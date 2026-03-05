El Salvador

El precio internacional del café sube ante tensiones y desafíos logísticos, según Instituto Salvadoreño del Café

Las recientes alzas han sido impulsadas por un escenario de incertidumbre global, repercutiendo en la cadena de suministro y reflejando la influencia del contexto geopolítico y los problemas logísticos, según fuentes del sector cafetalero

Guardar
El precio internacional del café
El precio internacional del café cierra al alza por las tensiones en Medio Oriente y el aumento de los costos logísticos. FOTO DE ARCHIVO. REUTERS/Luisa González

El precio internacional del café cerró al alza este jueves en un contexto de incertidumbre por las tensiones en Medio Oriente, lo que ha elevado los costos logísticos y generado preocupación sobre el acceso a fletes marítimos para el traslado global del grano.

Esta combinación de factores ha añadido presión a la cadena de suministro impactando directamente en los precios finales del producto, según datos del Instituto Salvadoreño del Café (ISC) en su publicación del 4 de marzo.

Los mercados reflejan alza y escasez en inventarios certificados

Una señal inmediata de este escenario se observa en los inventarios certificados por la Bolsa de Nueva York, que registraron un incremento de 3,889 sacos, pasando de 524,139 a 528,028 en el último corte reportado. Además, los inventarios pendientes ascienden a 126,011 sacos, de los cuales 86,674 corresponden a café salvadoreño. Estas cifras revelan no solo movimientos en el stock internacional, sino también la importancia del producto salvadoreño en las reservas mundiales.

El café al igual que el oro, el petróleo, granos como el maíz y café son bienes que se cotizan en la bolsa y son afectados por eventos internacionales subiendo o haciendo caer su precio en el mercado.

La reciente escalada de tensión en Medio Oriente durante las últimas semanas ha comenzado a mostrar su impacto en la economía.

La incertidumbre en el acceso
La incertidumbre en el acceso a fletes marítimos afecta la cadena de suministro del café a escala global. (Unsplash)

Las cotizaciones en mercados relacionados continúan con tendencias mixtas. El café robusta con entrega para mayo de 2026 cotizó en $3,734 por tonelada, manteniendo su tendencia al alza. Por el contrario, el barril de petróleo Texas WTI para junio de 2026 se ubicó en $71.0 descendiendo respecto a periodos previos. En el mismo informe del ISC, se detalla que el euro, el peso colombiano y el real brasileño aparecen en $1.0 cada uno, todos presentan ligeros incrementos frente al dólar estadounidense.

Impacto de la situación climática en Colombia y Brasil

A la coyuntura internacional se suma la situación interna en Colombia, uno de los principales países productores de café. Colombia enfrenta desafíos considerables: la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) estima una reducción de la cosecha a 12.8 millones de sacos para 2025/26, frente a los 14.8 millones de la temporada pasada.

La principal razón es el exceso de lluvias en zonas claves, especialmente en Antioquia, donde según un informe de ICONA Café, la cosecha del suroeste está en “un momento crítico” debido a persistentes precipitaciones y baja radiación solar, lo que afecta el proceso de floración determinante para la próxima producción.

En contraste, en Brasil, las lluvias caídas en regiones como Marilia, Mogiana Paulista, el Cerrado Mineiro y el sur de Minas Gerais han beneficiado el cultivo de café arábica. De acuerdo con el CEPEA y el Instituto Nacional de Meteorología (INMET), podría alcanzarse una producción cercana a los 60 millones de sacos, una cifra respaldada por los volúmenes de agua acumulados en el último mes.

La volatilidad de los inventarios
La volatilidad de los inventarios certificados refleja la influencia de factores geopolíticos y climáticos en el mercado del café. REUTERS/Carlo Allegri (ESTADOS UNIDOS - Tags: NEGOCIOS AGRICULTURA MERCANCÍAS)

Variaciones de inventarios y expectativa internacional

El informe del ISC refleja que, pese a las recientes subas de precios, la dinámica de inventarios sigue siendo motivo de seguimiento para los actores del sector. Los inventarios certificados por la Bolsa de Nueva York también registraron un cierre previo de 455,420 sacos, con una leve alza frente al período inmediatamente anterior. Estas fluctuaciones marcan la volatilidad del mercado y la sensibilidad a factores tanto geopolíticos como climáticos.

La última publicación del Instituto Salvadoreño del Café deja claro que las tensiones internacionales, los costos logísticos y los riesgos climáticos en los principales países productores continúan configurando un panorama de precios al alza y abastecimiento ajustado para el café a nivel mundial.

Temas Relacionados

Instituto Salvadoreño del CaféFederación Nacional de CafeterosCEPEAPrecio Internacional del CaféTensiones GeopolíticasEl Salvador

Últimas Noticias

Costa Rica será sede del principal diálogo digital de las Américas: recibirá la IX Asamblea de la CITEL en 2026

Autoridades de los países de la OEA definirán el plan estratégico regional que marcará el rumbo de la conectividad, el despliegue de 5G, la inteligencia artificial y la reducción de la brecha digital en América

Costa Rica será sede del

Gobierno de Costa Rica anuncia nuevo concurso público para asignar frecuencias de radio y televisión

Ejecutivo comunicó la apertura de un nuevo proceso licitatorio en cumplimiento de una sentencia de la Sala Constitucional que anuló la adjudicación anterior por no garantizar diversidad en los medios

Gobierno de Costa Rica anuncia

La Reserva de la Biósfera Trifinio Fraternidad en Guatemala será estudiada por universitarios de AgroParisTech

El proyecto contempla la generación de conocimiento enfocado en el uso responsable de los recursos, el desarrollo local y el fortalecimiento de la gobernanza del territorio compartido por tres países de Centroamérica

La Reserva de la Biósfera

Presidente de Panamá se muestra optimista ante reunión con Donald Trump, junto a once mandatarios latinoamericanos

La agenda del encuentro podría estar distribuida de acuerdo con la importancia que Estados Unidos tenga sobre cada país, detalló José Raúl Mulino

Presidente de Panamá se muestra

Superintendencia de Administración Tributaria impulsa modernización aduanera con nuevo modelo aéreo en Guatemala

El ente recaudador impulsa herramientas tecnológicas y refuerza la cooperación interna para transformar los procedimientos en puertos aéreos, en sintonía con metas estratégicas y estándares internacionales de comercio exterior

Superintendencia de Administración Tributaria impulsa

TECNO

Líderes de la IA revelan

Líderes de la IA revelan cómo preparan a sus hijos para el trabajo en pleno auge de la inteligencia artificial

WhatsApp en modo espía: cómo se activa de la forma más rápida y fácil

Battlefield REDSEC hará prueba en vivo de Battle Royale este fin de semana: cualquier jugador puede participar

Troyano en tu casa: los peligros reales de usar Xuper TV y Magis TV en 2026

Nueva función de Cinematic Video Overviews de NotebookLM funciona con Gemini 3, Veo 3 y Nano Banana

ENTRETENIMIENTO

La policía habría llamado más

La policía habría llamado más de una decena de veces a la casa de Britney Spears antes de arrestarla

‘Un novio por suscripción’: a qué hora se estrena la serie protagonizada por Jisoo de BlackPink en Netflix

Así nació la dupla Ben Affleck y Jesse Eisenberg: la verdad detrás del giro inesperado en la rivalidad entre Batman y Lex Luthor

De la mano de Billie Eilish, Black Box Recorder vuelve con show en el London Palladium: qué se sabe

La última publicación de Britney Spears en Instagram antes de ser arrestada y borrar su cuenta

MUNDO

La OTAN refuerza su blindaje

La OTAN refuerza su blindaje antimisiles tras frenar un ataque iraní contra Turquía

Zelensky se niega a reparar un oleoducto y eleva la tensión con Hungría y Eslovaquia

El misterio de la pirámide de Keops: por qué la tumba más famosa de Egipto sigue vacía después de miles de años

El sorprendente universo invisible del Atacama, el desierto más extremo del mundo

Donald Trump apoyará a los kurdos si deciden lanzar una ofensiva contra el régimen de Irán