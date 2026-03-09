El Salvador

Justicia de El Salvador condena a criminales vinculados a robos en cajeros automáticos y asesinatos selectivos a 134 años de cárcel

Un tribunal salvadoreño dictó penas históricas a integrantes de una organización dedicada a asaltar personas que usaban cajeros automáticos, cuyas víctimas incluyeron una docente y un agente policial, tras comprobarse su responsabilidad en asesinatos y hurtos

Hasta 314 años de prisión impuso la justicia de El Salvador a los responsables de una estructura criminal dedicada al robo en cajeros automáticos y al asesinato de quienes intentaron resistirse, según informó el portal oficial de Centros Judiciales de El Salvador. Este grupo, desarticulado en octubre de 2022, se especializaba en identificar el monto exacto que retiraban las víctimas escuchando el sonido del dispensador de billetes.

El juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador sentenció el viernes 6 de marzo a Marvin Geovany García Sosa a 314 años de prisión por homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas, según lo informado por Centros Judiciales de El Salvador. De acuerdo con la resolución judicial, García Sosa dirigía la estructura delictiva.

En el mismo fallo, Luis Alonso Mejía Hernández recibió una condena de 192 años de prisión por robo agravado y agrupaciones ilícitas. El tribunal determinó que Mejía Hernández realizaba las labores de transporte para distintos integrantes en el momento de los delitos.

La sentencia también afectó a otros dos implicados: Moisés Antonio Rivera, condenado a 177 años, y Aurelio Wilfredo Vásquez, conocido como “Zapato”, a 166 años por los mismos delitos. Adicionalmente, 34 personas más recibieron diversas penas.

El dictamen de acusación del tribunal de justicia atribuyó a este grupo la ejecución de cuatro homicidios, entre ellos los de una profesora y un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), además de 26 robos agravados. Uno de estos crímenes ocurrió el 22 de mayo de 2021 en el distrito de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán. Las investigaciones precisaron que ese día, tras salir de una agencia bancaria, la docente fue interceptada y despojada de USD 2,600. Cuando intentó resistirse, la víctima recibió un disparo en la cabeza.

Métodos para determinar víctimas

La investigación judicial concluyó, tras los estudios de pruebas, que los integrantes del grupo habían adquirido la habilidad de estimar el dinero extraído por cada usuario del cajero automático al analizar el sonido característico que produce la máquina al contar el efectivo antes de entregarlo al usuario.

Para acreditar estos delitos, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas testimoniales de víctimas, junto con análisis funcionales sobre la organización interna y los roles asumidos por cada condenado durante la planificación y comisión de los atracos.

La estructura criminal fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022, hecho que posibilitó la detención de los implicados y el posterior fallo judicial.

En febrero, la FGR anunció que tras las investigaciones respectivas, investigó al venezolano Greibel Andrés Carrilo Salazar, al que le acusande haber hurtado de un cajero automático $414,230.00 entre el 02 y 13 de junio del año 2025. Por este mismo caso también se le giró orden de captura a Anthony William Hernández Guerrero, de nacionalidad mexicana, quien está prófugo de la justicia y que habría participado en ese atraco. Las autoridades continúan trabajando para hacer efectiva la captura.

“De acuerdo al fiscal, los dos imputados hicieron uso de una llave maestra para abrir la parte frontal de los cajeros, instalaron un dispositivo hardware y manipularon el sistema de los cajeros automáticos para que les dispensara el dinero en efectivo; con esa dinámica habrían hurtado el dinero en 17 cajeros ubicados en diferentes puntos del país”, informó la FGR.

