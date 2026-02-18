Más de 1,300 incendios se reportan en El Salvador en lo que va del año

Bomberos intentan controlar un incendio de grandes dimensiones que consume un edificio en el centro de la ciudad de San Salvador (Foto cortesía de Cuerpo de Bomberos).

El Salvador, el aumento del 65 % en los incendios registrados entre el 1 de enero y el 16 de febrero de este año llevó la cifra a 1,378 casos, superando el mismo período de 2023. El director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, explicó que este incremento rompe la tendencia previa en medio de una alerta amarilla y una fuerte sequía. La mayoría de los siniestros, según Solano, tiene origen en acciones humanas, derivadas de negligencia o intención, reportó la agencia EFE.

De acuerdo con autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), en el último tramo del período ocurrió un siniestro en el Centro Histórico de San Salvador, cerca de la Biblioteca Nacional (BINAES), la Biblioteca Nacional de El Salvador, que provocó la muerte de cinco personas.

El impacto de estos incendios va más allá de los daños materiales, afectando vidas humanas y modificando el paisaje urbano y natural de la capital. El MARN advirtió que, cada temporada, parte de los ecosistemas forestales, áreas Naturales Protegidas, manglares y otras zonas costeras se ven afectados por la propagación de incendios, sobre todo los vinculados a la quema agrícola.

Las consecuencias se reflejan tanto en la reducción de la cobertura arbórea como en el deterioro de hábitats de vida silvestre, pérdida de zonas de recarga acuífera y degradación de suelos y materia orgánica.

Bomberos trabajan en el lugar de un incendio en el centro de San Salvador, El Salvador, el 13 de febrero de 2026. REUTERS/Jose Cabezas

El repunte de los incendios forestales fue notable en este inicio de año, con 50 casos frente a los quince reportados en el mismo lapso del año anterior, lo que supone un incremento del 233%, según Solano. El director del Cuerpo de Bomberos detalló que estos focos son difíciles de contener debido a su capacidad de destrucción y expansión, y señaló en entrevista radial que estos incidentes “no son provocados por el viento u otros factores naturales, sino por conductas intencionales o descuidos que terminan generando graves consecuencias”. De los 1,378 casos notificados, se registraron 544 más que los 834 del mismo período de 2023.

El 31 de enero, el país fue declarado bajo alerta amarilla ante el aumento de incendios forestales, relacionado con la llegada de vientos intensos y la época seca. Esta combinación crea condiciones que favorecen la propagación rápida de las llamas, lo que dificulta la reacción de los equipos de emergencia y potencia los daños sobre la infraestructura, la biodiversidad y la seguridad ciudadana.

La marcada diferencia en las estadísticas respecto al año anterior expone la necesidad de fortalecer el resguardo de los recursos naturales, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que indicó: “Esto afecta, no solo la cobertura arbórea, sino también el hábitat de especies de vida silvestre, zonas de recarga acuífera y causando el deterioro o pérdida de suelo y materia orgánica”. Las autoridades reiteraron el llamado a evitar prácticas inadecuadas de quema y a proteger áreas vulnerables, ante la persistencia de condiciones climáticas adversas y de presión humana sobre los ecosistemas.