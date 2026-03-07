El Salvador

La alcaldía de San Salvador intensifica control en espacio público y remoción de vehículos

Las autoridades municipales aumentaron la vigilancia y ejecutaron intervenciones en varios distritos, respondiendo así a denuncias vecinales e incrementando la aplicación de sanciones para asegurar la convivencia urbana

El Cuerpo de Agentes Metropolitanos
El Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador Centro realiza operativos para retirar vehículos abandonados en el Barrio Santa Anita y recuperar el espacio público. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)

El Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de San Salvador Centro intensificó sus acciones para eliminar vehículos en estado de abandono y recuperar el espacio público en el Barrio Santa Anita, mediante un operativo especial respaldado por el uso de grúas y por inspecciones legales a comercios, como parte del Plan San Salvador Centro Ordenado y Seguro. Esta medida, impulsada bajo la gestión del alcalde Mario Durán, responde a las denuncias de los residentes y se enmarca en el endurecimiento de la vigilancia y el cumplimiento de ordenanzas municipales en los cinco distritos que integran el municipio. El dispositivo se inscribe en una política de operatividad permanente, orientada a restaurar la circulación y garantizar que los espacios públicos sean accesibles para la población general.

La estrategia municipal ha demostrado un notable alcance. Según los datos oficiales citados por San Salvador Centro, el CAM ejecutó más de 1,134,280 acciones operativas durante el año 2025. Este volumen de intervenciones pone en evidencia la capacidad de respuesta y el compromiso institucional por mantener el control y la seguridad en la vía pública.

El operativo en el Barrio Santa Anita implicó el retiro de vehículos abandonados con grúa, siguiendo un procedimiento reglamentado. El comandante Francisco López, director del CAM, explicó a San Salvador Centro que la actuación comienza con una notificación oficial al propietario, quien dispone de tres días (72 horas) para retirar el vehículo por sus propios medios. Si el infractor incumple este plazo, la municipalidad procede al traslado del vehículo a un predio autorizado, conforme al artículo 67 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana.

El operativo especial en Santa
El operativo especial en Santa Anita incluye el uso de grúas y la aplicación del artículo 67 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana para recuperar espacios públicos. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)

La recuperación del automóvil requiere que el infractor abone todos los costos operativos generados: remolque, almacenaje y gastos administrativos derivados de la intervención. Además, los agentes municipales ejecutaron inspecciones legales para verificar la vigencia de las licencias de funcionamiento de los comercios con asentamiento en Santa Anita. Aquellas actividades comerciales detectadas en incumplimiento enfrentan sanciones inmediatas.

La Alcaldía refuerza la operatividad permanente y la participación ciudadana

Las acciones abarcaron un área de ocho cuadras del casco urbano de Santa Anita, delimitada entre la 13.ª calle Poniente y la 18.ª avenida Sur, así como puntos aledaños. El objetivo fue tanto el despeje de obstáculos como la recuperación del espacio público para peatones, familiares, adultos mayores, personas con discapacidad y comerciantes formales.

El alcalde Mario Durán anunció el 1 de marzo de 2026 una intensificación de las políticas municipales para blindar el orden en los distritos de Mejicanos, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Ciudad Delgado y San Salvador. La “Comuna Central” lleva adelante una operatividad 24/7, velando estrictamente por el cumplimiento de las ordenanzas”. Durán remarcó: “San Salvador está cambiando y el orden seguirá siendo el camino. Desde que iniciamos nuestra gestión estamos implementando el Plan Integral de Ordenamiento de San Salvador Centro, un esfuerzo permanente y sostenido para garantizar que nuestras calles, aceras y espacios públicos sean para toda la gente”.

Los propietarios de vehículos abandonados
Los propietarios de vehículos abandonados cuentan con un plazo de 72 horas tras la notificación oficial antes de que la municipalidad remolque el automóvil a un predio autorizado. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)

El plan incluye el refuerzo de patrullajes preventivos, el incremento de operativos y la intervención de puntos críticos afectados por situaciones como el abandono de vehículos, funcionamiento de negocios ilegales, ventas no autorizadas, cobros ilegales por parqueo y niveles de ruido excesivo. La aplicación de la normativa vigente y el rigor sancionatorio constituyen ejes centrales de la estrategia. Durán puntualizó: “Vamos a retirar esos obstáculos y a multar a los infractores, no vamos a detenernos. Estamos convencidos de que el cumplimiento de las leyes permite construir una ciudad segura, ordenada y con más oportunidades para todos”.

La participación ciudadana es considerada fundamental por las autoridades. El alcalde advirtió que “el espacio público no es de unos pocos, es de todos. Cuando las reglas no se cumplen, quienes pagan las consecuencias son las familias salvadoreñas, peatones, adultos mayores, personas con discapacidad y los comerciantes formales”. La municipalidad exhorta a la población a denunciar prácticas irregulares para ampliar y sostener el alcance de estos operativos.

