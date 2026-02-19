El Salvador

La Fiscalía de El Salvador arresta a cuatro italianos por fraude con maquinaria industrial

Un grupo de extranjeros fue aprehendido tras ser vinculado con una red internacional que comercializaba maquinaria falsificada usando plataformas digitales y suplantación de identidad, según las indagaciones preliminares de las autoridades salvadoreñas

Un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador culminó con la detención de cuatro ciudadanos italianos relacionados con la falsificación de marcas registradas en el sector de maquinaria industrial. La intervención, realizada en el departamento de San Miguel, apunta a la existencia de una red con conexiones internacionales y estrategias de comercialización digital.

Las investigaciones preliminares de la FGR señalan que los detenidos —Sandro Falanga, Raffaele Lanzetta, Luigi Barbato y Marco Falanga— estarían ligados a organizaciones criminales italianas con operaciones previas en países del norte de América, donde actualmente tienen restringido el ingreso.

Según la Fiscalía, los sospechosos no solo afrontan cargos por violación de distintivos comerciales, sino también por lavado de dinero y fraude, dadas las características del esquema detectado.

Maquinaria industrial y fraude digital: el rol de las redes sociales

El grupo extranjero utilizaba redes sociales como principal canal para ofrecer maquinaria profesional industrial, valiéndose de la falsificación de marcas reconocidas. Según la Fiscalía, los equipos eran vendidos a precios elevados pese a tratarse de productos de baja calidad. Esta táctica permitía captar clientes que buscaban tecnología de alto rendimiento, quienes solo detectaban la estafa tras el uso de los equipos.

Dentro de la estructura, Luigi Barbato desempeñaba un papel clave al autodenominarse representante de El Salvador y Centroamérica de la empresa CATLINE, presentándose como referente local ante posibles compradores. La FGR precisó que el grupo inició sus operaciones en agosto del año pasado, consolidando una red de venta sostenida hasta su captura.

CATLINE y la denuncia que activó el operativo

La Fiscalía relató que la red ofrecía sus productos como si pertenecieran a la filial de una empresa internacional dedicada a maquinaria pesada para construcción, minería y motores industriales. La advertencia sobre las actividades fraudulentas surgió a partir de la denuncia de una víctima, quien alertó por medio de redes sociales sobre la naturaleza del comercio y la falsificación de las marcas.

Esta modalidad de fraude, que involucra la suplantación de identidad empresarial y la comercialización digital de productos falsificados, se ha convertido en una preocupación creciente para los sectores industriales y de seguridad en la región. Las autoridades salvadoreñas investigan hasta qué punto esta red podría haber extendido su alcance más allá de las fronteras nacionales, considerando los antecedentes de sus integrantes en otros países.

Contexto internacional y antecedentes de las organizaciones

Las restricciones de ingreso que pesan sobre los involucrados en el norte de América sugieren antecedentes penales o investigaciones previas, aunque la Fiscalía no detalló la naturaleza exacta de esas limitaciones. La conexión entre la falsificación de marcas, el lavado de dinero y el fraude revela la sofisticación de las redes criminales transnacionales que buscan nichos de mercado en países con menos controles aduaneros o regulatorios.

El caso pone en alerta a empresas del rubro de maquinaria industrial, tanto locales como internacionales, sobre la necesidad de robustecer la verificación de proveedores y representantes. Las autoridades instan a los usuarios a informarse y denunciar cualquier irregularidad vinculada a la venta de equipos industriales en canales no oficiales.

