El Salvador: Vecina que colocó clavos frente a su casa, junto a escuela infantil, es multada por alcaldía

El personal municipal actuó tras recibir diversas alertas de la comunidad y retiró decenas de objetos peligrosos, asegurando que la zona cercana al centro escolar no represente una amenaza para la integridad de estudiantes ni peatones

La Alcaldía de San Salvador
La Alcaldía de San Salvador Centro retiró una peligrosa reja de clavos frente a la escuela tras denuncias ciudadanas. (Cortesía: Redes sociales)

En una acción inmediata que prioriza la integridad de la primera infancia, la Alcaldía de San Salvador Centro intervino una vivienda en la colonia Atlacatl tras recibir denuncias ciudadanas sobre una práctica que ponía en riesgo la vida de decenas de niños y niñas.

La situación, que se viralizó el sábado rápidamente en redes sociales, involucraba a una residente de la zona que tomó la drástica y peligrosa decisión de incrustar clavos sobre jardineras ubicadas en la acera, justo frente a la Escuela de Educación Parvularia “Colonia Atlacatl”.

El reporte inicial surgió de padres de familia y transeúntes, quienes notaron con horror cómo la propietaria del inmueble había convertido el espacio público en una zona de peligro.

Según los testimonios, la mujer buscaba evitar que las personas se sentaran en las jardineras o que los menores jugaran cerca de su propiedad. Sin embargo, el método utilizado, clavos de varias pulgadas apuntando hacia arriba, representaba un riesgo de lesiones graves, tétanos o accidentes fatales para los párvulos que transitan diariamente por el sector.

Ante la gravedad del hecho, agentes del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) se desplazaron al Distrito Capital para verificar la situación. Al llegar, los elementos confirmaron la presencia de los objetos punzantes, los cuales habían sido fijados con cemento y piedras para asegurar su permanencia.

La intervención surgió tras reportes de padres y peatones sobre clavos incrustados en una jardinera. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador Centro)

Intervención y retiro del material

La comuna capitalina retiró los elementos punzantes con herramientas de construcción, mazo y barras de metal, los agentes municipales procedieron a demoler las estructuras improvisadas y a retirar cada uno de los clavos.

Mientras los agentes realizaban el retiro físico de los clavos, otros oficiales procedieron a identificar a la responsable. La propietaria fue notificada de su falta, la cual constituye una violación directa a las ordenanzas de convivencia ciudadana y uso del espacio público.

El operativo eliminó una estructura
El operativo eliminó una estructura con clavos que ponían en riesgo a niños y transeúntes. (Cortesía: Redes sociales)

El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, fue enfático al referirse a este caso a través de sus canales oficiales. El edil reafirmó que su administración no dará un paso atrás en la recuperación del orden y la seguridad jurídica en la capital.

“Si incumple las Leyes tendrá consecuencias, así de simple. Seguimos vigentes y siempre con orden”, sentenció Durán.

La propietaria del inmueble recibió una multa económica basada en la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana. Estas sanciones buscan no solo castigar el hecho actual, sino sentar un precedente para cualquier ciudadano que pretenda atentar contra el bienestar común o modificar el espacio público de forma arbitraria y peligrosa.

Compromiso con la seguridad escolar

La intervención fue recibida con alivio por parte del personal docente y los padres de familia de la Escuela Parvularia. Muchos señalaron que el temor de un tropiezo o una caída accidental sobre los clavos era una preocupación constante durante las horas de entrada y salida de clases.

Con estas acciones, la Alcaldía de San Salvador Centro refuerza su compromiso de garantizar espacios seguros para las familias. La municipalidad recordó a la población que los canales de denuncia ciudadana están abiertos de forma permanente para reportar cualquier anomalía que vulnere los derechos de los capitalinos.

