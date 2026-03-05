El gobierno de El Salvador impulsa la sostenibilidad en el CRESA 2026

Fernando López, ministro de Medio Ambiente, enfatizó la importancia de cumplir la normativa ambiental y anticipar riesgos climáticos para proteger las inversiones en El Salvador./(Redes de Fernando López)

Funcionarios del gobierno de El Salvador participaron activamente en el Congreso Regional de Sostenibilidad Ambiental (CRESA 2026), un evento organizado por la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) que reunió a líderes del sector público y privado para debatir sobre los retos y oportunidades en materia ambiental.

La presencia de autoridades como Luis Rodríguez, director ejecutivo del Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS) y Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), y Fernando López, ministro de Medio Ambiente, evidenció el compromiso del país con la integración de la sostenibilidad en la agenda nacional.

Luis Rodríguez compartió en sus redes sociales que la participación en el CRESA 2026 permitió exponer los resultados alcanzados a través de la alianza estratégica con el sector industrial, así como los futuros proyectos y acuerdos conjuntos.

Rodríguez destacó que el congreso brindó la oportunidad de dialogar sobre riesgos y regulaciones, enfocándose en la toma de decisiones y en la importancia de la reputación y gestión de riesgos para la industria. Además, subrayó el apoyo institucional al Plan Nacional de la Industria y al nuevo Plan Estratégico centrado en la sostenibilidad ambiental y el desarrollo.

Por su parte, Fernando López enfatizó en su publicación la relevancia de cumplir la normativa ambiental sin comprometer la operatividad ni el crecimiento de las empresas.

López explicó que El Salvador, pese a su dinamismo económico, se encuentra en una región vulnerable a riesgos climáticos, lo que obliga a considerar lo ambiental como un eje transversal en la política empresarial y estatal.

El ministro recalcó que el cumplimiento de la ley es solo el punto inicial, y que el verdadero liderazgo consiste en anticiparse y gestionar la sostenibilidad como parte integral de la estrategia de negocio. López afirmó que este enfoque no solo protege inversiones, sino que también genera confianza, reputación y acceso a nuevas oportunidades para el país.

El director ejecutivo del COAMSS y OPAMSS expuso los resultados como Alianza Estratégica con el sector Industrial, y futuros proyectos y acuerdos en conjunto./ (Redes de Luis Rodríguez)

Ambos funcionarios coincidieron en que la sostenibilidad no debe tratarse como un tema aislado, sino como un elemento fundamental para la estabilidad económica y la competitividad de El Salvador. La visión compartida en el congreso refuerza la idea de que las acciones ambientales y la gestión inteligente de los riesgos climáticos son determinantes para garantizar el futuro y el desarrollo nacional.

El Congreso Regional de Sostenibilidad Ambiental (CRESA 2026) tiene como objetivo principal impulsar el intercambio de experiencias y conocimientos entre los diferentes actores del ámbito industrial, gubernamental y académico.

El evento, anunciado por la ASI el 25 de febrero, se centra en la importancia de la sostenibilidad como un factor clave para la modernización y competitividad de la industria salvadoreña.

Durante el evento, que inició el miércoles y finalizará hoy jueves, se llevan a cabo conferencias, paneles y espacios de diálogo en los que expertos nacionales e internacionales abordan temáticas como la gestión eficiente de los recursos, la reducción de la huella ambiental y la implementación de regulaciones innovadoras.

Este congreso busca promover alianzas estratégicas y fomentar la adopción de mejores prácticas en sostenibilidad, incentivando la participación activa del sector privado y la articulación con las políticas públicas. La ASI, como organizadora del evento, reiteró su compromiso con la transformación sostenible del sector industrial y la generación de valor a largo plazo para la sociedad salvadoreña.

El CRESA 2026 posiciona a El Salvador como referente en integración ambiental y desarrollo industrial./(Redes de Fernando López)

La participación de altos funcionarios del gobierno salvadoreño refuerza la relevancia del CRESA 2026 como un espacio clave para avanzar en la construcción de un modelo de desarrollo que equilibre el crecimiento económico con la protección del medio ambiente. La colaboración público-privada, la actualización normativa y la integración de la sostenibilidad en la estrategia empresarial aparecen como pilares fundamentales para enfrentar los desafíos ambientales y asegurar la competitividad del país en el escenario regional e internacional.

La convergencia de visiones expuesta por Rodríguez y López, sumada a los lineamientos promovidos desde la ASI y recogidos por Infobae, evidencia que El Salvador está dando pasos firmes hacia un desarrollo más sostenible, donde la protección ambiental y la modernización industrial avanzan de la mano para generar nuevas oportunidades y bienestar para la población.