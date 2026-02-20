350 atletas salvadoreños competirán en el Ironman 70.3, el evento internacional más grande del año

El Ironman 70.3 pondrá a prueba la resistencia de los atletas, quienes participarán en natación, en una carrera y en ciclismo./ (Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El Ironman 70.3, que se celebrará en el lago de Ilopango este fin de semana, contará con la participación de 350 atletas salvadoreños, dentro de un total de casi 1,200 inscritos. La cifra fue confirmada por Pablo Sáenz, presidente de Latam Sports, durante la entrevista AM de Canal 10. El evento ha congregado atletas de diversas partes del mundo y se prevé el ingreso de cientos de turistas a raíz de esta competencia internacional.

“Están inscritos casi 1,200 atletas, de los cuales 350 son salvadoreños”, dijo Sáenz. El resto de los competidores proviene de diferentes puntos de Centroamérica, China, Europa y Sudamérica, lo que convierte a la competencia en una de las más diversas y con mayor proyección internacional para El Salvador en 2026.

El evento representa la primera vez que la franquicia Ironman 70.3 escoge como sede al país centroamericano. La competencia está diseñada para mostrar la capacidad organizativa y el atractivo turístico de El Salvador, además de impulsar el turismo deportivo. La presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (Istu), Eny Aguiñada, que también estuvo como invitada en el mismo espacio de entrevista, afirmó que la selección del lago de Ilopango para la primera etapa de natación refleja el compromiso con el desarrollo de eventos de talla internacional y la estrategia de posicionamiento impulsada desde el gobierno.

La organización del Ironman 70.3 en El Salvador requirió un proceso complejo de postulación y preparación. Pablo Sáenz explicó que la iniciativa surgió tras constatar el potencial del país: “Escogimos este como un potencial lugar para hacer este evento. Fuimos y tocamos las puertas al gobierno, Eny y la ministra (de Turismo, Morena Valdez) nos recibieron después de varios intentos. Aquí estamos hoy y estamos muy felices. Hemos recibido un gran apoyo del gobierno. Estamos apuntando todos para el mismo camino, que es hacer grande a este país, El Salvador, ponerlo en el mapa mundial como corresponde y mostrar su belleza al mundo”, declaró Sáenz.

El evento iniciará en el Lago de Ilopango el próximo domingo. /(Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Entre los requisitos para albergar la competencia, Latam Sports priorizó la seguridad, la calidad de la infraestructura y la conexión vial. El propio Sáenz subrayó que San Salvador dispone de las condiciones óptimas para recibir tanto a los atletas como a los visitantes extranjeros: “La infraestructura está perfecta para abastecer a todos los atletas, sus acompañantes y todos los turistas que vengan”. puntualizó.

En conferencia de prensa, la ministra de Turismo aseguró hoy que esperan el ingreso de más de 4,000 visitantes para este evento, que ha generado fuerte expectativa entre los salvadoreños.

La prueba comenzará en el lago de Ilopango, donde los participantes deberán completar la etapa de natación en aguas tranquilas, con corrientes mínimas y visibilidad clara de las boyas a lo largo del recorrido. En la entrevista de Canal 10, Sáenz describió el entorno: “Es un lago profundo en la parte a 750 metros desde la orilla. Es profundo, poca turbulencia. Los nadadores van a tener una natación satisfactoria. Lo bueno de nadar en un lago como este, que el agua no se mueve, es que las boyas se ven desde cualquier punto. La navegación va a ser muy sencilla”.

Tras la natación, los atletas recorrerán 90 kilómetros en bicicleta sobre la carretera Panamericana, en una ruta que alterna subidas exigentes en la salida de Apulo y tramos de descensos rápidos. La etapa de ciclismo fue calificada por la organización como de dificultad media. El evento culminará con 21 kilómetros de carrera pedestre en el Centro Histórico de San Salvador, un circuito que resalta la renovación urbana y la transformación de la ciudad en los últimos años.

Brindó los datos sobre la participación de los atletas desde el Lago de Ilopango./ (Entrevista AM de Canal 10)

En cuanto al impacto económico, la presidenta del Istu anticipó que el Ministerio de Turismo presentará cifras oficiales después del evento, aunque ya se prevé un efecto positivo debido al arribo de atletas, familias y equipos de apoyo. La logística ha involucrado la coordinación de diferentes carteras de Estado, desde el Ministerio de Obras Públicas hasta el Ministerio de Salud, además de la articulación con el sector privado para garantizar la calidad de los servicios turísticos.

La competencia de Ironman 70.3 no contará en esta edición inaugural con categoría profesional. Pablo Sáenz explicó que la licencia para este primer año exige realizar una edición piloto solo con atletas amateurs, aunque se espera una disputa reñida por el primer lugar de la clasificación general.

Las autoridades locales han solicitado a los habitantes de San Salvador y zonas aledañas que consulten los canales oficiales del gobierno para conocer los cierres viales y las rutas alternas durante la realización del evento. Además, invitaron a la población a sumarse como espectadores y a brindar su apoyo a los atletas nacionales.