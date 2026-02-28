La Dirección General de Energía de El Salvador anuncia los precios del gas licuado para marzo

La disminución en el costo impactará directamente en los bolsillos de los consumidores y, especialmente, de las familias que reciben el subsidio focalizado./(Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas)

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas de El Salvador anunció una reducción en los precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP) para marzo de 2026, medida que impactará directamente en los bolsillos de los consumidores y, especialmente, de las familias que reciben el subsidio focalizado. La información oficial, difundida a través de las redes sociales de la institución, detalla que tanto los precios para el consumidor como los montos subsidiados experimentarán bajas respecto a los meses anteriores, en un contexto marcado por la estabilidad en la oferta internacional de propano y propileno.

Según la información proporcionada por la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, el precio del cilindro de 35 libras será de $14.88 para el consumidor general, mientras que los beneficiarios del subsidio focalizado pagarán únicamente $6.84. El cilindro de 25 libras, uno de los más demandados en los hogares salvadoreños, tendrá un precio de $10.69 para quienes no cuentan con subsidio, pero para quienes reciben el apoyo del Gobierno, el costo final será de $2.65. El cilindro de 20 libras costará $8.62 al público en general y $0.58 con subsidio focalizado, mientras que el cilindro de 10 libras tendrá un precio de $4.44, y será gratuito para quienes acceden al subsidio.

Esta política social permite que los sectores más vulnerables continúen accediendo al gas propano a precios accesibles, garantizando así la preparación de alimentos y otras necesidades básicas en el hogar. De acuerdo con las autoridades, la medida busca aliviar la carga económica de los hogares ante las fluctuaciones del mercado internacional de combustibles.

La reducción en los precios del GLP responde a varios factores. Entre ellos, destaca el aumento en la producción de propano y propileno en Estados Unidos durante el mes de febrero, que fue superior en 50 mil barriles diarios respecto a enero. Esta mayor disponibilidad de derivados del petróleo en el mercado internacional ha contribuido a estabilizar los precios y, en consecuencia, ha permitido que el Gobierno salvadoreño traslade los beneficios a la población a través de una reducción en los valores de venta del gas propano.

Con los nuevos costos se busca aliviar la carga económica de los hogares de El Salvador./(Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas)

Los datos difundidos por la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas enfatiza que el ente regulador continuará supervisando el cumplimiento de los precios oficiales, así como el peso correcto y las condiciones de seguridad de los cilindros en todo el territorio nacional. Además, se recuerda a la población que cualquier irregularidad detectada en la compra de cilindros puede ser reportada al call center habilitado por la institución, con el objetivo de garantizar la transparencia y el bienestar de los consumidores.

El subsidio focalizado al gas propano es parte de una estrategia integral del Gobierno de El Salvador para proteger a la población ante las variaciones de los precios internacionales de los hidrocarburos. Con la medida anunciada para marzo de 2026, El Salvador reafirma su compromiso de continuar apoyando a los sectores más necesitados y de velar por el acceso universal a servicios básicos como la energía doméstica.

“La información difundida por la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas enfatiza que el ente regulador continuará supervisando el cumplimiento de los precios oficiales, así como el peso correcto y las condiciones de seguridad de los cilindros en todo el territorio nacional.”

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas reiteró su disposición a informar de manera oportuna sobre cualquier ajuste futuro en los precios del GLP, así como a fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en la cadena de distribución, en beneficio de los consumidores salvadoreños.