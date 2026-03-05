El precio internacional del café sube ante tensiones y desafíos logísticos, según Instituto Salvadoreño del Café

El precio internacional del café cierra al alza por las tensiones en Medio Oriente y el aumento de los costos logísticos. FOTO DE ARCHIVO. REUTERS/Luisa González

El precio internacional del café cerró al alza este jueves en un contexto de incertidumbre por las tensiones en Medio Oriente, lo que ha elevado los costos logísticos y generado preocupación sobre el acceso a fletes marítimos para el traslado global del grano.

Esta combinación de factores ha añadido presión a la cadena de suministro impactando directamente en los precios finales del producto, según datos del Instituto Salvadoreño del Café (ISC) en su publicación del 4 de marzo.

Los mercados reflejan alza y escasez en inventarios certificados

Una señal inmediata de este escenario se observa en los inventarios certificados por la Bolsa de Nueva York, que registraron un incremento de 3,889 sacos, pasando de 524,139 a 528,028 en el último corte reportado. Además, los inventarios pendientes ascienden a 126,011 sacos, de los cuales 86,674 corresponden a café salvadoreño. Estas cifras revelan no solo movimientos en el stock internacional, sino también la importancia del producto salvadoreño en las reservas mundiales.

El café al igual que el oro, el petróleo, granos como el maíz y café son bienes que se cotizan en la bolsa y son afectados por eventos internacionales subiendo o haciendo caer su precio en el mercado.

La reciente escalada de tensión en Medio Oriente durante las últimas semanas ha comenzado a mostrar su impacto en la economía.

La incertidumbre en el acceso a fletes marítimos afecta la cadena de suministro del café a escala global. (Unsplash)

Las cotizaciones en mercados relacionados continúan con tendencias mixtas. El café robusta con entrega para mayo de 2026 cotizó en $3,734 por tonelada, manteniendo su tendencia al alza. Por el contrario, el barril de petróleo Texas WTI para junio de 2026 se ubicó en $71.0 descendiendo respecto a periodos previos. En el mismo informe del ISC, se detalla que el euro, el peso colombiano y el real brasileño aparecen en $1.0 cada uno, todos presentan ligeros incrementos frente al dólar estadounidense.

Impacto de la situación climática en Colombia y Brasil

A la coyuntura internacional se suma la situación interna en Colombia, uno de los principales países productores de café. Colombia enfrenta desafíos considerables: la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) estima una reducción de la cosecha a 12.8 millones de sacos para 2025/26, frente a los 14.8 millones de la temporada pasada.

La principal razón es el exceso de lluvias en zonas claves, especialmente en Antioquia, donde según un informe de ICONA Café, la cosecha del suroeste está en “un momento crítico” debido a persistentes precipitaciones y baja radiación solar, lo que afecta el proceso de floración determinante para la próxima producción.

En contraste, en Brasil, las lluvias caídas en regiones como Marilia, Mogiana Paulista, el Cerrado Mineiro y el sur de Minas Gerais han beneficiado el cultivo de café arábica. De acuerdo con el CEPEA y el Instituto Nacional de Meteorología (INMET), podría alcanzarse una producción cercana a los 60 millones de sacos, una cifra respaldada por los volúmenes de agua acumulados en el último mes.

La volatilidad de los inventarios certificados refleja la influencia de factores geopolíticos y climáticos en el mercado del café. REUTERS/Carlo Allegri (ESTADOS UNIDOS - Tags: NEGOCIOS AGRICULTURA MERCANCÍAS)

Variaciones de inventarios y expectativa internacional

El informe del ISC refleja que, pese a las recientes subas de precios, la dinámica de inventarios sigue siendo motivo de seguimiento para los actores del sector. Los inventarios certificados por la Bolsa de Nueva York también registraron un cierre previo de 455,420 sacos, con una leve alza frente al período inmediatamente anterior. Estas fluctuaciones marcan la volatilidad del mercado y la sensibilidad a factores tanto geopolíticos como climáticos.

La última publicación del Instituto Salvadoreño del Café deja claro que las tensiones internacionales, los costos logísticos y los riesgos climáticos en los principales países productores continúan configurando un panorama de precios al alza y abastecimiento ajustado para el café a nivel mundial.