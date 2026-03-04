El Salvador

El avance de la obesidad impacta en mujeres y niños en El Salvador

La presencia creciente de esta condición entre la población femenina adulta y en menores de edad constituye uno de los principales retos sanitarios del país, según fuentes especializadas y organismos internacionales

Guardar
El 32,1% de las mujeres
El 32,1% de las mujeres adultas en El Salvador sufre obesidad, según datos internacionales citados por la OMS y OPS. (Europa Press)

Cada año, el 4 de marzo marca el Día Mundial de la Obesidad, una fecha dedicada a visibilizar el impacto de una enfermedad crónica que en El Salvador, afecta al 32.1% de las mujeres adultas y a un porcentaje creciente de niños. Según estimaciones internacionales citadas por la doctora Mirella Schoenenberg de Wollants, especialista en cirugía y nutrición a través de una entrevista a Infobae.

La prevalencia de obesidad en adultos superaba el 30% desde 2016, posicionando al país entre los más golpeados de Centroamérica y planteando riesgos crecientes para la salud pública de los salvadoreños.

El fenómeno de la obesidad muestra un aumento sostenido tanto a nivel global como regional. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad se ha multiplicado por tres desde 1975 y hoy supera los 800 millones de personas en el mundo. Datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirman que, en América Latina y el Caribe, el 60% de los adultos y el 33% de los niños y adolescentes presentan sobrepeso u obesidad.

El 4 de marzo se
El 4 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Obesidad para visibilizar el creciente impacto de esta enfermedad crónica en El Salvador. (Freepik)

En el caso particular de El Salvador, los datos recabados por organismos internacionales destacan que la prevalencia de esta enfermedad se acerca al 30% en la población adulta, con un 21.7% entre los hombres y un 32.1% en mujeres. La doctora Schoenenberg de Wollants detalla que “estos valores demuestran una tendencia en ascenso”.

La cuestión no solo atañe a los adultos. Cifras utilizadas por Naciones Unidas indican que cerca del 7% de los niños menores de cinco años en El Salvador tiene sobrepeso. Schoenenberg de Wollants aclara que “ese índice funciona como una señal de alerta temprana, ya que el sobrepeso infantil suele preceder a la obesidad en etapas posteriores de la vida”.

Aunque no existen encuestas nacionales recientes, la doctora destaca que una parte significativa de las proyecciones sanitarias depende de bases de datos globales, estudios previos y modelos de estimación estadística internacional debidos a la falta de relevamientos actualizados en el país. Esta carencia complica la generación de políticas públicas, especialmente cuando se enfrentan desafíos como la “doble carga de malnutrición”, es decir, la presencia simultánea de desnutrición infantil y aumento del sobrepeso y la obesidad.

Cerca del 7% de los
Cerca del 7% de los niños menores de cinco años en El Salvador presenta sobrepeso, alerta la doctora Mirella Schoenenberg de Wollants. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores centrales de la epidemia

Expertos de la OMS y la FAO sostienen que “el aumento global de la obesidad responde a una combinación de factores: dietas cada vez más calóricas, expansión de alimentos artesanales y ultraprocesados, estilos de vida sedentarios y cambios estructurales en los sistemas alimentarios y urbanos”. En palabras de Schoenenberg de Wollants para Infobae, múltiples estudios locales coinciden en que el consumo frecuente de alimentos procesados, frecuentes en ventas callejeras y altamente calóricos, incide directamente en el sobrepeso de la población, incluso cuando no se trata de productos industrializados.

Una encuesta realizada por la Defensoría del Consumidor en 2019 sobre hábitos alimentarios de los salvadoreños muestra que la mayoría de los trabajadores urbanos almuerza fuera de casa y elige alimentos como pupusas, yuca frita, batidos azucarados y porciones grandes, todos caracterizados por su alto contenido en calorías, grasas y harinas refinadas. Según la FAO, este fenómeno forma parte de la llamada “transición nutricional”, en la que las dietas tradicionales han sido desplazadas por patrones alimentarios más densos en energía.

La disminución de la actividad física es otro factor determinante en El Salvador. Schoenenberg de Wollants subraya que en veinte años la tendencia al sedentarismo se ha reforzado con el uso continuado de pantallas, menos desplazamientos a pie y menos tiempo dedicado a la actividad física recreativa.

Los hábitos alimentarios urbanos y
Los hábitos alimentarios urbanos y el consumo de alimentos calóricos como pupusas y batidos azucarados inciden en la obesidad salvadoreña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entorno alimentario urbano y la comercialización de productos para perder peso

La urbanización, afirma la FAO, ha transformado el paisaje alimentario de El Salvador. En las ciudades, la mayoría de la oferta es comida rápida, frituras y bebidas azucaradas, lo que dificulta el acceso a frutas o verduras frescas, al mismo tiempo genera un ambiente donde la opción menos saludable resulta la más accesible y económica.

Un problema adicional lo plantean los productos que prometen disminución rápida de peso. Schoenenberg de Wollants advierte que en El Salvador falta regulación y control sanitario efectivosdesde hace más de cuarenta años, permitiendo la venta libre de suplementos, “quemadores de grasa” y remedios sin evidencia científica. Estas sustancias ponen en riesgo la salud de quienes las consumen por la deshidratación, la pérdida de masa muscular, las alteraciones metabólicas y especialmente por el efecto rebote, definido como la rápida recuperación del peso perdido. “La comercialización de estos productos suele aprovechar la presión social y la exposición en redes sociales”, indica la especialista.

Si bien no existen estadísticas nacionales actualizadas sobre el consumo de estos productos, la experiencia de Schoenenberg de Wollants apunta a un uso extendido en la región, favorecido por la publicidad digital y la falta de controles reglamentarios estrictos.

Temas Relacionados

ObesidadEl SalvadorOrganización Mundial de la SaludOrganización Panamericana de la SaludSalud PúblicaSobrepeso InfantilDía Mundial de la Obesidad

Últimas Noticias

El Ministerio de Medio Ambiente reporta sismo de magnitud 5.6 frente a la costa de Usulután

Una sacudida fue registrada poco antes de la una de la tarde en las proximidades del litoral, con parámetros considerados preliminares por las autoridades, mientras los ciudadanos son llamados a buscar novedades solo en medios institucionales

El Ministerio de Medio Ambiente

Las reservas de combustibles garantizan suministro en República Dominicana por poco más de un mes

El almacenamiento actual de combustibles garantiza la continuidad del abastecimiento en caso de interrupción total de importaciones, según estimaciones oficiales y empresariales

Las reservas de combustibles garantizan

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica reporta alta tasa de aprobación en pruebas nacionales de 2025

Una cifra de aprobación generalizada entre los niveles básicos destaca la última implementación de este formato de examen, ante la inminente transición hacia una nueva etapa de valoración educativa a partir del próximo año

Ministerio de Educación Pública de

La esperanza y la continuidad marcaron la decisión del voto en la elecciones presidenciales de Costa Rica

El estudio sobre comportamiento electoral del CIEP-UCR revela que las emociones y la identificación con proyectos de largo plazo fueron determinantes para la preferencia de la ciudadanía en la jornada electoral

La esperanza y la continuidad

Panamá afronta el Clásico Mundial de Béisbol con una selección reforzada por figuras de Grandes Ligas

Panamá presenta una nómina de 30 peloteros con experiencia en Grandes Ligas para buscar su mejor actuación histórica en el Clásico Mundial de Béisbol

Panamá afronta el Clásico Mundial

TECNO

MacBook Neo y MacBook Air

MacBook Neo y MacBook Air M5: comparación detallada de potencia, autonomía, diseño y precio

El BlackBerry estaría de nuevo entre nosotros con Android: hola a las teclas físicas

Instagram estrena Amigos Secretos, la función perfecta para hablar con quienes nadie puede saber

Cómo hacer que florezca la lengua de suegra en marzo 2026, según la IA

Reemplaza Magis TV o XUPER TV con estas apps: son fáciles de descargar y no tienen virus

ENTRETENIMIENTO

“A mi padre no le

“A mi padre no le preocupaba perderse, sino ser una carga”: la dura confesión de Chris Hemsworth sobre el Alzheimer en su familia

“Hubo un punto de inflexión”: Harry Styles habla de la tristeza y el renacer creativo tras la partida de Liam Payne

La disputa pública entre Park Bom y Sandara Park por supuesto consumo de drogas reaviva polémica en 2NE1

Showrunner de “Bridgerton” explica las razones tras la trágica muerte que cambió el rumbo de la serie

Hollywood entre hermanos: los actores que comparten apellido y pocos saben que son hermanos

MUNDO

Estados Unidos restablecerá aranceles generales

Estados Unidos restablecerá aranceles generales del 15% tras el fallo de la Corte Suprema

Las navieras Hapag-Lloyd y Maersk suspendieron el transporte marítimo en el Golfo Pérsico

El Pentágono investiga el bombardeo de una escuela en Irán que mató a 180 personas

Detuvieron al principal accionista del Banco Master en Brasil por fraude financiero, corrupción y amenazas

Operación Furia Épica: Estados Unidos desplegó por primera vez misiles de precisión de largo alcance contra estructuras militares del régimen de Irán