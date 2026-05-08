¿Cuántas toneladas de desechos recolecta la alcaldía capitalina de El Salvador?

Un trabajador de limpieza municipal cierra un contenedor de desechos sólidos en Plaza M, con la sede del gobierno local y preparativos para un evento visible al fondo. (Foto cortesía Desechos Sólidos San Salvador)

La alcaldía de San Salvador Centro reportó un incremento en la cantidad de desechos recolectados durante los primeros meses de 2026, en comparación con los registros de inicios de año, de acuerdo con los balances oficiales de la Dirección de Desechos Sólidos.

El municipio experimenta una mayor cobertura y frecuencia en los servicios de aseo, lo que ha derivado en cifras superiores a las alcanzadas en períodos previos.

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Con base en los datos difundidos en enero de 2026 por Germán Muñoz, director de Desechos Sólidos, durante el año 2026 se han recolectado 232,471 toneladas de residuos mediante 155 rutas de recolección domiciliar, además de 12 rutas casa por casa y servicios en mercados y ejes preferenciales.

Detalló que el barrido de calles se realizó a lo largo de 126,480 kilómetros lineales y que la intervención en ríos y quebradas sumó 211 kilómetros. Desde el segundo trimestre de 2026, la alcaldía de San Salvador Centro aumentó los operativos con el despliegue del Plan Invierno Capital.

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El 7 de mayo de 2026 en La Entrevista AM, las autoridades municipales informaron sobre el refuerzo de tareas preventivas por parte de más de cinco mil colaboradores municipales, quienes evacuaron más de 15,000 toneladas de residuos en los últimos cuatro meses.

Esta cifra equivale a unas cuatrocientas canchas de fútbol llenas de basura. El plan se enfocó en la extracción de 11,000 toneladas de residuos voluminosos de ríos y quebradas, así como 4,000 toneladas de drenajes secundarios y puntos críticos de limpieza.

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Miembros de One Tree Planted y voluntarios trabajan arduamente cargando desechos en un camión durante una jornada de limpieza en un área verde, contribuyendo a la protección del medio ambiente. (Foto cortesía Desechos Sólidos San Salvador)

De acuerdo con la alcaldía, el municipio amplió las rutas de recolección de 90 a 115. El promedio mensual de recolección se sitúa ahora en 26,000 toneladas, con el 10 % correspondiente a residuos extraídos de cunetas, aceras, tragantes y espacios públicos.

Este aumento responde tanto a la inclusión de nuevos sectores en el servicio como a la extensión de frecuencias, que en algunos distritos críticos llega hasta tres veces al día.

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Durante el año, la administración ha intervenido 111,147 puntos del sistema de drenaje, ejecutado chapodas sanitarias en 409,437 metros cuadrados y mantenido 202,499 basureros tipo balancín.

Además, habilitó un servicio gratuito de recolección de voluminosos disponible vía WhatsApp, para evitar la disposición inadecuada de muebles y electrodomésticos en la vía pública o afluentes.

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En la temporada festiva, la Dirección de Desechos Sólidos implementó un plan especial en puntos de alta afluencia, logrando recolectar 2,935 toneladas de residuos y lavar 71,476 metros cuadrados de espacios públicos, según el balance oficial.

Se realizaron labores de barrido en 24,380 cuadras, limpieza en 4,876 kilómetros de cunetas y aceras, mantenimiento de 5.435 tragantes e instalación de 1,461 nuevos depósitos de basura.

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Un hombre vestido con ropa de trabajo utiliza una horquilla para recoger basura y desechos de un terreno cubierto de vegetación, posiblemente una zona agrícola o de cultivo de cobertura. (Foto cortesía Desechos Sólidos San Salvador)

El reporte municipal atribuye el aumento en la recolección de residuos a la ampliación del territorio cubierto, la participación ciudadana y la eficacia de las campañas de concienciación. Las autoridades mantienen el llamado a acatar los horarios y días de recolección, y enfatizan que el incremento en el volumen de desechos exige optimizar recursos y reforzar las sanciones para quienes incumplen las normativas.

Vale mencionar que las cifras de esta dependencia municipal no reflejan la totalidad de desechos sólidos generados desde la gran capital salvadoreña, debido a que la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) también efectúa estas mismas labores en la zona, pero este organismo depende del gobierno central.

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