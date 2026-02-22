El Salvador

Guatemalteco Raúl Tejada conquista el IRONMAN 70.3 en San Salvador

El triatleta guatemalteco dominó la exigente competencia internacional con un tiempo de 4 horas con 12 minutos, reafirmando su lugar entre los mejores y potenciando el perfil deportivo de El Salvador como anfitrión regional

Raúl Tejada gana el IRONMAN
Raúl Tejada gana el IRONMAN 70.3 San Salvador y consolida su liderazgo en el triatlón internacional al cruzar la meta frente al Palacio Nacional. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

El triatleta guatemalteco Raúl Tejada ganó el IRONMAN 70.3 San Salvador y reafirmó su nombre entre los más destacados en múltiples disciplinas al cruzar primero la meta instalada frente al Palacio Nacional de San Salvador. La victoria, consolidada con un tiempo oficial de 4:12:58, que fortalece el perfil internacional del deportista.

Con una ligera diferencia el italiano Giacomo Mevio y el panameño Anel Acosta llegan en segundo y tercer lugar, respectivamente.

La carrera, que atrajo a más de 1,000 atletas de al menos 28 países, desafió a los participantes con su exigente formato de tres etapas: natación, ciclismo y carrera a pie. El evento inició a las 7:00 a.m. con la primera etapa en el lago de Ilopango, donde los competidores afrontaron un tramo de 1.9 kilómetros. El ambiente se llenó de expectación, dado que la presencia de triatletas élite impulsó los niveles de competencia y resistencia desde las primeras brazadas.

El segmento de ciclismo arrancó cerca de las 8:00 a.m. y puso a prueba la capacidad física, pero también mental de los participantes. El recorrido de 90 kilómetros, que atravesó la carretera Panamericana hasta la localidad de Cojutepeque, exigió máxima concentración de los atletas para desarrollar sus estrategias. Alrededor de las 10:00 a.m., los líderes completaron el segmento y se encaminaron al Centro Histórico de San Salvador para la fase final de la competencia.

Raúl Tejada logra un tiempo
Raúl Tejada logra un tiempo oficial de 4:12:58 en un recorrido que incluyó natación, ciclismo y carrera a pie por escenarios icónicos salvadoreños. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

La entrada a la plaza Libertad marcó el inicio de la etapa de carrera a pie. Allí, los atletas dejaron sus bicicletas para enfrentar las últimas exigentes distancias por el corazón de la capital salvadoreña. Tejada, desde el inicio, se mantuvo al frente del grupo de élite y consolidó ventaja pese a la constante presión de sus rivales internacionales.

El ambiente festivo más la presencia de equipos de apoyo aportaron ritmo y motivación en los metros finales del recorrido.

Trayectoria y logros internacionales de Raúl Tejada

El resultado en San Salvador consolida una trayectoria cimentada en récords y actuaciones sobresalientes. Ya en 2020, Tejada atrajo la atención global al batir la mejor marca mundial en la modalidad Treadmill, correspondiente a la distancia de 50 kilómetros en cinta de correr. Desde su residencia, superó la anterior plusmarca, establecida por el suizo Matthias Kyburz, y paró el cronómetro en 2 horas, 46 minutos y 51 segundos. Así, recortó más de 10 minutos respecto al registro previo de 2:56:36.

Este registro marcó un hito dentro del deporte guatemalteco y elevó las expectativas en torno al futuro profesional de Tejada. En declaraciones previas, el entonces joven de 24 años afirmó: “Mi sueño es ganar una competencia profesional”, hecho que ahora se materializó en San Salvador.

La competición inició con 1,9
La competición inició con 1,9 kilómetros de natación en el lago de Ilopango, punto clave del IRONMAN 70.3. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

El reconocimiento internacional de Raúl Tejada encuentra sustento en su primera victoria en el Ironman World Championship 70.3, disputado el 8 de septiembre de 2013 en Henderson, Nevada, Estados Unidos. En aquella ocasión, marcó un tiempo de 4:13:45, señalando que su progresión a lo largo de la última década ha sido constante y ascendente.

Un evento con proyección para el turismo y el deporte regional

El IRONMAN 70.3 San Salvador no solo representa una cita ineludible para las figuras internacionales del triatlón; también posiciona a El Salvador como un escenario apto para albergar eventos de alta exigencia y proyección global. El paso de los 1,200 triatletas por diferentes puntos del país y particularmente por el Centro Histórico de San Salvador, transforma la competencia en una plataforma para impulsar el turismo deportivo.

La media maratón, con un
La media maratón, con un recorrido de 21.1 kilómetros, definirá a los ganadores del IRONMAN 70.3 San Salvador en la etapa final de la competencia. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

En la edición 2026 celebrada en la capital salvadoreña, la presencia de múltiples nacionalidades y la estructura del evento refuerzan la posición de la región centroamericana dentro del circuito internacional de triatlón. La marca lograda por Tejada, así como la logística general de la competencia, permiten proyectar a El Salvador como anfitrión recurrente en futuras citas de este tipo.

