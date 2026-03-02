El Salvador

La selección femenina de El Salvador golea 13-0 a Barbados

El representativo salvadoreño inició con contundencia su camino hacia el Mundial al imponerse en casa y lograr una histórica diferencia. Una multitud respaldó a las jugadoras, quienes ahora esperan definir su paso a la siguiente fase

La selección femenina de fútbol de El Salvador logró una victoria histórica al vencer 13-0 a Barbados en el estadio Las Delicias de San Salvador, un resultado que la coloca como líder provisional del grupo F en las eliminatorias mundialistas rumbo a Brasil 2027. El encuentro correspondiente al Clasificatorio Femenino de Concacaf se disputó el 1 de marzo de 2026 y contó con la asistencia de 4,811 aficionados, de acuerdo con la página oficial de la Selecta.

La escuadra dirigida por Eric Acuña impuso su dominio desde el inicio, cuando Danielle Fuentes abrió el marcador al minuto 8, tras un centro desde la derecha. Poco después, Danya Gutiérrez sumó el segundo tanto al concretar una jugada creada por Brenda Cerén, quien también fue protagonista con dos goles y varias asistencias en la primera mitad. Al descanso, el marcador reflejaba una ventaja de 6-0 para El Salvador.

Durante la segunda parte, Samaria Gómez amplió la cuenta al definir en un mano a mano, mientras que Jasmine Dybala aprovechó un error de la portera barbadense para marcar el noveno gol. El festival ofensivo continuó con anotaciones de Jackeline Velásquez y un nuevo tanto de Fuentes, antes de que Velásquez cerrara la cuenta de cabeza, sellando el 13-0 definitivo.

La Selecta Femenina se coloca en el primer lugar del grupo F de forma provisional, a la espera del resultado entre Trinidad y Tobago y Honduras. Según la organización del torneo, solo el líder de cada grupo avanza al Campeonato CONCACAF W 2026, instancia en la que se definirán los cupos para el Mundial de Brasil.

El plantel salvadoreño, que ha sumado varias jugadoras legionarias para reforzar su estructura, se prepara para su próximo compromiso oficial: visitará a Trinidad y Tobago el 17 de abril. Además, la Federación Salvadoreña de Fútbol ha informado que se prevén partidos amistosos en México y el Caribe durante marzo, con el objetivo de mantener el ritmo competitivo antes del duelo decisivo.

El Salvador asume el primer lugar de forma provisional tras golear a Barbados, publicó segun la tabla eliminatorias mundialistas rumbo a Brasil 2027, mientras que la página oficial de la Selecta destacó el respaldo de los más de 4.800 asistentes en Las Delicias, una cifra inusual para el fútbol femenino en la región. como dato del partido, se vendieron todas las entradas.

Entre las goleadoras del partido se encuentran Brenda Cerén (3 goles), Danielle Fuentes (3 goles), Danya Gutiérrez (2 goles), Samaria Gómez (1 gol), Jasmine Dybala (1 gol) y Jackeline Velásquez (2 goles).

La siguiente jornada será clave para definir el futuro de la selección en la eliminatoria. El enfrentamiento ante Trinidad y Tobago aparece como una “final” por el pase a la siguiente fase, con la ilusión de alcanzar por primera vez una Copa del Mundo absoluta.

El camino de las salvadoreñas para llegar a Brasil 2027

La selección femenina de El Salvador busca su boleto al próximo Mundial y debe superar dos etapas clave. Primero, necesita terminar como líder del Grupo F en el Clasificatorio W, donde el partido decisivo será ante Trinidad y Tobago. Si logra avanzar, enfrentará en noviembre el Campeonato CONCACAF W, junto a potencias como Estados Unidos y Canadá.

Las cuatro semifinalistas de ese torneo clasificarán directamente al Mundial. Además, habrá dos cupos extra mediante un repechaje intercontinental para equipos que lleguen a cuartos y tengan buen desempeño, aunque no avancen a semifinales.

