Las pupusas salvadoreñas llegan a Amazon y se distribuyen en Estados Unidos

Es el platillo más representativo e icónico de la cocina salvadoreña, que no puede faltar en la mayoría de hogares del país. / (Ministerio de Turismo)

El platillo más emblemático de El Salvador ha cruzado una nueva frontera. Por primera vez, las pupusas salvadoreñas están disponibles para todo Estados Unidos a través de Amazon, marcando un hito en la internacionalización de la gastronomía nacional. La empresa Típicos Nokal lidera esta iniciativa, tras un proceso de estandarización y un esfuerzo coordinado con entidades como Invest, que facilitó acceso a ferias y contactos clave para la exportación.

Según René Guevara, representante de Típicos Nokal, la motivación surgió al observar la falta de uniformidad en la preparación tradicional. “Todo comenzó pensando que por qué las pupusas tenían que ser siempre diferentes, unas más grandes, otras más pequeñas, con menos relleno, más relleno. Y por qué realmente no podíamos catapultar un producto salvadoreño el cual pudiera trascender a nivel internacional”, relató en un video que ya circula en las redes sociales. El lanzamiento en Amazon representa para la compañía la materialización de un sueño de años y también un reto que antes parecía inalcanzable: ahora, el público estadounidense y la diáspora salvadoreña pueden acceder a este producto en cualquier parte del país.

La llegada de las pupusas Nokal a Amazon constituye un logro sin precedentes para la industria alimentaria de El Salvador. La pupusa es una tortilla gruesa a base de masa de maíz o de arroz, rellena con ingredientes diversos como queso, chicharrón, frijoles, loroco, ayote, entre otros. Este plato, declarado oficialmente como el “plato nacional” de El Salvador en 2005, forma parte de la identidad del país y es protagonista de la dieta cotidiana y de celebraciones familiares y comunitarias.

El Día Nacional de la Pupusa se celebra el segundo domingo de noviembre y promueve su consumo dentro y fuera de El Salvador./(ISTU)

Cada segundo domingo de noviembre se celebra el Día Nacional de la Pupusa. Su popularidad ha trascendido fronteras gracias a la migración salvadoreña, consolidándose como un símbolo cultural entre las comunidades en el exterior, especialmente en Estados Unidos. El Ministerio de Turismo ya ha impulsado iniciativas para promover su consumo y exportación, reconociendo el papel económico que desempeña en la generación de empleo y en la proyección internacional del país.

En términos de comercialización, la pupusa ha evolucionado desde los puestos callejeros y pupuserías tradicionales hasta las cadenas de distribución internacionales. En El Salvador, el costo de una pupusa oscila entre 50 y 85 centavos de dólar, mientras que en Estados Unidos puede alcanzar los tres dólares, donde es considerada un producto nostálgico de alto valor para la comunidad migrante. La exportación de pupusas congeladas representa una nueva etapa para el sector, que ahora busca posicionarse en grandes plataformas de comercio electrónico.

El impacto de este producto va más allá de lo culinario. Según el Ministerio de Economía, la industria de la pupusa genera unos 250,000 empleos y reporta ingresos que superan los 22,800 millones de dólares anuales, cifras que subrayan su relevancia para la economía nacional. Además, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha destacado el valor nutricional y social de la pupusa, ubicándola como un alimento asequible y fundamental en la dieta salvadoreña.

Típicos Nokal lidera la exportación de pupusas congeladas, garantizando estandarización y calidad en el mercado internacional./ (Redes de Típicos Nokal)

Típicos Nokal ha apostado por la estandarización y el control de calidad para garantizar que cada pupusa conserve el sabor y la tradición, pero adaptada a las exigencias del mercado internacional. “Este ha sido un reto que parecía inalcanzable, pero actualmente en todo Estados Unidos tienen acceso ya a estas pupusas Nokal. Y esto permite que El Salvador se posicione con su producto estrella como la primera compañía en El Salvador que logra llevar productos congelados directamente desde nuestro país hasta el hogar de los estadounidenses o de salvadoreños, de todas personas del mundo en todo Estados Unidos”, expresó Guevara en el audiovisual.

El proceso de internacionalización de la pupusa no solo responde a la demanda nostálgica de la diáspora, sino que también apunta a conquistar nuevos paladares. El respaldo institucional y la visibilidad en plataformas como Amazon abren la puerta para que otros productos salvadoreños exploren el mercado global.

La historia de la pupusa demuestra la capacidad de adaptación y la fuerza identitaria de un platillo que ha sabido evolucionar desde sus orígenes prehispánicos hasta la era digital. Con cada pupusa que llega a una mesa en Estados Unidos, El Salvador reafirma su presencia internacional y fortalece sus lazos culturales más allá de sus fronteras.