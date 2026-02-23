ANDA anuncia interrupción del servicio agua en el Área Metropolitana de San Salvador

ANDA anunció un corte programado de agua en la zona norte de San Salvador para el martes 24 de febrero con trabajos de mantenimiento hidráulico prioritarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) anunció un corte de agua potable que impactará la zona norte de San Salvador el martes 24 de febrero por trabajos de mantenimiento hidráulico; la suspensión del servicio se extenderá desde las 6:00 hasta las 18:00 horas.

Las interrupciones en el suministro forman parte de una estrategia de mantenimiento e infraestructura hídrica que ANDA ha impulsado en los últimos años para modernizar las redes de agua potable, ante un sistema sometido a presión por el aumento de la demanda y el deterioro de la infraestructura. Los esfuerzos de la administración han respondido a reparaciones diferidas y a la falta de inversión en décadas previas, lo que se ha manifestado en cortes periódicos como el que se notificó para esta semana.

La planificación de estos trabajos ha buscado minimizar el impacto en áreas urbanas densamente pobladas y asegurar que las mejoras permitan estabilizar el suministro a mediano plazo. En ciudades como San Salvador, la gestión del agua se ha convertido en un desafío mayor debido a la concentración urbana y la expansión de los municipios perimetrales.

ANDA desplegará camiones cisterna para abastecer de agua a las zonas afectadas durante las labores de mantenimiento en la red hídrica. (Foto cortesía ANDA)

Municipios afectados y operativo especial

Los municipios afectados incluyen Miralvalle, Mejicanos, colonia Escalón, San Benito, el bulevar Los Próceres, las inmediaciones del Estadio Cuscatlán, así como Santa Tecla, Zaragoza y San José Villanueva en el departamento de La Libertad, según confirmó ANDA.

La institución anunció que la restitución del servicio será gradual una vez finalizado el mantenimiento programado. Parte del objetivo de los trabajos es estabilizar la dinámica del Sistema Zona Norte, que abastece a miles de hogares y presenta, históricamente, variaciones en el flujo del suministro.

Frente a la restricción, rutas de abastecimiento con camión cisterna estarán disponibles para atender pedidos urgentes en los sectores afectados. Los residentes pueden gestionar el envío a través del Call Center 915 o vía WhatsApp al 7838-1462, recursos que ANDA ha puesto en marcha como parte de su plan de contingencia.

Los residentes podrán solicitar agua mediante el Call Center 915 y por WhatsApp al 7838-1462 durante la interrupción del suministro potable. (Foto cortesía redes sociales)

Restricciones viales y proyectos paralelos

En forma complementaria, ANDA comunicó restricciones temporales desde el lunes 23 de febrero en la carretera de Oro, específicamente en el carril del kilómetro 11 entre San Martín y San Salvador, por la conexión de nuevas tuberías del proyecto Planta Potabilizadora de Ilopango. La circulación será controlada desde las 9:00 horas de ese lunes hasta el día martes.

La empresa estatal aclaró a la población que estos trabajos viales no impactarán el suministro de agua potable en la zona donde se realizan las obras, concentrándose los efectos del corte en el área norte del departamento de San Salvador.