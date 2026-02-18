El presidente de FESFUT impulsa reforma integral en el fútbol salvadoreño

Yamil Bukele impulsa una transformación profunda en la FESFUT para superar el desorden administrativo y renovar el fútbol salvadoreño. REUTERS/Jose Cabezas

Yamil Bukele, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), enfrenta el desafío de reconstruir un sistema marcado por el desorden administrativo y la falta de visión renovadora, al tiempo que impulsa una transformación profunda del fútbol nacional con especial énfasis en la formación juvenil y el fortalecimiento de las bases.

Tras su elección, Bukele debió renunciar a su vínculo con el Instituto Nacional de los Deportes (INDES), en cumplimiento con los estatutos que exigen la desvinculación de otros cargos deportivos antes de asumir la presidencia.

Al llegar a FESFUT, Yamil Bukele describió una entidad “gravemente desordenada” tanto en lo administrativo como en lo financiero, con un funcionamiento carente de recursos y de una visión clara de largo plazo. “Administrativamente, había un total desorden”, afirmó, y matizó: “La federación de fútbol es una empresa deportiva, desordenada totalmente en cuestiones financieras para el proyecto y echarla a andar”.

Para revertir el estado actual, el presidente propuso una reconstrucción “desde cero” que combine “mucho trabajo” y “constancia” en todos los niveles de formación, asegurando que la ilusión nacional es volver a ver a la selección en un mundial, pero enfatizando que alcanzar esa meta requiere trabajo sostenido, algo que “es lo que menos ha hecho la federación” hasta ahora.

La búsqueda masiva de futbolistas en Estados Unidos permitirá el registro de jóvenes salvadoreños elegibles para las selecciones juveniles nacionales. REUTERS/Jose Cabezas

La continuidad de Hernán Darío Gómez como seleccionador nacional genera controversia, pero Bukele defendió su decisión: “Decido renovarlo porque hay que darle continuidad, yo soy respetuoso de los procesos”. Subrayó que cualquiera de los candidatos habría enfrentado grandes dificultades, y sostuvo: “Nadie puede quitar que es un cinco veces mundialista”.

Respecto al trabajo con selecciones juveniles, Yamil repasó la clasificación al mundial sub-17 que logró Juan Carlos Serrano gracias al apoyo logístico de INDES, con partidos de preparación en España y Francia. Sin embargo, aclaró que actualmente Serrano “no está en nuestros planes” y presentó el nuevo enfoque: “Hoy lo veo como una oportunidad de que dos años antes de una veinte, estamos empezando un verdadero proceso con esta selección”.

Estrategia de detección y formación de talento

El proyecto estratégico incorpora la detección masiva de jóvenes talentos, tanto en El Salvador como en el extranjero, especialmente Estados Unidos. Durante visorias realizadas en Los ángeles junto a Hugo Téllez y Mauricio Cienfuegos, participaron “doscientos cincuenta jugadores solo en el estado de California”, con intenciones de expandir la búsqueda a Houston, Atlanta y Virginia.

En la actualidad, suman “veintidós nuevos jugadores registrados” en categoría sub-17 y sub-20, con la expectativa de que “en tres o cuatro años, lo más seguro es que tengamos quince nuevos jugadores donde voltear a ver”.

Además, el programa prevé “una formación departamental desde trece años”, con competencias en diferentes niveles y una estructura que permite a los clubes formar a los jugadores y luego seleccionar los más destacados para torneos departamentales y nacionales. El objetivo es “mantener activos” a los jóvenes, garantizar competencia constante y ofrecer oportunidades de observación directa a los entrenadores de la selección.

Yamil Bukele, president of the National Sports Institute speaks during a news conference about the situation of the Salvadoran Football Federation which is under investigation for alleged fraudulent administration and money laundering in San Salvador, El Salvador July 20, 2022. REUTERS/Jose Cabezas

Yamil destacó que “solo en enero y principios de febrero teníamos a cinco selecciones entrenando al mismo tiempo”. Resaltó que esta simultaneidad es una muestra del compromiso para cambiar la dinámica habitual y avanzar hacia la consolidación de procesos formativos.

Financiación y acompañamiento del sector privado

Actualmente, FESFUT no cuenta con la capacidad financiera suficiente para alcanzar todas las metas planteadas, pero Yamil subrayó avances en el diálogo con el sector privado. “Ya nos estamos reuniendo con la empresa privada”, afirmó, y aseguró que “hay aceptación” y “gente que quiere acompañar”. Reveló que están en negociaciones con diversas marcas para sumar recursos que permitan sostener los proyectos estructurales.

Insistió en que la clave será hacer de cada recurso una inversión y no un gasto. “La inversión es la cual no queremos que se vuelva un gasto, sino que una inversión. Y el gasto es que al final lo dejemos tirado en el proceso y en el tiempo”.