El Salvador

La moda salvadoreña será exhibida en Nueva York, Colombia y Marruecos en 2026

La proyección global del diseño y la artesanía salvadoreños se afianza con la participación confirmada en destacados eventos de moda en tres continentes, impulsada por la colaboración sostenida entre instituciones locales y aliados internacionales.

Guardar
Los diseñadores salvadoreños prepararán sus
Los diseñadores salvadoreños prepararán sus colecciones para pasarelas internacionales este año./(CONAMYPE)

Diseñadores y artesanos de El Salvador llevarán sus creaciones a pasarelas internacionales en tres continentes este año, consolidando la proyección global del sector moda nacional. La presencia salvadoreña está confirmada en eventos de relevancia en Nueva York, Colombia y Marruecos, según confirmó Paul Steiner, presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), en una entrevista exclusiva con Infobae El Salvador.

El impulso internacional de la moda salvadoreña se ha fortalecido gracias al trabajo articulado de CONAMYPE y el clúster SMODA, que desde 2019 ha promovido la visibilidad de las marcas nacionales. Steiner explicó que la colaboración con casas comercializadoras en Europa, América y áfrica ha permitido que productos diseñados y fabricados en el país lleguen a vitrinas internacionales. “El año pasado, nuestra casa comercializadora con sede en Milán presentó varias pasarelas de SMODA en Milán y en Roma”, relató el funcionario en diálogo con este medio.

La agenda internacional de la moda salvadoreña para 2026 incluye invitaciones a Marruecos, a Colombia y una nueva participación en Nueva York. Steiner detalló que las invitaciones para asistir a pasarelas internacionales suelen concretarse después de marzo, puesto que la mayoría de estos eventos se desarrollan entre julio y diciembre. “Estas invitaciones comienzan alrededor del segundo trimestre del año, porque la mayoría de las pasarelas son en el segundo semestre”, indicó el presidente de CONAMYPE.

Las colecciones de SMODA se
Las colecciones de SMODA se han presentado en pasarelas nacionales e internacionales./(CONAMYPE)

La estrategia de expansión internacional contempla la participación en ferias de moda, festivales de Arte y Diseño, así como alianzas con casas comercializadoras que operan en mercados clave. Según la información recabada por Infobae El Salvador, la casa comercializadora en Milán ha sido clave para el posicionamiento de las marcas nacionales en Europa. En septiembre del año pasado, varias colecciones de moda salvadoreña fueron expuestas en pasarelas de Milán y Roma, facilitando el contacto directo con compradores internacionales.

El trabajo de CONAMYPE no se limita a la promoción internacional, sino que abarca el desarrollo integral de la cadena de moda local. Steiner subrayó que los festivales de Arte y Diseño realizados en sitios emblemáticos del país, como Suchitoto, Parque Arqueológico Tazumal y el puerto de La Libertad, han permitido lanzar colecciones que llaman la atención tanto de compradores nacionales como extranjeros. “El año pasado dejamos de producir el Festival de Arte y Diseño en San Salvador y creamos tres festivales en Suchitoto, Chalchuapa y el puerto de La Libertad”, detalló Steiner.

La innovación en el uso de técnicas artesanales y materiales naturales ha diferenciado a las propuestas salvadoreñas en el mercado internacional. Durante la participación en el London Fashion Show en 2020, uno de los diseños que más atrajo la atención fue una blusa de lino teñida con cúrcuma, reflejo de la apuesta por tintes naturales y procesos sostenibles. “Tuvimos una cantidad de gente haciendo cola por venir a conocer cómo habíamos logrado ese color tan vibrante del amarillo”, recordó Steiner sobre la experiencia en Londres.

A través de CONAMYPE, el
A través de CONAMYPE, el gobierno brinda apoyo a los artesanos que se dedican a la confección de prendas para que puedan desarrollar sus negocios y posicionarse en el exterior./(Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El impacto de la cadena de valor generada por el clúster de moda trasciende la confección textil e involucra a productores agrícolas, proveedores de insumos y trabajadores de la industria creativa. Un ejemplo citado por Steiner es el productor de berenjena de San Vicente, quien suministra materia prima para la fabricación de tintes naturales utilizados por los diseñadores. La articulación de estos actores permite que cada pasarela involucre a miles de personas, desde campesinos hasta diseñadores, y fomente el desarrollo económico local.

El modelo de desarrollo implementado por CONAMYPE ha posicionado a El Salvador como referente regional en incubación y aceleración de empresas del sector moda. Las metodologías creadas en el país han sido compartidas con otros países de Centroamérica y Sudamérica, consolidando la reputación de la institución en el ámbito latinoamericano. Steiner resaltó que la experiencia salvadoreña es valorada por organismos internacionales y compradores extranjeros que visitan el país para adquirir productos exclusivos.

La estrategia para 2026 incluye la organización de tres festivales de Arte y Diseño en parques nacionales, en colaboración con el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU). Aunque la ubicación exacta de las próximas pasarelas aún no ha sido anunciada, Steiner anticipó que estos eventos continuarán generando nuevas oportunidades para los diseñadores y artesanos locales. “Tenemos planificado otra vez tres festivales de Arte y Diseño para este año, en coordinación con el ISTU”, adelantó.

Las piezas salvadoreñas son confeccionadas
Las piezas salvadoreñas son confeccionadas con tintes naturales y rescatan la identidad nacional./(CONAMYPE)

El interés internacional por la moda salvadoreña responde a la combinación de tradición artesanal, innovación en diseño y una red de apoyo institucional que facilita la proyección de marcas emeergentes. El resultado es una industria dinámica que suma logros en mercados cada vez más exigentes.

El avance de la moda nacional hacia escenarios globales refleja la capacidad de adaptación y creatividad de los diseñadores salvadoreños, respaldados por una política institucional de impulso a la micro y pequeña empresa. Steiner concluyó que la expectativa para 2026 es continuar consolidando la presencia de El Salvador en eventos internacionales y fortalecer la cadena de valor que sostiene al sector moda.

Temas Relacionados

CONAMYPEEl SalvadorPaul SteinerInstituto Salvadoreño de TurismoModa SostenibleExportación de Moda

Últimas Noticias

La Carta de Doral: Donald Trump y 12 líderes autorizan fuerza militar letal contra los cárteles de la droga

El acuerdo firmado en Miami por 12 naciones establece protocolos de intervención armada y cooperación de inteligencia para desmantelar las estructuras del narcoterrorismo. Bajo la denominada ‘Carta de Doral’

La Carta de Doral: Donald

Metapán: la historia de los patas blancas de El Salvador

En el occidente del país, existe un oficio que tiñe de blanco la ropa y piel durante el arduo proceso de extracción y calcinación de roca caliza

Metapán: la historia de los

Asfura, Bukele, Mulino, Abinader y Chavez asistieron a la Cumbre “Escudo de las Américas”

Los jefes de Estado arribaron a Estados Unidos para formar parte de la iniciativa impulsada por la Casa Blanca, que busca coordinar acciones frente a amenazas externas y fortalecer la estabilidad regional

Asfura, Bukele, Mulino, Abinader y

La alcaldía de San Salvador intensifica control en espacio público y remoción de vehículos

Las autoridades municipales aumentaron la vigilancia y ejecutaron intervenciones en varios distritos, respondiendo así a denuncias vecinales e incrementando la aplicación de sanciones para asegurar la convivencia urbana

La alcaldía de San Salvador

La Palma y Fernando Llort: La historia del pintor salvadoreño que enseñó a un pueblo a vivir del arte

La localidad de Chalatenango experimentó un cambio profundo en su tejido social cuando un proyecto artístico permitió el desarrollo de una tradición creativa que ahora impulsa actividades comerciales

La Palma y Fernando Llort:

TECNO

Cómo se cuidan las suculentas

Cómo se cuidan las suculentas en casa: guía marzo 2026, según la IA

El método más seguro para limpiar la pantalla del televisor sin rayarla ni dejar manchas

Google revela cuál es la mejor inteligencia artificial para desarrollar apps de Android

Qué puede dañar a una memoria USB y cinco formas de sustituirlas

Esta app te avisa cuando una persona cerca de ti está usando gafas inteligentes

ENTRETENIMIENTO

“No me interesa la positividad

“No me interesa la positividad corporal… eso es cosa de otros”: Nicola Coughlan rechaza ser un referente del body positive

Maggie Gyllenhaal reúne a Jake Gyllenhaal y Peter Sarsgaard en “The Bride!”: Una película tan familiar como revolucionaria

Pixar oficializa “Monsters, Inc. 3″ en una ola de secuelas animadas

Cillian Murphy defiende al cine que provoca preguntas y no brinda respuestas cerradas

La verdadera razón de la niebla en la gran batalla de El Caballero de los Siete Reinos

MUNDO

EEUU comenzó a usar las

EEUU comenzó a usar las bases británicas para sus operaciones contra Irán

Lobos, campos divididos y política en llamas: el regreso de la manada reaviva la ruralidad y polariza a Alemania

Trump advirtió que este sábado el régimen de Irán “recibirá un duro golpe”

Cuál es la bandera elegida por la inteligencia artificial como la más hermosa del mundo

Irán continúa los ataques contra sus vecinos pese a las promesas de desescalada: el aeropuerto de Dubái fue uno de los objetivos