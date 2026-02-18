El Salvador

El presidente de FESFUT impulsa reforma integral en el fútbol salvadoreño

La gestión busca reorganizar la administración, fortalecer la formación juvenil y garantizar una competencia constante, mientras se prioriza la captación de talentos tanto en el país como en comunidades de migrantes

Guardar
Yamil Bukele impulsa una transformación
Yamil Bukele impulsa una transformación profunda en la FESFUT para superar el desorden administrativo y renovar el fútbol salvadoreño. REUTERS/Jose Cabezas

Yamil Bukele, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), enfrenta el desafío de reconstruir un sistema marcado por el desorden administrativo y la falta de visión renovadora, al tiempo que impulsa una transformación profunda del fútbol nacional con especial énfasis en la formación juvenil y el fortalecimiento de las bases.

Tras su elección, Bukele debió renunciar a su vínculo con el Instituto Nacional de los Deportes (INDES), en cumplimiento con los estatutos que exigen la desvinculación de otros cargos deportivos antes de asumir la presidencia.

Al llegar a FESFUT, Yamil Bukele describió una entidad “gravemente desordenada” tanto en lo administrativo como en lo financiero, con un funcionamiento carente de recursos y de una visión clara de largo plazo. “Administrativamente, había un total desorden”, afirmó, y matizó: “La federación de fútbol es una empresa deportiva, desordenada totalmente en cuestiones financieras para el proyecto y echarla a andar”.

Para revertir el estado actual, el presidente propuso una reconstrucción “desde cero” que combine “mucho trabajo” y “constancia” en todos los niveles de formación, asegurando que la ilusión nacional es volver a ver a la selección en un mundial, pero enfatizando que alcanzar esa meta requiere trabajo sostenido, algo que “es lo que menos ha hecho la federación” hasta ahora.

La búsqueda masiva de futbolistas
La búsqueda masiva de futbolistas en Estados Unidos permitirá el registro de jóvenes salvadoreños elegibles para las selecciones juveniles nacionales. REUTERS/Jose Cabezas

La continuidad de Hernán Darío Gómez como seleccionador nacional genera controversia, pero Bukele defendió su decisión: “Decido renovarlo porque hay que darle continuidad, yo soy respetuoso de los procesos”. Subrayó que cualquiera de los candidatos habría enfrentado grandes dificultades, y sostuvo: “Nadie puede quitar que es un cinco veces mundialista”.

Respecto al trabajo con selecciones juveniles, Yamil repasó la clasificación al mundial sub-17 que logró Juan Carlos Serrano gracias al apoyo logístico de INDES, con partidos de preparación en España y Francia. Sin embargo, aclaró que actualmente Serrano “no está en nuestros planes” y presentó el nuevo enfoque: “Hoy lo veo como una oportunidad de que dos años antes de una veinte, estamos empezando un verdadero proceso con esta selección”.

Estrategia de detección y formación de talento

El proyecto estratégico incorpora la detección masiva de jóvenes talentos, tanto en El Salvador como en el extranjero, especialmente Estados Unidos. Durante visorias realizadas en Los ángeles junto a Hugo Téllez y Mauricio Cienfuegos, participaron “doscientos cincuenta jugadores solo en el estado de California”, con intenciones de expandir la búsqueda a Houston, Atlanta y Virginia.

En la actualidad, suman “veintidós nuevos jugadores registrados” en categoría sub-17 y sub-20, con la expectativa de que “en tres o cuatro años, lo más seguro es que tengamos quince nuevos jugadores donde voltear a ver”.

Además, el programa prevé “una formación departamental desde trece años”, con competencias en diferentes niveles y una estructura que permite a los clubes formar a los jugadores y luego seleccionar los más destacados para torneos departamentales y nacionales. El objetivo es “mantener activos” a los jóvenes, garantizar competencia constante y ofrecer oportunidades de observación directa a los entrenadores de la selección.

Yamil Bukele, president of the
Yamil Bukele, president of the National Sports Institute speaks during a news conference about the situation of the Salvadoran Football Federation which is under investigation for alleged fraudulent administration and money laundering in San Salvador, El Salvador July 20, 2022. REUTERS/Jose Cabezas

Yamil destacó que “solo en enero y principios de febrero teníamos a cinco selecciones entrenando al mismo tiempo”. Resaltó que esta simultaneidad es una muestra del compromiso para cambiar la dinámica habitual y avanzar hacia la consolidación de procesos formativos.

Financiación y acompañamiento del sector privado

Actualmente, FESFUT no cuenta con la capacidad financiera suficiente para alcanzar todas las metas planteadas, pero Yamil subrayó avances en el diálogo con el sector privado. “Ya nos estamos reuniendo con la empresa privada”, afirmó, y aseguró que “hay aceptación” y “gente que quiere acompañar”. Reveló que están en negociaciones con diversas marcas para sumar recursos que permitan sostener los proyectos estructurales.

Insistió en que la clave será hacer de cada recurso una inversión y no un gasto. “La inversión es la cual no queremos que se vuelva un gasto, sino que una inversión. Y el gasto es que al final lo dejemos tirado en el proceso y en el tiempo”.

Temas Relacionados

Yamil BukeleEl SalvadorFESFUTINDESFormación JuvenilFútbol Femenino

Últimas Noticias

Presunta corrupción en la UNAH de Honduras por contrato de transporte estudiantil gratuito y rector asegura que rechazó sobornos

El caso, ahora bajo revisión del Ministerio Público, podría tener consecuencias judiciales y administrativas si se detectan irregularidades, mientras la polémica expone tensiones históricas entre el gremio y la rectoría.

Presunta corrupción en la UNAH

Félix Ulloa sostiene: “El 96% de la población respalda la medida” de estado de excepción en El Salvador

El vicepresidente salvadoreño compartió ante especialistas jurídicos internacionales resultados de encuestas recientes sobre políticas gubernamentales. Su postura provoca nuevas discusiones en foros académicos y organismos de derechos humanos

Félix Ulloa sostiene: “El 96%

Más de 1,300 incendios se reportan en El Salvador en lo que va del año

Las autoridades reportan un incremento del 65 por ciento de los siniestros entre enero y febrero respecto a los ocurridos en 2025

Más de 1,300 incendios se

La justicia francesa niega validar condena de Nicaragua por 800 millones de dólares contra firmas químicas de Estados Unidos

La corte argumenta que el dictamen nicaragüense vulnera principios internacionales y considera desproporcionadas las indemnizaciones establecidas, lo que impide su aplicación en suelo francés y dificulta reclamaciones adicionales en Europa

La justicia francesa niega validar

Nasry Asfura prevé reducción de mora quirúrgica y mejora en distribución de medicamentos para la segunda quincena de marzo en Honduras

El mandatario remarcó que administra el país con el objetivo de fortalecer el sistema de salud, atraer inversiones y crear empleo, y que estos cambios figuran como prioridad de su gestión.

Nasry Asfura prevé reducción de

TECNO

Para invertir en criptomonedas: cómo

Para invertir en criptomonedas: cómo comprar y sus cotizaciones este 18 de febrero

¿Adiós a los celulares? Así son los smart glasses que prometen revolucionar la vida digital con inteligencia artificial

Mantén tu navegador al día: nueva actualización de Chrome para proteger tu información

Santiago y Lima, dos extremos en movilidad urbana: el informe que revela las grandes diferencias latinoamericanas

Dale tu estilo al iPhone: cómo poner cualquier canción de tono rápidamente

ENTRETENIMIENTO

La esposa de Bruce Willis

La esposa de Bruce Willis destacó la labor de cuidadores de personas con demencia: “Tenemos que aprender a valorarnos”

Channing Tatum perdió 30 kilos para ser Roofman: robos por los techos, un refugio insólito y el primer puesto en Prime Video

El reboot de ‘Los vigilantes de la playa’ recuperará a este actor original de la serie

El concierto de Pitbull en Londres que buscará batir un récord Guinness: la mayor concentración de personas con calvas

Timothée Chalamet reveló la amenaza que sufrió en el set de Marty Supreme: “De verdad, no quieres meterte conmigo”

MUNDO

Kiev impuso sanciones contra el

Kiev impuso sanciones contra el dictador de Bielorrusia por su apoyo a la invasión rusa de Ucrania

Peligro en Los Alpes italianos: dos muertos y múltiples avalanchas en menos de una semana

La dictadura de Cuba se aferra a Rusia en medio de la crisis y pide diálogo con Estados Unidos para aliviar el bloqueo

La vicepresidenta filipina Sara Duterte dijo que el gobierno es corrupto y anunció su candidatura a las elecciones presidenciales

España se suma a la ola regulatoria contra las grandes plataformas: cómo buscan otros países proteger a los menores en redes sociales