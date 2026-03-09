El Salvador

Un conductor es arrestado tras provocar accidente con nivel alto de alcohol en San Salvador Este

El incidente en la carretera de Oro dejó a una persona lesionada y originó la captura del responsable, quien fue sometido a una prueba de alcoholemia y será puesto a disposición de las autoridades por delitos relacionados con la seguridad vial

Guardar
La Policía Nacional Civil detiene
La Policía Nacional Civil detiene a un conductor con 160° de alcohol en sangre tras un accidente en Tonacatepeque. (Cortesía: Periódico El Caribe)

Un conductor de 24 años fue detenido luego de causar un accidente de tránsito en el municipio de Tonacatepeque, según reportó la Policía Nacional Civil de El Salvador, el sujeto presentaba más de 100° de alcohol en sangre. El incidente ocurrió en el kilómetro 6 ½ de la carretera de Oro, en San Salvador Este, y dejó como saldo a una persona lesionada que viajaba en otro vehículo, quien debió ser trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

Según precisó la Policía Nacional Civil a través de sus informes, el conductor identificado como Ronald Edenilson Rosales Mejía fue sometido a la prueba de alcoholemia luego del choque, arrojando como resultado 160° de alcohol. Por estos hechos, Rosales Mejía será remitido a las autoridades correspondientes por los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa, según detallaron las autoridades.

La policía reiteró mediante un comunicado su llamado a la ciudadanía para evitar la conducción bajo efectos del alcohol, reforzando los controles viales en distintas carreteras principales de El Salvador. Los reportes oficiales detallan cómo los dispositivos de medición de alcohol utilizados en los operativos permiten identificar a conductores en estado de ebriedad y con ello prevenir siniestros.

El conductor Ronald Edenilson Rosales
El conductor Ronald Edenilson Rosales Mejía será acusado de lesiones culposas y conducción peligrosa, según reporte oficial. (Foto cortesía PNC)

Las detenciones por conducción peligrosa descienden un 6.8% en El Salvador

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial reportó que en el período comprendido entre el 1 de enero y el 8 de marzo de 2026, se registraron 385 detenciones por conducción peligrosa, frente a las 413 del mismo lapso de 2025. Esta diferencia marca una disminución del 6.8% en los casos detectados.

El informe, publicado por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, precisa que estos resultados se obtienen a partir de controles realizados con alcoholímetros, que recolectan las cifras oficiales utilizadas para sancionar a infractores y establecer patrones de comportamiento en las principales rutas del país. Las autoridades sostienen que los dispositivos de medición y el monitoreo constante son piezas clave para reducir incidentes viales provocados por el consumo de alcohol.

El análisis histórico de los datos muestra variaciones en el número de personas detenidas por esta causa de 2019 a 2025. En 2019 se reportaron 2,206 detenciones, cifra que bajó notablemente a 1,284 en 2020. Desde 2021, los números han subido: 1,511 detenidos en 2021, 1,455 en 2022, aumento a 1,875 en 2023 y el punto más alto de la serie fue en 2024 con 2,311 casos. Para 2025 la cifra descendió ligeramente a 2,178 personas detenidas por conducción peligrosa. Los datos del Observatorio reflejan el impacto de las campañas y operativos en la vía pública en la fluctuación anual de estas cifras.

En el accidente de Tonacatepeque
En el accidente de Tonacatepeque resultó lesionado un acompañante, trasladado de inmediato a un centro asistencial. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

Un fallecido y múltiples lesionados tras accidentes

Las autoridades confirmaron una serie de accidentes viales ocurridos durante la noche del domingo, que dejaron como saldo la muerte de un motociclista y al menos ocho personas lesionadas en diferentes puntos del territorio. En el kilómetro 135 de la carretera hacia Chapeltique, en San Miguel Norte, un motociclista perdió la vida tras intentar una maniobra para sobrepasar a otro vehículo de forma imprudente; su acompañante debió ser trasladada de emergencia a un hospital según informaron los equipos de socorro.

También por la noche, se reportó que un camión perdió el control en el Cantón San Isidro. El accidente dejó tres personas lesionadas, quienes fueron estabilizadas en la zona por Comandos de Salvamento de Sonsonate antes de ser trasladadas para recibir atención médica.

En otro incidente, se atendió a un motociclista accidentado sobre la carretera a Tonacatepeque. La víctima presentó múltiples golpes y fue trasladada a un centro de salud en Apopa, San Salvador; los socorristas aclararon que el conductor no llevaba equipo de protección.

La Cruz Roja Salvadoreña y
La Cruz Roja Salvadoreña y Comandos de Salvamento atendieron múltiples incidentes con lesionados en San Miguel, Sonsonate, Tonacatepeque y Texistepeque. (Foto cortesía Cruz Roja)

En el municipio de Texistepeque, las brigadas de Cruz Roja Salvadoreña brindaron atención en un accidente en el que tres personas sufrieron traumas. Entre los lesionados se encontraban dos hombres y una mujer embarazada, quienes luego de ser estabilizados, fueron trasladados al hospital de Metapán.

Temas Relacionados

Policía Nacional CivilEl SalvadorObservatorio Nacional de Seguridad VialCruz Roja SalvadoreñaConducción PeligrosaAccidentes de Tránsito

Últimas Noticias

Presidente Abinader inaugura escuela que beneficiará a más de 800 niños en Dominicana

Una moderna instalación para la enseñanza básica abre sus puertas en el sector Los Guandules, como parte del esfuerzo institucional para dotar a familias de ambientes apropiados y mejores perspectivas para la formación escolar de sus hijos

Presidente Abinader inaugura escuela que

Autoridad del centro histórico de San Salvador anuncia programación especial para la temporada de Semana Santa

Las iniciativas programadas abarcan manifestaciones artísticas, actividades religiosas y encuentros deportivos para diversos públicos, con el objetivo de incentivar la participación ciudadana y promover el patrimonio cultural de la ciudad

Autoridad del centro histórico de

Las mujeres incrementan su presencia en puestos de liderazgo exportador en Guatemala

Un informe reciente destaca cómo empresarias líderes están involucradas en sectores productivos clave, fomentando redes de valor e iniciativas que facilitan la adaptación del país a los retos internacionales

Las mujeres incrementan su presencia

Nuevo hongo amenaza la producción de fresas en Costa Rica

La presencia confirmada de este organismo en plantaciones nacionales ha encendido alertas entre los productores, pues la experiencia internacional indica la posibilidad de pérdidas económicas y adaptación del patógeno a otros cultivos

Nuevo hongo amenaza la producción

16 de 19 sectores económicos crecieron en El Salvador durante el último año, según autoridades

La titular del Ministerio de Economía, María Luisa Hayem, argumentó que 2025 presentó un importante crecimiento para el territorio salvadoreño impulsado por el sector construcción y turismo

16 de 19 sectores económicos

TECNO

Solo dos de 831 gamers

Solo dos de 831 gamers lograron superar hoy este juego de los años 80

El método Steve Jobs: cómo sobrevivir a 5 despidos en Apple y terminar siendo una líder imparable

La estás dañando sin saberlo: el error común al limpiar tu computadora que arruina la pantalla para siempre

Cómo saber si tu iPhone está siendo rastreado: señales de alerta y qué hacer

Si el WiFi va más lento en el televisor que en el celular, prueba este ajuste para solucionar el problema

ENTRETENIMIENTO

Premios Oscar 2026: los récords

Premios Oscar 2026: los récords históricos que podrían superarse en la próxima edición

Axl Rose y una dura frase sobre Iron Maiden: “No tienen nada que ver con el rock and roll”

La dura crítica de una actriz de “Pulp Fiction” a Tarantino: “Es simplemente racista y siniestro”

Entre risas, anécdotas y un homenaje a James Gandolfini: así fue la emotiva reunión de parte del elenco de Los Soprano

Identifican a la mujer que disparó a la mansión de Rihanna y es acusada de intento de asesinato

MUNDO

Israel lanzó una oleada de

Israel lanzó una oleada de bombardeos en Irán y destruyó el cuartel de drones de la Guardia Revolucionaria

Emmanuel Macron anunció el despliegue de buques de guerra para garantizar la seguridad en el Estrecho de Ormuz

Las bolsas europeas caen a mínimos de dos meses por el alza del petróleo y la tensión en Medio Oriente

Buques mercantes exhiben bandera china en el estrecho de Ormuz para evitar ataques iraníes

El G7 se prepara para estabilizar los mercados energéticos ante la crisis en el golfo Pérsico