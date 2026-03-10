Consorcio privado invertirá más de $16 millones en construcción de Hotel El Salvador Airport

El consorcio apuesta por modernizar la infraestructura hotelera en el corredor aeroportuario de El Salvador con un enfoque sostenible./(Cortesía Costa del Sol Hotel Group)

La construcción del Hotel El Salvador Airport, con una inversión inicial de más de USD 16 millones, marca el inicio de una etapa clave para la infraestructura turística y de negocios de El Salvador, ya que el proyecto apunta a elevar la conectividad y fortalecer la actividad del turismo corporativo en la principal zona aeroportuaria del país.

Con la participación de funcionarios del Gobierno, inversores y representantes del sector turísticos y empresarial, se realizó esta mañana la develación de la placa conmemorativa de la primera piedra del hotel El Salvador Airport, que se construirá frente al Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, en San Luis Talpa, La Paz Oeste.

El desarrollo del nuevo hotel supone la construcción de aproximadamente 18,000 metros cuadrados, espacio en el cual se distribuirán 153 habitaciones en una primera etapa, así como restaurantes, bares, salones para eventos y un rooftop panorámico con vistas al entorno aeroportuario.

El grupo desarrollador del proyecto será el consorcio salvadoreño-guatemalteco, Costa del Sol Hotel Group, mismo que espera que este complejo se convierta en un referente de la hospitalidad contemporánea, enfocado en brindar hospedaje eficiente, cómodo y funcional para viajeros internacionales, tripulaciones aéreas y delegaciones empresariales en esta zona clave de El Salvador.

Al acto de develación de la placa conmemorativa de la primera piedra del hotel El Salvador Airport asistió la ministra de Economía, María Luisa Hayem; la ministra de Turismo, Morena Valdez; y el presidente de CEPA, Federico Anliker./(Cortesía Costa del Sol Hotel Group)

De acuerdo con el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, quien acompañó el evento, “el Aeropuerto Internacional de El Salvador se ha convertido en un punto estratégico para impulsar la actividad económica de nuestra nación”. Al cierre de 2025, la terminal aérea movilizó a más de 5.2 millones de pasajeros “y en menos de tres meses de 2026 ya superamos el millón de pasajeros movilizados”, reveló el funcionario.

Los datos confirman la posición clave en la cual se edificará el nuevo espacio hotelero que, según datos divulgados en el evento, no será el único. El grupo empresarial tiene previsto desarrollar cinco hoteles adicionales en ubicaciones estratégicas durante los próximos diez años en el país. Este plan representa una inversión estimada superior a $120 millones y contempla la generación de aproximadamente 800 empleos directos y más de 3,200 empleos indirectos.

El CEO de la compañía, Manuel Ríos, explicó durante la ceremonia que el hotel responde a la creciente demanda de hospedaje de calidad en el corredor aeroportuario, considerado uno de los polos logísticos y comerciales de mayor dinamismo en El Salvador.

“Esta iniciativa responde al crecimiento sostenido de la demanda de hospedaje de calidad en el corredor aeroportuario, uno de los polos logísticos y comerciales más dinámicos de El Salvador. Estamos convencidos de que este proyecto fortalecerá la conectividad aérea, el turismo corporativo y la inversión estratégica en el país”, sostuvo Ríos previo a la develación de la placa.

El evento contó con la participación de inversores y empresarios privados./(Cortesía Costa del Sol Hotel Group)

Un hotel diseñado para el viajero corporativo y el turismo en tránsito

El diseño del Hotel El Salvador Airport prioriza la eficiencia operativa y el confort, adaptándose a las exigencias de quienes requieren alojamiento en el marco de la actividad aeroportuaria y comercial. El proyecto contempla instalaciones para satisfacer las necesidades de pasajeros en tránsito, viajeros de negocios y delegaciones empresariales, además de ofrecer espacios para reuniones y eventos.

Ríos manifestó que “la incorporación de un hotel de estándar internacional en el entorno aeroportuario ampliará la oferta de servicios para pasajeros en tránsito, delegaciones empresariales y viajeros de negocios, al tiempo que fortalecerá la competitividad de El Salvador como destino para inversión, turismo y conectividad regional”. Este enfoque se encuentra alineado con la visión de Costa del Sol Hotel Group, que busca contribuir al crecimiento económico y a la modernización de la infraestructura turística bajo pautas de sostenibilidad y eficiencia.

Con el inicio de la fase constructiva del Hotel El Salvador Airport, la empresa da un paso decisivo hacia la consolidación de una nueva oferta hotelera pensada para acompañar tanto el incremento del tráfico aéreo como el desarrollo logístico y la expansión del turismo corporativo en el país.