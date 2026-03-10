Centroamérica resiste y proyecta crecimiento arriba del 3% al cierre del año

Las economías centroamericanas muestran resiliencia ante la volatilidad de los mercados globales y desafíos de productividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La economía centroamericana podría cerrar el año con señales alentadoras de recuperación, consolidada en un crecimiento estimado del Producto Interno Bruto (PIB) regional del 3.2%, según proyecciones económicas recientes elaboradas por la escuela de negocios ADEN International Business School, que incluyen a la República Dominicana. Este escenario se da en medio de un panorama internacional caracterizado por la volatilidad de los mercados globales y la persistencia de desafíos estructurales en materia de productividad y desigualdad.

A pesar de un entorno internacional marcado por altas tasas de interés y fluctuaciones en las cadenas de suministro, la región ha mostrado “una resiliencia moderada frente a la volatilidad de los mercados globales”, destacaron expertos en el reporte “Tendencias económicas de la región centroamericana y El Salvador 2025-2026”, de ADEN International Business School. Tras los picos inflacionarios vividos en años previos, Centroamérica registró al cierre de 2025 una “estabilización inflacionaria, situándose en un promedio interanual del 2.6%”.

En el ámbito inflacionario, El Salvador resaltó como “uno de los países con inflación más baja”, con una tasa del 0.91%, lo que se considera favorable para la estabilidad de precios y la confianza de inversionistas y consumidores.

Este sector sigue siendo clave para las exportaciones a nivel regional. (Foto: HRN)

El informe señala que el crecimiento del PIB regional está “impulsado principalmente por el sector servicios, la recuperación sostenida del turismo postpandemia y el flujo de remesas”, elementos que sostienen el consumo interno en países como Guatemala, Honduras y El Salvador: “donde (las remesas) superan el 20% del PIB”. El dinamismo del turismo ha sido vital en la reactivación de pequeñas y medianas empresas tras la emergencia sanitaria, mientras que los servicios, especialmente aquellos relacionados con tecnología y atención al cliente, han mantenido su expansión.

Costa Rica y Panamá se mantienen a la vanguardia regional en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), especialmente en los sectores tecnológicos y logísticos. “La reconfiguración de las cadenas globales de suministro y su ubicación geoestratégica” han favorecido la llegada de capitales y proyectos de alto valor agregado a estos dos países, que se perfilan como nodos clave dentro de la economía regional.

El Salvador: Modelo de seguridad y digitalización

El Salvador, por su parte, finalizó 2025 bajo un enfoque de transformación económica basado en la seguridad ciudadana y la digitalización financiera. Según datos preliminares del Banco Central de la Reserva (BCR), la economía salvadoreña “registró un crecimiento del 5.1% en el tercer trimestre del año, impulsado por la inversión pública y privada, especialmente en el sector construcción, que creció 27.1% en ese período”. El crecimiento anual salvadoreño ha sido apoyado también por sectores como transporte, servicios administrativos, actividades financieras e industria manufacturera.

El Salvador destaca como el país con la inflación más baja de la región, alcanzando el 0.91% en 2025./(Cortesía)

El manejo fiscal continúa bajo vigilancia internacional: El Salvador cerró 2025 con una deuda pública equivalente al 89% del PIB, “variable que deberá mantenerse bajo monitoreo en el corto y mediano plazo” para garantizar la sostenibilidad financiera del país.

Desafíos hacia 2026: productividad y equidad

Mirando al futuro, la región enfrenta retos urgentes. Para 2026, el principal objetivo es “mejorar sus índices de productividad y reducir la brecha de desigualdad”. En palabras de Gustavo Riveros Sáchica, director del Máster en Desarrollo Estratégico de ADEN International Business School, “el verdadero desafío para Centroamérica no es únicamente crecer, sino transformar ese crecimiento en productividad sostenible y empleo de alto valor agregado”. Para El Salvador, esto significa que “tiene una oportunidad histórica de capitalizar su estabilidad y percepción de seguridad para atraer inversión industrial de largo plazo y reducir gradualmente la dependencia estructural de las remesas”.

El reporte concluye que la región centroamericana avanza hacia una senda de mayor estabilidad y oportunidades, aunque “también exige reformas estructurales orientadas a competitividad, innovación y sostenibilidad fiscal para consolidar un crecimiento más inclusivo en los próximos años”.