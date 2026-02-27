El Salvador

El Salvador avanza en la derogación del artículo 10 de la Ley de Bancos para eliminar los obstáculos financieros

La derogación de la norma histórica que limitaba la participación accionaria busca incrementar la competencia, facilitar el acceso al financiamiento y alinear el sector financiero salvadoreño con estándares internacionales

La derogación del artículo 10
La derogación del artículo 10 de la Ley de Bancos permite la entrada de capital internacional. (Cortesía: Dania González)

En un movimiento estratégico para posicionar a El Salvador como un “hub” financiero competitivo en la región centroamericana, la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para derogar el artículo 10 de la Ley de Bancos.

Esta decisión, que actualiza una normativa vigente desde el año 1999, marca un hito en la apertura económica del país, eliminando barreras históricas que limitaban la procedencia del capital en el sector bancario.

La reforma, solicitada por el Ministerio de Economía (MINEC), tiene como objetivo central fomentar la competencia financiera y facilitar nuevas fuentes de acceso al crédito para la población salvadoreña.

Al derogar el artículo 10, El Salvador suprime la restricción que obligaba a que el 51 % de las acciones de los bancos locales estuvieran exclusivamente en manos de inversionistas salvadoreños, centroamericanos o bancos de la región.

Con la derogación, se elimina la restricción que impedía la participación de inversionistas de nacionalidades distintas, permitiendo que capitales de cualquier país puedan invertir en el país centroamericano.

Un sistema financiero sin fronteras

Esta actualización normativa representa una transición hacia un modelo de mercado abierto y globalizado. Según explicó la superintendenta del Sistema Financiero, Evelyn Gracias, la medida permite la entrada de nuevos capitales internacionales sin que la nacionalidad de los inversionistas sea una limitante.

“En ese sentido, es indispensable eliminar aquellas restricciones legales que impidan o dificulten la entrada de nuevos competidores en el mercado”, destacó Gracias.

Los beneficios proyectados por las autoridades incluyen:

  • Mayor inclusión financiera: El ingreso de nuevos actores interesados en apostar por el país facilitará que más sectores de la población accedan a productos crediticios como pequeñas empresas.
  • Competencia en la intermediación: La llegada de nuevos competidores dinamizará el mercado, incentivando mejores servicios y tasas más competitivas.
  • Atracción de inversión extranjera: Se elimina una barrera de entrada para capitales globales que anteriormente no podían participar en el control accionario de la banca local.
La reforma financiera promueve la
La reforma financiera promueve la competencia entre bancos nacionales e internacionales, mejorando acceso al crédito y servicios. (Cortesía: BBC)

Por su parte, la diputada Dania González, presidenta de la comisión, enfatizó que El Salvador no puede seguir compitiendo bajo reglas establecidas hace más de dos décadas.

“El capital, la tecnología y la innovación financiera se mueven a una velocidad sin precedentes. Los países que se adaptan, crecen”, afirmó la legisladora, subrayando que las estructuras legales del pasado no deben frenar el desarrollo presente.

“Al dar este paso de la eliminación de barreras y restricciones se cumple con la visión del gobierno. No es posible que leyes implementadas desde 1999 sigan rigiendo y regulando a nuestro país”, puntualizó la legisladora.

Supervisión estatal garantizada

Un punto fundamental de esta transición es que la apertura de capital no implica una reducción en la vigilancia del Estado. Tanto la Comisión como los representantes de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) aclararon que todas las facultades de supervisión y control se mantienen intactas.

“Esta decisión no elimina la supervisión del Estado. La Superintendencia del Sistema Financiero mantendrá intactas todas sus facultades legales”, aseguró la diputada González en la plataforma X.

Con esta reforma, El Salvador envía un mensaje contundente de liderazgo y confianza al mercado internacional, demostrando su determinación de construir un futuro financiero basado en la visión de una nación que ha decidido avanzar hacia la modernidad.

La derogatoria del artículo no es solo un cambio técnico, sino una declaración de principios sobre la competitividad y la innovación como motores del crecimiento económico salvadoreña.

