La moda salvadoreña será exhibida en Nueva York, Colombia y Marruecos en 2026

Los diseñadores salvadoreños prepararán sus colecciones para pasarelas internacionales este año./(CONAMYPE)

Diseñadores y artesanos de El Salvador llevarán sus creaciones a pasarelas internacionales en tres continentes este año, consolidando la proyección global del sector moda nacional. La presencia salvadoreña está confirmada en eventos de relevancia en Nueva York, Colombia y Marruecos, según confirmó Paul Steiner, presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), en una entrevista exclusiva con Infobae El Salvador.

El impulso internacional de la moda salvadoreña se ha fortalecido gracias al trabajo articulado de CONAMYPE y el clúster SMODA, que desde 2019 ha promovido la visibilidad de las marcas nacionales. Steiner explicó que la colaboración con casas comercializadoras en Europa, América y áfrica ha permitido que productos diseñados y fabricados en el país lleguen a vitrinas internacionales. “El año pasado, nuestra casa comercializadora con sede en Milán presentó varias pasarelas de SMODA en Milán y en Roma”, relató el funcionario en diálogo con este medio.

La agenda internacional de la moda salvadoreña para 2026 incluye invitaciones a Marruecos, a Colombia y una nueva participación en Nueva York. Steiner detalló que las invitaciones para asistir a pasarelas internacionales suelen concretarse después de marzo, puesto que la mayoría de estos eventos se desarrollan entre julio y diciembre. “Estas invitaciones comienzan alrededor del segundo trimestre del año, porque la mayoría de las pasarelas son en el segundo semestre”, indicó el presidente de CONAMYPE.

Las colecciones de SMODA se han presentado en pasarelas nacionales e internacionales./(CONAMYPE)

La estrategia de expansión internacional contempla la participación en ferias de moda, festivales de Arte y Diseño, así como alianzas con casas comercializadoras que operan en mercados clave. Según la información recabada por Infobae El Salvador, la casa comercializadora en Milán ha sido clave para el posicionamiento de las marcas nacionales en Europa. En septiembre del año pasado, varias colecciones de moda salvadoreña fueron expuestas en pasarelas de Milán y Roma, facilitando el contacto directo con compradores internacionales.

El trabajo de CONAMYPE no se limita a la promoción internacional, sino que abarca el desarrollo integral de la cadena de moda local. Steiner subrayó que los festivales de Arte y Diseño realizados en sitios emblemáticos del país, como Suchitoto, Parque Arqueológico Tazumal y el puerto de La Libertad, han permitido lanzar colecciones que llaman la atención tanto de compradores nacionales como extranjeros. “El año pasado dejamos de producir el Festival de Arte y Diseño en San Salvador y creamos tres festivales en Suchitoto, Chalchuapa y el puerto de La Libertad”, detalló Steiner.

La innovación en el uso de técnicas artesanales y materiales naturales ha diferenciado a las propuestas salvadoreñas en el mercado internacional. Durante la participación en el London Fashion Show en 2020, uno de los diseños que más atrajo la atención fue una blusa de lino teñida con cúrcuma, reflejo de la apuesta por tintes naturales y procesos sostenibles. “Tuvimos una cantidad de gente haciendo cola por venir a conocer cómo habíamos logrado ese color tan vibrante del amarillo”, recordó Steiner sobre la experiencia en Londres.

A través de CONAMYPE, el gobierno brinda apoyo a los artesanos que se dedican a la confección de prendas para que puedan desarrollar sus negocios y posicionarse en el exterior./(Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El impacto de la cadena de valor generada por el clúster de moda trasciende la confección textil e involucra a productores agrícolas, proveedores de insumos y trabajadores de la industria creativa. Un ejemplo citado por Steiner es el productor de berenjena de San Vicente, quien suministra materia prima para la fabricación de tintes naturales utilizados por los diseñadores. La articulación de estos actores permite que cada pasarela involucre a miles de personas, desde campesinos hasta diseñadores, y fomente el desarrollo económico local.

El modelo de desarrollo implementado por CONAMYPE ha posicionado a El Salvador como referente regional en incubación y aceleración de empresas del sector moda. Las metodologías creadas en el país han sido compartidas con otros países de Centroamérica y Sudamérica, consolidando la reputación de la institución en el ámbito latinoamericano. Steiner resaltó que la experiencia salvadoreña es valorada por organismos internacionales y compradores extranjeros que visitan el país para adquirir productos exclusivos.

La estrategia para 2026 incluye la organización de tres festivales de Arte y Diseño en parques nacionales, en colaboración con el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU). Aunque la ubicación exacta de las próximas pasarelas aún no ha sido anunciada, Steiner anticipó que estos eventos continuarán generando nuevas oportunidades para los diseñadores y artesanos locales. “Tenemos planificado otra vez tres festivales de Arte y Diseño para este año, en coordinación con el ISTU”, adelantó.

Las piezas salvadoreñas son confeccionadas con tintes naturales y rescatan la identidad nacional./(CONAMYPE)

El interés internacional por la moda salvadoreña responde a la combinación de tradición artesanal, innovación en diseño y una red de apoyo institucional que facilita la proyección de marcas emeergentes. El resultado es una industria dinámica que suma logros en mercados cada vez más exigentes.

El avance de la moda nacional hacia escenarios globales refleja la capacidad de adaptación y creatividad de los diseñadores salvadoreños, respaldados por una política institucional de impulso a la micro y pequeña empresa. Steiner concluyó que la expectativa para 2026 es continuar consolidando la presencia de El Salvador en eventos internacionales y fortalecer la cadena de valor que sostiene al sector moda.