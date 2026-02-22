El Salvador

El Salvador: MINSAL reporta más de 56,000 casos de infecciones respiratorias en la primera quincena de febrero

El balance presentado refleja el impacto de las condiciones ambientales y la circulación viral activa, por lo que las estrategias de mitigación se enfocan en proteger a infantes y adultos mayores, principales grupos en riesgo

En la primera quincena de febrero, el MINSAL registró más de 56,000 consultas por infecciones respiratorias agudas (Cortesía: Minsal)

Según los datos publicado por el sitio web del Ministerio de Salud de El Salvador (Minsal), el país experimentan una leve disminución en las consultas por Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) durante la primera mitad de febrero.

El ministerio salvadoreño reportó un total de 56,056 casos de IRAS solo en las dos primeras semanas de este mes, tras la actualización de los datos correspondientes a las semanas epidemiológicas cinco y seis.

El desglose de las cifras muestra un comportamiento casi lineal, aunque con un levísimo respiro en la segunda semana:

  • Semana 5 (1 al 7 de febrero): 26,042 casos registrados.
  • Semana 6 (8 al 14 de febrero): 26,014 casos registrados.

A pesar de esa mínima disminución de 28 atenciones entre una semana y otra, el volumen de pacientes que acuden a hospitales y unidades de salud se mantiene en niveles altos, reflejando una circulación viral activa en todo el territorio nacional.

Las IRA corresponden a enfermedades infecciosas que afectan el sistema respiratorio, incluyendo la nariz, la garganta, los bronquios y los pulmones. Suelen ser provocadas principalmente por virus, aunque en ocasiones pueden intervenir bacterias. Estas infecciones se caracterizan por aparecer de forma repentina y tener una duración inferior a 15 días.

La IRA son infecciones respiratorias agudas son afecciones de nariz, garganta y pulmones causadas por virus o bacterias que aparecen de forma repentina. (Cortesía: Rinastel)

Un inicio de año agresivo

Si bien febrero ha captado la atención de las autoridades, el fenómeno no es aislado. Para dimensionar la magnitud del brote actual, es necesario observar el comportamiento desde el primer día de enero. Solo en las dos primeras semanas del año 2026, el país centroamericano notificó 73,391 casos, una cifra que ya anticipaba un periodo estacional particularmente complejo.

Este repunte se atribuye, en parte, a la transición climática y a la persistencia de diversos agentes patógenos que encuentran en las bajas temperaturas nocturnas y los vientos estacionales el vehículo ideal para su propagación.

El panorama podría complicarse en los próximos días. Los servicios meteorológicos prevén el ingreso de un nuevo sistema de vientos nortes al territorio salvadoreño, lo que provocará un descenso sensible en las temperaturas, especialmente durante la noche y la madrugada.

Estas ráfagas de viento no solo resecan las vías respiratorias, facilitando la entrada de virus, sino que también levantan partículas de polvo y alérgenos que suelen exacerbar cuadros de asma y rinitis, complicando aún más el escenario de las IRAS en el país.

Las autoridades recomiendan mayor protección térmica, refuerzo de la higiene personal y uso de mascarilla ante el aumento de casos. (Cortesía: Minsal)

Recomendaciones ante el frente frío

Con el objetivo de frenar la cadena de contagios y proteger a las poblaciones más vulnerables (niños menores de cinco años y adultos mayores), las autoridades y expertos recomiendan seguir estas medidas preventivas ante la continuidad del frío:

  • Protección térmica: Utilizar ropa adecuada, cubriendo especialmente el pecho y la espalda, y evitar cambios bruscos de temperatura al salir de espacios cerrados.
  • Higiene estricta: Mantener el lavado constante de manos con agua y jabón, y el uso de alcohol gel. El uso de mascarilla se sugiere nuevamente en lugares cerrados o con alta afluencia de personas si se presentan síntomas.
  • Cuidado de las vías aéreas: Cubrir nariz y boca al exponerse al aire libre durante las horas de mayor frío (madrugada y noche) para evitar la irritación de las mucosas.
  • Hidratación y nutrición: Incrementar el consumo de líquidos y alimentos ricos en vitamina C para fortalecer el sistema inmunológico.
  • No automedicarse: Ante la aparición de fiebre persistente, dificultad respiratoria o dolor intenso de garganta, acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana.

