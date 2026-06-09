Aeropuerto Juan Santamaría movilizó cifra récord de pasajeros y aumentó inversión en sostenibilidad durante 2025

AERIS destinó USD 28,3 millones a proyectos de infraestructura y mejoras operativas a lo largo de 2025, fortaleciendo la conectividad de Costa Rica. Cortesía: AERIS

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS), en Costa Rica, cerró el 2025 con una generación de más de USD 62 millones para el Estado costarricense y el mayor flujo de pasajeros internacionales registrado en su historia, con más de 6,4 millones de personas movilizadas. Así lo revela el más reciente Informe de Sostenibilidad presentado por AERIS, empresa gestora del aeropuerto, que destaca inversiones, avances ambientales y acciones sociales en el último año.

De acuerdo con el reporte, el AIJS consolidó su posición como principal puerta de entrada a Costa Rica y motor clave para la conectividad y el turismo nacional. AERIS ejecutó inversiones por USD 28,3 millones en 2025, de los cuales USD 23,1 millones se destinaron a proyectos vinculados con el Plan Maestro aeroportuario. El modelo de gestión permitió que el Estado recibiera recursos que contribuyen al financiamiento de servicios e iniciativas de interés público.

PUBLICIDAD

En términos de gobernanza, la compañía fortaleció sus mecanismos de integridad y transparencia, al completar 635 procesos de debida diligencia en su cadena de valor. Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS, afirmó: “Cada avance que presentamos en este informe responde a una visión de largo plazo que busca fortalecer la conectividad, la competitividad y el desarrollo sostenible de Costa Rica”.

El Aeropuerto Juan Santamaría movilizó más de 6,4 millones de pasajeros internacionales en 2025, alcanzando la mayor cifra anual en su historia reciente. Crédito: AERIS

El enfoque ambiental fue uno de los pilares del informe. El Aeropuerto Juan Santamaría logró una reducción del 40% en el consumo de diésel respecto al año anterior y duplicó el porcentaje de residuos valorizados, alcanzando un 9,3%. La terminal mantuvo un 100% de cumplimiento en los análisis de aguas pluviales y capacitó a 233 concesionarios comerciales en eficiencia energética, lo que representó un incremento del 482% respecto a 2024. Además, se implementaron nuevas tecnologías para optimizar el uso de energía, se promovió la movilidad eléctrica y se fortaleció la hoja de ruta para la reducción de emisiones y la resiliencia climática.

PUBLICIDAD

En el ámbito social, AERIS impulsó iniciativas para el bienestar de sus colaboradores, la seguridad operacional, la experiencia del pasajero y el desarrollo de las comunidades vecinas. La organización obtuvo el tercer lugar en el ranking Great Place to Work Costa Rica y la sexta posición en Great Place to Work Latinoamérica. Durante 2025, se incrementó en un 40,19% la inversión destinada a donaciones y patrocinios comunitarios, enfocada en proyectos de educación, inclusión social y cultura en las zonas de influencia del aeropuerto.

Otra área prioritaria fue la seguridad y la gestión preventiva. AERIS reforzó su matriz de riesgos ocupacionales y sumó 267 horas de inspección para fortalecer la gestión de contratistas en los proyectos de expansión de la terminal.

PUBLICIDAD

El 100% de las muestras de agua pluvial cumplieron con la normativa ambiental en 2025. Cortesía: AERIS

El desempeño alcanzado también se reflejó en los reconocimientos internacionales. Por segundo año consecutivo, el Aeropuerto Juan Santamaría recibió el premio al Mejor Aeropuerto de Latinoamérica y el Caribe en la categoría de 5 a 15 millones de pasajeros, además del Nivel 5 de Acreditación en Customer Experience otorgado por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), la máxima distinción en experiencia del pasajero.

Actualmente, el aeropuerto conecta a Costa Rica con 42 destinos internacionales a través de 26 aerolíneas comerciales y dos domésticas. AERIS HOLDING COSTA RICA opera bajo un modelo de gestión interesada que incluye operación, mantenimiento, rehabilitación, construcción y promoción del AIJS, con el objetivo de superar las expectativas del contrato y generar valor social, ambiental y económico.

PUBLICIDAD

Con la publicación del informe, AERIS reafirma su compromiso con una gestión aeroportuaria transparente, innovadora y sostenible, que aporte al desarrollo del país y al bienestar de todos los actores del ecosistema aeroportuario.