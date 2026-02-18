El Salvador

Más de 1,300 incendios se reportan en El Salvador en lo que va del año

Las autoridades reportan un incremento del 65 por ciento de los siniestros entre enero y febrero respecto a los ocurridos en 2025

Guardar
Bomberos intentan controlar un incendio
Bomberos intentan controlar un incendio de grandes dimensiones que consume un edificio en el centro de la ciudad de San Salvador (Foto cortesía de Cuerpo de Bomberos).

El Salvador, el aumento del 65 % en los incendios registrados entre el 1 de enero y el 16 de febrero de este año llevó la cifra a 1,378 casos, superando el mismo período de 2023. El director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, explicó que este incremento rompe la tendencia previa en medio de una alerta amarilla y una fuerte sequía. La mayoría de los siniestros, según Solano, tiene origen en acciones humanas, derivadas de negligencia o intención, reportó la agencia EFE.

De acuerdo con autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), en el último tramo del período ocurrió un siniestro en el Centro Histórico de San Salvador, cerca de la Biblioteca Nacional (BINAES), la Biblioteca Nacional de El Salvador, que provocó la muerte de cinco personas.

El impacto de estos incendios va más allá de los daños materiales, afectando vidas humanas y modificando el paisaje urbano y natural de la capital. El MARN advirtió que, cada temporada, parte de los ecosistemas forestales, áreas Naturales Protegidas, manglares y otras zonas costeras se ven afectados por la propagación de incendios, sobre todo los vinculados a la quema agrícola.

Las consecuencias se reflejan tanto en la reducción de la cobertura arbórea como en el deterioro de hábitats de vida silvestre, pérdida de zonas de recarga acuífera y degradación de suelos y materia orgánica.

Bomberos trabajan en el lugar
Bomberos trabajan en el lugar de un incendio en el centro de San Salvador, El Salvador, el 13 de febrero de 2026. REUTERS/Jose Cabezas

El repunte de los incendios forestales fue notable en este inicio de año, con 50 casos frente a los quince reportados en el mismo lapso del año anterior, lo que supone un incremento del 233%, según Solano. El director del Cuerpo de Bomberos detalló que estos focos son difíciles de contener debido a su capacidad de destrucción y expansión, y señaló en entrevista radial que estos incidentes “no son provocados por el viento u otros factores naturales, sino por conductas intencionales o descuidos que terminan generando graves consecuencias”. De los 1,378 casos notificados, se registraron 544 más que los 834 del mismo período de 2023.

El 31 de enero, el país fue declarado bajo alerta amarilla ante el aumento de incendios forestales, relacionado con la llegada de vientos intensos y la época seca. Esta combinación crea condiciones que favorecen la propagación rápida de las llamas, lo que dificulta la reacción de los equipos de emergencia y potencia los daños sobre la infraestructura, la biodiversidad y la seguridad ciudadana.

La marcada diferencia en las estadísticas respecto al año anterior expone la necesidad de fortalecer el resguardo de los recursos naturales, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que indicó: “Esto afecta, no solo la cobertura arbórea, sino también el hábitat de especies de vida silvestre, zonas de recarga acuífera y causando el deterioro o pérdida de suelo y materia orgánica”. Las autoridades reiteraron el llamado a evitar prácticas inadecuadas de quema y a proteger áreas vulnerables, ante la persistencia de condiciones climáticas adversas y de presión humana sobre los ecosistemas.

Temas Relacionados

Cuerpo de BomberosEl SalvadorMinisterio de Medio AmbienteBiblioteca Nacional de El SalvadorIncendios ForestalesAlerta Amarilla

Últimas Noticias

El Metro de Santo Domingo introduce pago con tarjetas y amplía su capacidad

La implementación de métodos de pago electrónicos y la llegada de trenes con mayor capacidad forman parte del proceso de modernización orientado a agilizar el acceso y responder al crecimiento de la demanda de la red

El Metro de Santo Domingo

Dos ciudadanos chinos fueron detenidos por contrabando de calzado en El Salvador

La resolución fue emitida tras considerar evidencia relevante y la presunta vinculación de los implicados con delitos relacionados a la importación ilegal de productos identificados con marcas reconocidas en el país

Dos ciudadanos chinos fueron detenidos

Persecución de ICE a guatemalteco culmina en choque mortal contra maestra

Operativo migratorio terminó en tragedia cerca de una escuela en Georgia, donde la comunidad lamenta la muerte de una maestra de educación especial; el accidente ocurrió durante una persecución entre el ICE y Óscar Vásquez López

Persecución de ICE a guatemalteco

Procuraduría General de Guatemala oficializa denuncia para investigar adopciones irregulares de niños

La acción responde a denuncias sobre la proliferación de procedimientos efectuados sin suficiente regulación, señalados por expertos de la ONU y organizaciones civiles como fuente de vulneración graves a la identidad infantil

Procuraduría General de Guatemala oficializa

Las prótesis caninas abren un nuevo futuro en El Salvador

Una iniciativa salvadoreña cambia el destino de animales que antes no tenían opciones. Procedimientos estrictos, materiales de calidad y ejemplos conmovedores evidencian cómo la tecnología mejora la vida de las mascotas

Las prótesis caninas abren un

TECNO

Mantén tu navegador al día:

Mantén tu navegador al día: nueva actualización de Chrome para proteger tu información

Santiago y Lima, dos extremos en movilidad urbana: el informe que revela las grandes diferencias latinoamericanas

Dale tu estilo al iPhone: cómo poner cualquier canción de tono rápidamente

Descubre la nueva experiencia de videopodcast en Apple Podcasts: más control y mejor calidad para oyentes

El Digital Summit Latam 2026 reunirá a líderes de 49 países en Madrid

ENTRETENIMIENTO

El multimillonario que busca conquistar

El multimillonario que busca conquistar el corazón de Nicole Kidman

Mckenna Grace interpretará a Daphne en la nueva serie de live-action de ‘Scooby-Doo’ para Netflix

Se revela la verdadera causa de muerte de la hija de Tommy Lee Jones

James Van Der Beek y Katie Holmes salieron en secreto, según amigos cercanos

La primera ganadora de ‘America’s Next Top Model’ cuestiona a Tyra Banks tras el estreno del documental

MUNDO

La ONU reveló que la

La ONU reveló que la invasión rusa en Ucrania dejó más de 15.000 muertos

Los precios del petróleo cayeron mientras Estados Unidos negocia con Irán

Estados Unidos desplegará sistemas de misiles en Filipinas frente a las maniobras del régimen de China en el mar Meridional

Hezbollah rechazó el plan de desarme del gobierno libanés

Detuvieron a nueve personas más por el asesinato de un activista de extrema derecha en Lyon