no solo atenderá la demanda nacional, sino que también contribuirá a posicionar al país en el mapa de naciones que apuestan por tecnologías avanzadas en el sector energético.

El memorándum de entendimiento y las próximas negociaciones consolidan una alianza que, según los actores principales, permitirá a El Salvador acceder a conocimientos, inversiones y recursos de alto valor estratégico. En siete años, el país espera ver materializada esta visión en una infraestructura que marque un antes y un después en su historia energética.

