La inversión en construcción en El Salvador alcanzó un récord de USD 3,000 millones en 2025

El sector de la construcción en El Salvador cerró el año 2025 con una dinámica que, de acuerdo con el presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco), José Velásquez, podría calificarse de excepcional.

Según datos preliminares que prepara el Banco Central de Reserva, y citados por Velásquez, el crecimiento anual se habría posicionado entre el 25% y el 30%, una cifra que marca un hito en el desempeño reciente del rubro.

Velásquez anticipó que la inversión conjunta, tanto pública como privada, habría alcanzado los USD 3,000 millones. Este monto, explicó, representa un registro inédito para el país desde 2019.

El directivo, que dio esta declaración durante el anuncio de la edición 20 de la feria Construexpo, señaló que, tomando como referencia los años previos, el sector había experimentado una caída cercana a los USD 2,000 millones. No obstante, la tendencia se revirtió a partir de una mayor participación de capital privado en nuevos desarrollos, que ha sido visible en distintos puntos del territorio.

Solo en el área metropolitana de San Salvador ya se alcanzan cifra récord de inversiones , según confirmó Luis Rodríguez, director ejecutivo de la Oficina de Planificación del área Metropolitana de San Salvador (COAMSS/OPAMSS), durante una entrevista concedida a la emisora YSKL, la semana pasada.

La inversión total supera los 5,100 millones de dólares, con una proyección de ejecución cercana a los 3,000 millones en el curso de los próximos meses, indicó el funcionario.

De acuerdo a los datos difundidos por Rodríguez, el sector habitacional concentra un 53% de los proyectos en desarrollo, seguido del logístico con un 12.9% y el turístico con un 12.4%.

Feria Construexpo y perspectivas para 2026

El anuncio coincidió con el preludio de la feria Construexpo, considerada el principal escaparate de la industria constructora salvadoreña.

Esta es la edición número 20 de la feria Construexpo. Esta feria, organizada cada dos años por CASALCO, reúne a expositores de múltiples áreas relacionadas con la construcción, creando un espacio clave para generar conexiones y grandes oportunidades de negocio.

Se espera la participación de 160 expositores tanto nacionales como internacionales, de países como Guatemala, Honduras, México, Estados Unidos, entre otros.

También se estima la visita de más de 5,000 visitantes del sector público y privado tanto del área del a construcción como de maquinaria, materiales y vivienda.

Además de ponencias magistrales sobre la industria, se contará con paneles de exhibición comercial, lanzamiento de nuevos productos, demostraciones de maquinaria y equipo, espacios de networking y talleres del rubro.

Velásquez subrayó que la feria representa una oportunidad para exhibir la oferta formal del sector y anticipó que el ambiente de negocios se mantendrá favorable durante 2026.

CASALCO espera la asistencia de más de 5,000 visitantes en la feria que inicia el 4 de marzo. Foto cortesía Casalco.

El dirigente expresó que el nuevo año podría superar incluso las cifras alcanzadas en 2025. Entre los factores que sostienen esta expectativa destacan los proyectos de obra pública en carpeta, enfocados en mejorar la movilidad y el desarrollo de polos turísticos. Este último ámbito ha mostrado, según Velásquez, uno de los crecimientos más notables dentro de la economía nacional.

Apoyo institucional y dinámica sectorial

Durante su intervención, el presidente de Casalco hizo referencia al respaldo recibido por parte de autoridades estatales, especialmente en mención al licenciado Luis Rodríguez. Velásquez aseguró que este acompañamiento ha sido fundamental para lograr los resultados actuales y auguró que el contexto institucional seguirá propiciando un entorno positivo para las inversiones en construcción.

La combinación de inversión, respaldo estatal y nuevas obras públicas perfila al sector construcción como uno de los ejes de la recuperación y el desarrollo económico en El Salvador para los próximos años.