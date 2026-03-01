Amaño de partidos en Centroamérica: el negocio ilegal, castigos históricos y la lucha por recuperar la dignidad perdida

La manipulación de partidos en el fútbol centroamericano revela la infiltración de redes internacionales de apuestas ilegales y organizaciones criminales. (Cortesía: ESPN)

La manipulación de partidos ha dejado una huella profunda y persistente en el fútbol centroamericano, con escándalos que han sacudido a selecciones nacionales, clubes y federaciones a lo largo de más de una década. El fenómeno expone tanto las vulnerabilidades del sistema como la compleja trama de intereses económicos, deportivos y criminales que buscan alterar el rumbo natural del deporte. Más allá de las sanciones administrativas, algunos casos han derivado en reformas legales y condenas penales, destinados a disuadir futuras tentativas de fraude deportivo.

Lejos de tratarse de episodios aislados, hay casos históricos que muestran la presencia de redes trasnacionales dedicadas al amaño, así como la colaboración de jugadores, entrenadores y dirigentes. La historia de Víctor Turcios, ex capitán salvadoreño, ilustra la presión y el silencio de quienes están envueltos en estos casos. Aunque el Código Penal de El Salvador tipifica el fraude deportivo con penas de hasta seis años de prisión si implica a seleccionados nacionales, la aplicación de la ley exige cooperación internacional e investigación coordinada para remontar las sofisticadas estructuras detrás de los amaños.

A continuación, se describen los principales mecanismos, casos emblemáticos que ocurrieron en la región y el marco legal vigente que circunscriben el combate al amaño de partidos en la región.

Cómo opera la manipulación de partidos en el fútbol

La manipulación de partidos consiste en influir o alterar de manera ilegítima, directa o indirecta y por acción u omisión, cualquier aspecto de un encuentro o competición. Los motivos suelen agruparse en dos grandes ejes: la obtención de beneficios económicos, casi siempre ligados a redes de apuestas ilegales, y las ventajas deportivas, como garantizar la permanencia o el ascenso de un equipo. También puede haber otros móviles, como favorecer intereses particulares o ajenos.

Entre los actos típicos asociados al amaño figuran los acuerdos ilícitos, verbales o escritos, entre involucrados y terceros; perder de manera deliberada, propiciar goles o tarjetas, o incidir en el bajo rendimiento de jugadores clave. El cuerpo arbitral puede incidir mostrando tarjetas injustificadas o ignorando infracciones que marquen el resultado. Incluso acciones logísticas, como alterar el campo, la iluminación o el equipo, pueden formar parte de la estrategia de manipulación.

Los cinco escándalos que marcaron el fútbol centroamericano

Casos emblemáticos en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica exhiben la amplitud del fraude deportivo y la implicación de jugadores, directivos y entrenadores. (Cortesía: FESFUT)

El abanico de implicados en la manipulación de partidos va más allá de los jugadores e incluye a entrenadores, dirigentes y hasta utileros. En 2012, Guatemala sancionó de por vida a tres seleccionados, Guillermo Ramírez, Gustavo Cabrera y Johnny Flores, por participar en el arreglo de partidos ante Venezuela, Costa Rica y Santos Laguna en la CONCACAF. Un año después, El Salvador protagonizó uno de los mayores escándalos de la región.

En septiembre de 2013, la Federación Salvadoreña de Fútbol castigó a 14 jugadores con suspensión de por vida y sancionó a otros, entre ellos al entonces capitán Víctor Turcios, por su involucramiento en el amaño de partidos. Turcios, tras regresar de una lesión sufrida en Finlandia donde jugaba en el RoPs, relató a ESPN y años depués a La Prensa Gráfica cómo fue citado en 2010, junto con otros miembros de la selección mayor, a una reunión privada en la que se propusieron pagos para influir en el resultado de un amistoso frente al DC United en Estados Unidos.

“Ofrecieron dinero a algunos jugadores para negociar el partido. Me sorprendió esa situación. Al final, algunos estuvieron de acuerdo y otros no. Yo no recibí nada ni lo acepté”, admitió Turcios, quien no denunció el hecho en ese momento. Años después, tras la eliminación en la Copa Oro, Turcios optó por testimoniar ante los medios y las autoridades, debido a su compromiso moral como capitán.

En 2017, la FIFA sancionó a Ramón Primitivo Maradiaga, entrenador de Honduras, tras comprobar que permitió una reunión donde se buscó influir en un partido entre El Salvador y Canadá, lo que derivó en dos años de inhabilitación y una multa de nueve millones de colones.

Nicaragua se sumó a la lista en 2020, cuando la Federación de Fútbol sancionó a 27 personas de primera y segunda división por amaño de partidos, tras reunir pruebas en video y documentación que confirmaban la manipulación sistemática de encuentros por parte de jugadores, exentrenadores y personal auxiliar.

La respuesta regional al amaño de partidos exige cooperación internacional, protocolos de detección temprana y sanciones más severas para preservar la integridad deportiva. (Cortesía: Universidad de Costa Rica)

En Costa Rica, la Federación Costarricense de Fútbol castigó en 2024 a tres directivos de Puerto Golfito FC con suspensión de 10 años tras detectar arreglos en un partido de segunda división, lo que les prohibió participar en cualquier actividad deportiva federada.

El testimonio de Víctor Turcios y el impacto social

La explosión del caso salvadoreño significó un antes y un después, tanto para el fútbol local como para la vida de los protagonistas. Turcios, quien pasó de ser capitán de selección y futbolista profesional a pastor del Ministerio Internacional Capernaum, describió el proceso como una transición radical: “Mi sueño era ser futbolista profesional, representar a mi país, pero tuve una experiencia poco común: un encuentro con Jesús cambió mi vida y me llevó a dejar el fútbol y dedicarme a predicar”.

En distintas entrevistas, Turcios relató cómo esa vivencia coincidió con una lesión y el desgaste moral acumulado tras los hechos de corrupción deportiva. Al regresar a El Salvador, fundó una congregación en condiciones precarias, recibiendo apoyo solamente de su madre y algunos allegados. Su objetivo, aseguró, es “trabajar por el beneficio espiritual de las personas” y dejar un legado de fe.

Consultado sobre posibles amenazas tras sus denuncias, Turcios reconoció que si bien no recibió intimidaciones directas, sí fue víctima de intentos de desprestigio. “Interpol me contactó en Finlandia, me felicitó por ser de los pocos jugadores que se atreven a hablar y me explicó el alcance de la mafia en el fútbol mundial nacida en las casas de apuestas”, expresó.

El propio Turcios manifestó que su proceder, incluyendo entrevistas y declaraciones a la federación y a la fiscalía, respondió tanto a un deber moral como espiritual. Frente al riesgo personal, afirmó: “Sabía que tenía que hacer lo correcto en beneficio del fútbol salvadoreño. Aunque hubo riesgos, hice mi parte”.

El marco legal: sanciones y castigo al fraude deportivo

En El Salvador, el amaño de partidos no se castiga solo administrativamente, sino que desde 2016 se tipifica como “fraude deportivo” en los artículos 218-A y 218-B del Código Penal. Esta reforma, aprobada por la Asamblea Legislativa, introdujo penas que oscilan entre dos y seis años de prisión y la inhabilitación de igual duración, dependiendo de la gravedad y el rol del implicado. La participación de seleccionados nacionales eleva la pena máxima a seis años.

El artículo 218-A establece: “Será sancionado quien altere el resultado de una competencia deportiva profesional a cambio de un beneficio”. Además, contempla agravantes cuando participan funcionarios, directivos, árbitros o jugadores que representan al país. El Código también penaliza la administración fraudulenta en entidades deportivas con penas de tres a cinco años.

Otras normas complementarias refuerzan la acción estatal. La Ley Especial contra el Lavado de Activos (2025) se aplica si los fondos de los amaños proceden de estructuras criminales o apuestas ilegales. La reciente Ley General de los Deportes impone la obligación al INDES y a las federaciones de garantizar la transparencia, habilitando sanciones disciplinarias como la suspensión de por vida. Desde agosto de 2025, la Ley Anticorrupción refuerza las capacidades investigativas de la Fiscalía General, sobre todo en delitos vinculados a fondos públicos o instituciones deportivas estatales.

De este modo, el combate al amaño en la región, lejos de depender solo del accionar de las federaciones, se apoya en un marco jurídico que incorpora a figuras delictivas, profundiza las penas y fomenta la colaboración internacional para atacar el fenómeno en toda su dimensión.

El desafío regional y global

El amaño de partidos se configura hoy como un flagelo transversal a todas las ligas y federaciones. La información recopilada por Inside FIFA y el monitoreo de Sports Radar en 2024 muestran que los intentos por manipular resultados trascienden fronteras y afectan incluso a campeonatos de primer nivel. Las medidas adoptadas para afrontar el fraude incluyen fortalecer la cooperación policial y judicial, endurecer sanciones y desarrollar protocolos internos que permitan la detección temprana de irregularidades.