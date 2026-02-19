El Salvador

El gobierno de Estados Unidos destaca presencia de El Salvador en evento internacional por la paz en Gaza

El reconocimiento fue emitido tras la intervención de la ministra Alexandra Hill Tinoco en la jornada inaugural de una plataforma internacional que busca abordar la situación en la zona de conflicto con apoyo de más de 20 delegaciones internacionales

La participación de El Salvador en la primera sesión de la Junta de Paz, en Washington —iniciativa internacional fundada con el objetivo de buscar soluciones al conflicto en Gaza recibió el reconocimiento diplomático del gobierno de Estados Unidos.

En un mensaje publicado en X, la embajada estadounidense en San Salvador comunicó: “Nos complace la presencia de El Salvador en la primera sesión de la Junta de Paz. Países de todo el mundo unidos por la voluntad de llevar la paz a la zona de Gaza”.

La representación del país estuvo encabezada por la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, quien asistió al evento realizado en el Instituto de Paz Donald J. Trump, centro de estudios estadounidense, junto a delegados de más de 20 países.

El mensaje diplomático se difundió acompañado de una imagen que referencia el encuentro, destacando la colaboración de las naciones convocadas en la Junta de Paz, definida organizacionalmente como una plataforma multilateral orientada a la promoción de la estabilidad en la región. El evento reunió a líderes y miembros fundadores con el fin de respaldar iniciativas para la resolución del conflicto en Gaza.

El Salvador participó junto a más de una veintena de países en la primera sesión de la Junta de Paz para Gaza, el organismo internacional coordinado por Estados Unidos para la estabilización de la región, en la que se aprobó un fondo inicial de 5,000 millones de dólares y el despliegue de una fuerza internacional para la reconstrucción de la Franja.

La cita, presidida por el presidente de Estados Unidos Donald Trump en Washington, busca sentar las bases para un proceso de paz duradero mediante la coordinación de la ayuda humanitaria y un enfoque multilateral. El rol activo de El Salvador comprende su integración en comisiones técnicas que supervisarán la asistencia humanitaria y vigilarán la correcta aplicación de los fondos destinados a Gaza.

Según lo presentado, la Junta de Paz debatió estrategias para el desarme del grupo Hamas y la formación de un cuerpo internacional encargado de garantizar la seguridad en el proceso de reconstrucción. El plan, liderado por Estados Unidos y estructurado en 20 puntos, involucra mecanismos de verificación, control de recursos y la creación de una estructura de supervisión con la meta de prevenir el resurgimiento de la violencia en la región.

La participación salvadoreña, representada por la ministra de Relaciones Exteriores Alexandra Hill Tinoco, se da como parte de los países fundadores junto a otras naciones de Medio Oriente, Europa y América Latina. Entre los asistentes figuraron observadores de Italia, Grecia, Rumania, Chipre y la Comisión Europea, fortaleciendo el carácter global de la iniciativa y promoviendo la cooperación internacional.

El enviado especial de la Junta de Paz, Nickolay Mladenov, señaló ante los delegados la urgencia de establecer mecanismos efectivos de verificación y seguimiento. Este punto resultó clave en la agenda para articular la llegada de la ayuda y garantizar la eficiencia en la distribución de los recursos. A pesar del consenso mayoritario, algunos países europeos y analistas internacionales independientes en relaciones exteriores han manifestado reservas sobre la conformación y el alcance del nuevo organismo.

