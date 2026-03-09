Un conductor es arrestado tras provocar accidente con nivel alto de alcohol en San Salvador Este

La Policía Nacional Civil detiene a un conductor con 160° de alcohol en sangre tras un accidente en Tonacatepeque. (Cortesía: Periódico El Caribe)

Un conductor de 24 años fue detenido luego de causar un accidente de tránsito en el municipio de Tonacatepeque, según reportó la Policía Nacional Civil de El Salvador, el sujeto presentaba más de 100° de alcohol en sangre. El incidente ocurrió en el kilómetro 6 ½ de la carretera de Oro, en San Salvador Este, y dejó como saldo a una persona lesionada que viajaba en otro vehículo, quien debió ser trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

Según precisó la Policía Nacional Civil a través de sus informes, el conductor identificado como Ronald Edenilson Rosales Mejía fue sometido a la prueba de alcoholemia luego del choque, arrojando como resultado 160° de alcohol. Por estos hechos, Rosales Mejía será remitido a las autoridades correspondientes por los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa, según detallaron las autoridades.

La policía reiteró mediante un comunicado su llamado a la ciudadanía para evitar la conducción bajo efectos del alcohol, reforzando los controles viales en distintas carreteras principales de El Salvador. Los reportes oficiales detallan cómo los dispositivos de medición de alcohol utilizados en los operativos permiten identificar a conductores en estado de ebriedad y con ello prevenir siniestros.

El conductor Ronald Edenilson Rosales Mejía será acusado de lesiones culposas y conducción peligrosa, según reporte oficial. (Foto cortesía PNC)

Las detenciones por conducción peligrosa descienden un 6.8% en El Salvador

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial reportó que en el período comprendido entre el 1 de enero y el 8 de marzo de 2026, se registraron 385 detenciones por conducción peligrosa, frente a las 413 del mismo lapso de 2025. Esta diferencia marca una disminución del 6.8% en los casos detectados.

El informe, publicado por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, precisa que estos resultados se obtienen a partir de controles realizados con alcoholímetros, que recolectan las cifras oficiales utilizadas para sancionar a infractores y establecer patrones de comportamiento en las principales rutas del país. Las autoridades sostienen que los dispositivos de medición y el monitoreo constante son piezas clave para reducir incidentes viales provocados por el consumo de alcohol.

El análisis histórico de los datos muestra variaciones en el número de personas detenidas por esta causa de 2019 a 2025. En 2019 se reportaron 2,206 detenciones, cifra que bajó notablemente a 1,284 en 2020. Desde 2021, los números han subido: 1,511 detenidos en 2021, 1,455 en 2022, aumento a 1,875 en 2023 y el punto más alto de la serie fue en 2024 con 2,311 casos. Para 2025 la cifra descendió ligeramente a 2,178 personas detenidas por conducción peligrosa. Los datos del Observatorio reflejan el impacto de las campañas y operativos en la vía pública en la fluctuación anual de estas cifras.

En el accidente de Tonacatepeque resultó lesionado un acompañante, trasladado de inmediato a un centro asistencial. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

Un fallecido y múltiples lesionados tras accidentes

Las autoridades confirmaron una serie de accidentes viales ocurridos durante la noche del domingo, que dejaron como saldo la muerte de un motociclista y al menos ocho personas lesionadas en diferentes puntos del territorio. En el kilómetro 135 de la carretera hacia Chapeltique, en San Miguel Norte, un motociclista perdió la vida tras intentar una maniobra para sobrepasar a otro vehículo de forma imprudente; su acompañante debió ser trasladada de emergencia a un hospital según informaron los equipos de socorro.

También por la noche, se reportó que un camión perdió el control en el Cantón San Isidro. El accidente dejó tres personas lesionadas, quienes fueron estabilizadas en la zona por Comandos de Salvamento de Sonsonate antes de ser trasladadas para recibir atención médica.

En otro incidente, se atendió a un motociclista accidentado sobre la carretera a Tonacatepeque. La víctima presentó múltiples golpes y fue trasladada a un centro de salud en Apopa, San Salvador; los socorristas aclararon que el conductor no llevaba equipo de protección.

La Cruz Roja Salvadoreña y Comandos de Salvamento atendieron múltiples incidentes con lesionados en San Miguel, Sonsonate, Tonacatepeque y Texistepeque. (Foto cortesía Cruz Roja)

En el municipio de Texistepeque, las brigadas de Cruz Roja Salvadoreña brindaron atención en un accidente en el que tres personas sufrieron traumas. Entre los lesionados se encontraban dos hombres y una mujer embarazada, quienes luego de ser estabilizados, fueron trasladados al hospital de Metapán.