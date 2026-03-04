El avance de la obesidad impacta en mujeres y niños en El Salvador

El 32,1% de las mujeres adultas en El Salvador sufre obesidad, según datos internacionales citados por la OMS y OPS. (Europa Press)

Cada año, el 4 de marzo marca el Día Mundial de la Obesidad, una fecha dedicada a visibilizar el impacto de una enfermedad crónica que en El Salvador, afecta al 32.1% de las mujeres adultas y a un porcentaje creciente de niños. Según estimaciones internacionales citadas por la doctora Mirella Schoenenberg de Wollants, especialista en cirugía y nutrición a través de una entrevista a Infobae.

La prevalencia de obesidad en adultos superaba el 30% desde 2016, posicionando al país entre los más golpeados de Centroamérica y planteando riesgos crecientes para la salud pública de los salvadoreños.

El fenómeno de la obesidad muestra un aumento sostenido tanto a nivel global como regional. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad se ha multiplicado por tres desde 1975 y hoy supera los 800 millones de personas en el mundo. Datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirman que, en América Latina y el Caribe, el 60% de los adultos y el 33% de los niños y adolescentes presentan sobrepeso u obesidad.

El 4 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Obesidad para visibilizar el creciente impacto de esta enfermedad crónica en El Salvador. (Freepik)

En el caso particular de El Salvador, los datos recabados por organismos internacionales destacan que la prevalencia de esta enfermedad se acerca al 30% en la población adulta, con un 21.7% entre los hombres y un 32.1% en mujeres. La doctora Schoenenberg de Wollants detalla que “estos valores demuestran una tendencia en ascenso”.

La cuestión no solo atañe a los adultos. Cifras utilizadas por Naciones Unidas indican que cerca del 7% de los niños menores de cinco años en El Salvador tiene sobrepeso. Schoenenberg de Wollants aclara que “ese índice funciona como una señal de alerta temprana, ya que el sobrepeso infantil suele preceder a la obesidad en etapas posteriores de la vida”.

Aunque no existen encuestas nacionales recientes, la doctora destaca que una parte significativa de las proyecciones sanitarias depende de bases de datos globales, estudios previos y modelos de estimación estadística internacional debidos a la falta de relevamientos actualizados en el país. Esta carencia complica la generación de políticas públicas, especialmente cuando se enfrentan desafíos como la “doble carga de malnutrición”, es decir, la presencia simultánea de desnutrición infantil y aumento del sobrepeso y la obesidad.

Cerca del 7% de los niños menores de cinco años en El Salvador presenta sobrepeso, alerta la doctora Mirella Schoenenberg de Wollants. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores centrales de la epidemia

Expertos de la OMS y la FAO sostienen que “el aumento global de la obesidad responde a una combinación de factores: dietas cada vez más calóricas, expansión de alimentos artesanales y ultraprocesados, estilos de vida sedentarios y cambios estructurales en los sistemas alimentarios y urbanos”. En palabras de Schoenenberg de Wollants para Infobae, múltiples estudios locales coinciden en que el consumo frecuente de alimentos procesados, frecuentes en ventas callejeras y altamente calóricos, incide directamente en el sobrepeso de la población, incluso cuando no se trata de productos industrializados.

Una encuesta realizada por la Defensoría del Consumidor en 2019 sobre hábitos alimentarios de los salvadoreños muestra que la mayoría de los trabajadores urbanos almuerza fuera de casa y elige alimentos como pupusas, yuca frita, batidos azucarados y porciones grandes, todos caracterizados por su alto contenido en calorías, grasas y harinas refinadas. Según la FAO, este fenómeno forma parte de la llamada “transición nutricional”, en la que las dietas tradicionales han sido desplazadas por patrones alimentarios más densos en energía.

La disminución de la actividad física es otro factor determinante en El Salvador. Schoenenberg de Wollants subraya que en veinte años la tendencia al sedentarismo se ha reforzado con el uso continuado de pantallas, menos desplazamientos a pie y menos tiempo dedicado a la actividad física recreativa.

Los hábitos alimentarios urbanos y el consumo de alimentos calóricos como pupusas y batidos azucarados inciden en la obesidad salvadoreña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entorno alimentario urbano y la comercialización de productos para perder peso

La urbanización, afirma la FAO, ha transformado el paisaje alimentario de El Salvador. En las ciudades, la mayoría de la oferta es comida rápida, frituras y bebidas azucaradas, lo que dificulta el acceso a frutas o verduras frescas, al mismo tiempo genera un ambiente donde la opción menos saludable resulta la más accesible y económica.

Un problema adicional lo plantean los productos que prometen disminución rápida de peso. Schoenenberg de Wollants advierte que en El Salvador falta regulación y control sanitario efectivosdesde hace más de cuarenta años, permitiendo la venta libre de suplementos, “quemadores de grasa” y remedios sin evidencia científica. Estas sustancias ponen en riesgo la salud de quienes las consumen por la deshidratación, la pérdida de masa muscular, las alteraciones metabólicas y especialmente por el efecto rebote, definido como la rápida recuperación del peso perdido. “La comercialización de estos productos suele aprovechar la presión social y la exposición en redes sociales”, indica la especialista.

Si bien no existen estadísticas nacionales actualizadas sobre el consumo de estos productos, la experiencia de Schoenenberg de Wollants apunta a un uso extendido en la región, favorecido por la publicidad digital y la falta de controles reglamentarios estrictos.