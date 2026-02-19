El liderazgo de Nayib Bukele registra el mayor respaldo presidencial en América Latina

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante el Desayuno Nacional de Oración en Washington, D.C., EE. UU., el 5 de febrero de 2026. REUTERS/Al Drago

Las cifras de aprobación presidencial en Latinoamérica muestran variaciones marcadas, según el estudio de CB Consultora Opinión Pública. El panorama revela el contraste entre liderazgos consolidados y gestiones con fuerte rechazo.

La presidencia de Nayib Bukele en El Salvador destaca por un apoyo de 72.6 %, mientras que la desaprobación se sitúa en 24.8 %. Este nivel de respaldo, evaluado entre el 10 y el 15 de febrero de 2026, consolida al mandatario salvadoreño como el líder más valorado en la región, según el informe.

Este resultado mantiene una tendencia de popularidad que ya marcaba diferencias sobre sus pares en mediciones anteriores. La gestión de Bukele ha sido objeto de atención internacional por sus políticas de seguridad y su comunicación directa con la ciudadanía.

Claudia Sheinbaum y la consolidación mexicana

La reciente presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se posiciona como la segunda líder mejor evaluada con una aprobación del 68.5 % y una desaprobación del 29.9 %. Su llegada al cargo ha sido interpretada como una continuidad del proyecto político anterior, pero el nivel de respaldo sugiere una aceptación rápida en el inicio de su mandato.

a presidenta expone el progreso del proyecto nacional de trenes de pasajeros durante la conferencia matutina del 19 de febrero de 2026.

El contexto mexicano, marcado por desafíos estructurales y una alta participación ciudadana, agrega relevancia a estos números. La medición, realizada en 18 países latinoamericanos, otorga a Sheinbaum una legitimidad considerable para navegar los retos que enfrenta el país.

Ranking intermedio: Abinader, Chaves, Lula y Milei

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, figura en cuarto lugar con 54.8 % de favorabilidad y 41.1 % de rechazo. Rodrigo Chaves, de Costa Rica, sigue con 53.2 % de respaldo y 43.3 % de desaprobación.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ubica en la franja media con 49.2 % de imagen positiva frente a 47.5 % negativa. En diciembre, Lula encabezaba la medición regional, pero el aumento del rechazo ha modificado su posición.

En Argentina, Javier Milei, quien también lideró la encuesta en diciembre, cae al octavo puesto con 46,8 % de apoyo y 51,7 % de desaprobación. El cambio de percepción coincide con el inicio de su gestión y las primeras medidas económicas.

Presidentes con menor aceptación: Venezuela, Perú y Panamá

El extremo opuesto lo ocupa Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. Su imagen positiva es de apenas 23.7 %, mientras la desaprobación asciende a 72.7 %. Rodríguez asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas estadounidenses en Caracas, un hecho que marcó el inicio de su mandato interino.

El presidente interino de Perú, José Jerí, fue destituido el 17 de febrero. Antes de su salida, la medición indicaba un 32,8 % de respaldo y un 58.3 % de rechazo. En Panamá, José Raúl Mulino se sitúa en el penúltimo lugar, con apenas 31.6 % de apoyo y 64.7 % de valoración negativa.

La encuesta, desarrollada por CB Consultora Opinión Pública, abarcó a 22,487 personas en 18 países. El tamaño de las muestras osciló entre 2.004 y 2,630 encuestados por país, con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de entre ±1.9 y 2.2 % por país.

América Latina: tendencias y desafíos en la imagen presidencial

La encuesta, desarrollada por CB Consultora Opinión Pública, abarcó a 22,487 personas en 18 países.

Los datos del estudio muestran una región polarizada, donde algunos mandatarios logran consolidar una imagen positiva pese a entornos adversos, mientras otros enfrentan un rechazo significativo.

El comportamiento de la opinión pública latinoamericana refleja tanto los efectos de políticas concretas como el peso de las coyunturas políticas nacionales.

El seguimiento de estas cifras en los próximos meses será clave para anticipar cambios en la estabilidad política y social de cada país.