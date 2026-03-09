El subsecretario de Estado de EE.UU. destaca la participación de líderes centroamericanos en Cumbre “Escudo de las Américas”

El subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, asiste a un almuerzo de trabajo en la Cumbre Escudo de las Américas en el Trump National Doral Miami, en Doral, Florida, EE.UU., el 7 de marzo de 2026. Rebecca Blackwell/Pool vía REUTERS

El vicesecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, destacó el rol de los mandatarios centroamericanos que participaron en la Cumbre Escudo de las Américas 2026, celebrada en Doral (Miami) este 7 de marzo de 2026.

La cumbre, enfocada en fortalecer la cooperación continental frente al crimen organizado y la seguridad regional, recibió el respaldo de los líderes centroamericanos.

Por ejemplo, cuando el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, resaltó la dinámica conjunta contra los cárteles de drogas, Landau le respondió vía su cuenta de X: “Nuestros países comparten una visión de un hemisferio más seguro y más próspero”.

Al presidente de República Dominicana le expresó: “¡Un placer y un honor recibirle, estimado Presidente! Gran momento para las relaciones entre nuestros países”.

Fotografía difundida en la cuenta en X @DanielNoboaOk del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de Noboa (d) y su homólogo de EE.UU., Donald Trump (4-d), en la foto de familia en la cumbre 'Escudo de las Américas' este sábado, en Miami (Fl, EE.UU.). EFE/ @DanielNoboaOk

Reconocimientos a Honduras

Honduras fue otro país reconocido durante la cumbre. El presidente Nasry Juan Asfura reafirmó en sus redes el compromiso hondureño con la democracia, el desarrollo y la alianza regional: “Como región podemos enfrentar los desafíos y construir un futuro de estabilidad y oportunidades para nuestros pueblos”. Tras la intervención de Asfura, Landau remarcó en su cuenta de X: “Honduras de vuelta con el mundo y el mundo de vuelta con Honduras”.

En el marco del evento, la canciller hondureña Mireya Agüero mantuvo un encuentro diplomático con Landau. El intercambio remarcó el valor del diálogo entre naciones y la búsqueda de soluciones conjuntas para los desafíos de las Américas. Desde la organización hondureña afirmaron: “Honduras continúa fortaleciendo sus relaciones internacionales mediante el diálogo, el respeto mutuo y la cooperación entre naciones”.

La cumbre de Doral reúne a líderes centroamericanos, Trump lanza la Coalición Anticárteles y Honduras recibe reconocimientos clave

Como contexto clave de la cumbre, representantes de diversos países reiteraron el compromiso con la cooperación hemisférica, subrayando la importancia de la soberanía nacional, la libertad política, el desarrollo económico impulsado por el sector privado, el orden público y el control de fronteras y migración.

La cumbre de Miami también reunió a líderes como el presidente de Argentina Javier Milei, Nayib Bukele de El Salvador, Daniel Noboa de Ecuador y el presidente electo de Chile José Antonio Kast para sellar la Coalición Anticárteles de las Américas, una iniciativa anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para profundizar la colaboración regional en materia de seguridad. La coalición está orientada a combatir la injerencia extranjera, los cárteles criminales y la inmigración ilegal en la región.

El acuerdo, firmado en presencia del presidente Trump, supone “un compromiso de líderes militares y representantes de 17 países que demuestra que la región está lista para emplear poder duro para derrotar estas amenazas a nuestra seguridad y civilización”, según detalla la proclama emitida durante el encuentro.

La nueva alianza internacional impulsada por el Departamento de Estado apunta a desplegar estrategias coordinadas para frenar a las pandillas, los carteles narcoterroristas y reforzar la seguridad en el hemisferio occidental.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, se saludan en un evento con líderes americanos.

Durante el evento, Trump subrayó la necesidad de que los países involucrados utilicen sus fuerzas armadas para cumplir los objetivos de la coalición: “La única forma de derrotar a estos enemigos es desatando el poder de nuestros ejércitos. Tenemos que usar nuestro ejército. Tienes que usar tu ejército”, declaró el mandatario estadounidense.

Del evento se resaltó que esta alianza busca consolidar la cooperación entre gobiernos afines para reforzar la seguridad regional y frenar la influencia de grupos delictivos y amenazas externas en el continente. Quedaron fuera de la coalición gobiernos de tendencia izquierdista o centroizquierdista, como los de México, Colombia, Brasil, Nicaragua y Venezuela.