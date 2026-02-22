El Salvador

El número de motociclistas fallecidos en El Salvador sube un 67% en 2026

Las estadísticas presentadas por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial muestran un aumento considerable en los decesos tras accidentes que involucran motocicletas, mientras los heridos y siniestros viales también muestran incrementos sustanciales respecto al año anterior

El Observatorio Nacional de Seguridad
El Observatorio Nacional de Seguridad Vial reporta un incremento del 67% en motociclistas fallecidos durante 2026 en El Salvador. (Foto: Comandos de Salvamento)

67% es el incremento de motociclistas fallecidos que se registra durante este año, en relación a 2025. El dato, divulgado por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Hasta la fecha, 80 personas han perdido la vida en percances que involucran este tipo de unidades, mientras que el número de lesionados totalizan 736, con un alza del 65% y los accidentes con este tipo de vehículos han crecido un 58% en comparación con el año anterior, es decir, se registran 776 incidentes.

Este repunte en la siniestralidad se refleja en la gravedad de los incidentes recientes atendidos por los cuerpos de socorro en distintos puntos del territorio nacional. En el kilómetro 37 de la carretera Panamericana Este, un motociclista de aproximadamente 30 años falleció tras ser atropellado por un sedán cuyo conductor se dio a la fuga. Comandos de Salvamento Quezaltepeque llegó a la zona para atender a la víctima, sin embargo, ya no presentaba signos vitales.

80 motociclistas han perdido la
80 motociclistas han perdido la vida y 736 resultaron lesionados en accidentes, cifras que aumentaron significativamente respecto a 2025. (Foto: Comandos de Salvamento)

Otro accidente se produjo en la intersección de calle al volcán y bulevar Constitución, en San Salvador, donde un motociclista y su acompañante resultaron heridos tras colisionar con un automóvil. Testigos señalaron que el conductor del vehículo particular intentó acceder sin precaución a una estación de servicio, lo que provocó el impacto. Ambos lesionados fueron trasladados al hospital Zacamil para recibir atención médica, engrosando la cifra de personas afectadas por percances viales en el país.

En la colonia Amatepec, siempre en San Salvador, se reportó un otro siniestro en el que un motociclista perdió el control de su unidad y chocó contra un automóvil estacionado. Los equipos de Comandos de Salvamento brindaron atención inmediata y se translado a un centro hospitalario. Este tipo de incidentes, aunque menos letales, contribuyen al elevado número de heridos y a la saturación de los servicios de emergencia.

Estadísticas de accidentes viales en 2026

El balance global de los accidentes de tránsito en 2026 acentúa la magnitud del problema. Las cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial indican que se han registrado más de 3.400 accidentes de tránsito, lo que representa un incremento del 32% respecto a 2025. San Salvador encabeza la lista con 1.074 incidentes, seguido por San Miguel con 466 y La Libertad con 428.

San Salvador lidera las estadísticas
San Salvador lidera las estadísticas de accidentes de tránsito en 2026, seguido de San Miguel y La Libertad, según datos oficiales. (Foto: Comandos de Salvamento)

El número de personas lesionadas supera las 2.100, cifra que supone un 36% más que el año anterior, mientras que los fallecidos alcanzan 206, con un crecimiento del 33% en comparación con 2025. El informe oficial también destaca que la mayoría de las víctimas fatales son adultos en edad reproductiva, lo que profundiza el impacto social y económico de la siniestralidad.

Las autoridades atribuyen el aumento de los accidentes y las víctimas principalmente a la distracción del conductor, no guardar la distancia reglamentaria y la invasión de carril. Ante este panorama, se han reforzado controles y campañas, además de exigir con mayor rigor el uso de casco certificado para motociclistas y el cumplimiento de normativas técnicas en los vehículos, buscando reducir la gravedad de las lesiones y la mortalidad en las carreteras.

Joven salvadoreña fue encontrada sin

