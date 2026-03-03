El Salvador incrementa en 4.5% la recaudación fiscal en enero de 2026, IVA y renta con alzas

El Gobierno Central de El Salvador registró un aumento de 4.5% en los ingresos tributarios y contribuciones al cierre de enero de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, con una recaudación total de 741.9 millones de dólares.

Este resultado marca una aceleración frente al desempeño de enero de 2025, cuando la recaudación había llegado a 709.8 millones de dólares. El reporte de recaudación de Hacienda detalla que la mayor parte de este crecimiento corresponde al alza de ingresos del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Específicamente, el IVA alcanzó los 376.3 millones de dólares, con crecimiento de 5.3% respecto al cierre del mismo mes de 2025. Este desempeño se explica, sobre todo, por las declaraciones de IVA, que subieron 16.3%, mientras que el componente proveniente de importaciones experimentó una caída de 5.3%.

Por su parte, el Impuesto Sobre la Renta alcanzó los 290 millones de dólares, 2.2% por encima del mismo mes del año anterior o su equivalente a 6.2 millones respecto a enero de 2025.

Las retenciones prácticamente se mantuvieron estables, pero el pago a cuenta de personas jurídicas y naturales aumentó un 10%, sumando 90.2 millones.

Ingresos no tributarios

En términos de ingresos no tributarios, la situación resultó menos dinámica: estos ingresos descendieron 19.1%, bajando de 31.6 a 25.6 millones de dólares.

La caída es más evidente con las transferencias corrientes, con una caída de 100%, pasó de 5.2 millones en enero de 2025 a cero en igual mes de 2026.

Otros rubros como tasas y derechos, venta de bienes y servicios e ingresos financieros también mostraron ligeros retrocesos. Dentro de la contribución a la seguridad social, hubo una mejora del 11%, impulsada por un crecimiento similar en las contribuciones patronales del sector privado.

El reporte oficial aclara que los ingresos generados por la Contribución del FOVIAL (Fondo de Conservación Vial) no se reflejan en estas cifras, ya que forman parte de la contabilidad del Sector Público No Financiero.

Crece recaudación por cigarrillos y caída leve en la de productos alcohólicos

El detalle revela movimientos llamativos en impuestos y gravámenes específicos. Los ingresos derivados de cigarrillos crecieron 33.9%, de 2.1 a 2.8 millones de dólares, mientras que las bebidas gaseosas y otras no carbonatadas subieron 9.5%, hasta los 6.9 millones.

El impuesto ad-valorem sobre combustibles duplicó su recaudación, pasando de 0.5 a 1.2 millones, con un aumento de 121% anual.

En el segmento de bienes raíces, el impuesto a la transferencia mostró un alza de 18.3%, y la recaudación por primas de seguros mejoró 12%. La recaudación por primera matrícula de vehículos también creció un 6.2%.

La recaudación por productos alcohólicos descendió 15.9%, y la de importación de bienes también cayó. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el rubro de contribuciones especiales, los aportes por promoción turística subieron 6%, y el transporte público recaudó un 10.3% más. No obstante, la recaudación por productos alcohólicos descendió 15.9%, y la de importación de bienes también cayó, alineada con la menor dinámica del consumo importado.

Recaudación supera lo presupuestado

Si se compara la recaudación en enero de 2026 con el monto presupuestado para ese mes, el informe muestra una ligero aumento de 9.6 millones de dólares .

El balance general del primer mes de 2026 retrata un reforzamiento de la recaudación tributaria, aunque revela señales de debilidad en transferencias y ciertos servicios no tributarios, además de la volatilidad en segmentos particulares del consumo.