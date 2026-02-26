El Salvador

El corredor vial La Magdalena-El Coco avanza y refuerza la conexión entre El Salvador y Guatemala

La pavimentación en el occidente salvadoreño supera el 60 %, transformando rutas clave y facilitando el comercio y la movilidad regional con apoyo internacional, según las autoridades, que prevén inaugurar la obra este año

En la zona de Chalchuapa, específicamente en el corredor entre La Magdalena y El Coco, ya se han completado 1.8 kilómetros de pavimentación. Foto cortesía MOP.

Las obras de infraestructura vial impulsadas en el occidente de El Salvador han logrado avances clave para la conectividad y la integración comercial con Guatemala.

En la zona de Chalchuapa, específicamente en el corredor entre La Magdalena y El Coco, ya se han completado 1.8 kilómetros de pavimentación.

Según el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, aún resta ejecutar varios kilómetros para alcanzar la frontera, lo que abre nuevas perspectivas para el desarrollo regional.

El proyecto contempla la reconstrucción del tramo que conecta la carretera Panamericana con este sector. Allí, se reemplazará el asfalto antiguo por una vía renovada, con el objetivo de garantizar una conectividad más eficiente y segura.

Las autoridades sostienen que esta mejora será determinante para el comercio y la movilidad, al ofrecer una alternativa más directa y accesible en comparación con otros pasos fronterizos tradicionales.

Cooperación española y transformación de comunidades

El ministro Herrera destacó el peso de la cooperación española, tanto en la financiación como en la ejecución de las obras.

La inversión se percibe como un punto de inflexión para numerosas comunidades, que históricamente enfrentaban dificultades para el tránsito durante la temporada de lluvias.

“Aquí teníamos una vía de tierra, que cada invierno los vehículos y autobuses no podían transitar. Era sumamente difícil. Ahora que la vía está pavimentada y es más ancha, los buses y todo tipo de vehículos pasan sin problema”, afirmó Romeo Herrera.

La intervención, que alcanzará los siete kilómetros al concluirse, incluye tramos completamente nuevos y otros reconstruidos desde sus cimientos.

De acuerdo a las autoridades la vía será muy importante debido al desarrollo para estos sectores y el beneficio para el comercio regional entre El Salvador y Guatemala”. Foto Cortesía MOP.

El avance de la obra ya supera el 60 % en algunos sectores. Se prevé que, a mediados de este año, la inauguración marque un hito para la movilidad local y la economía.

Nuevos pasos fronterizos y puentes estratégicos

El corredor La Magdalena-El Coco se perfila como el cuarto recinto fronterizo con Guatemala, sumándose a La Hachadura, Las Chinamas y Anguiatú.

El ministro subrayó que los otros pasos suelen presentar desafíos geográficos, como cruces de ríos, que obligan al cierre temporal de puentes durante el invierno.

“El puente de La Hachadura se está construyendo porque el paso existente, cada invierno, hay que cerrarlo por el caudal del río. Siempre ha tenido cierto riesgo de colapso”, puntualizó.

Mientras tanto, Guatemala asume el compromiso de erigir el puente de Las Chinamas, donde también hay problemas recurrentes debido al clima.

En Anguiatú, ya se ha completado un nuevo puente, que está por entrar en funcionamiento. Además, la empresa española responsable del puente de La Hachadura entregará una estructura de más de 300 metros de longitud, la mayor de su tipo en el país, según las autoridades.

Impacto social y dinamización económica

El caso de San Simón a San Isidro ilustra el efecto de estas obras sobre el tejido social y productivo.

La pavimentación de poco más de dos kilómetros permitió, según Herrera, que los habitantes emprendieran remodelaciones, construcciones de hoteles y restaurantes, y que la zona experimentara un auge en el turismo y el comercio.

“Ya finalizamos 1.8 kilómetros de la construcción de la calle La Magdalena - El Coco, Chalchuapa, y faltan más kilómetros para llegar a la frontera”, Ministro Romeo Herrera.

“Cuando la vía de acceso se terminó, la gente empezó a hacer inversiones, a construir y empezó a llegar turismo. Ahora las familias están mucho mejor”, relató el ministro.

Experiencias similares se replican en proyectos como El Carrizal y San Antonio del Mosco, que conectan Morazán con San Miguel, y que han transformado antiguos caminos de tierra en carreteras pavimentadas.

El funcionario insistió en que la asignación de fondos por parte de la Asamblea Legislativa y la colaboración con las alcaldías han sido determinantes para la viabilidad de estas iniciativas.

Comercio regional y perspectiva a futuro

El desarrollo del corredor La Magdalena-El Coco no solo busca resolver los problemas de acceso local, sino que apunta a fortalecer el comercio regional entre El Salvador y Guatemala.

Al ofrecer un trayecto más corto desde la capital hacia la frontera, en comparación con rutas como Las Chinamas o La Hachadura, la nueva vía podría convertirse en un eje estratégico para el transporte de mercancías y el flujo de personas entre ambos países.

La visión de las autoridades es que, una vez finalizadas las obras y habilitado el nuevo recinto fronterizo, se genere un impacto positivo tanto para el turismo como para la agricultura y otras actividades económicas en la región occidental.

Las alianzas con Guatemala y la continuidad de la cooperación internacional serán factores clave para consolidar este proceso de integración fronteriza.

