De bus común a hospital veterinario: Fundación inicia campaña de esterilización gratuita a caninos en El Salvador

Una fundación transforma la vida de caninos en uno de los municipios más densos de El Salvador. (Cortesía: Alma Corazón)

Fundación Alma Corazón lanzó en la Lotificación El Guaje de Soyapango su ruta nacional de esterilización, beneficiando a 80 perros con una jornada de cirugías gratuita mediante su quirófano móvil y marcando el inicio de una campaña que busca frenar el abandono animal en El Salvador.

El fenómeno de la sobrepoblación canina en zonas urbanas como Soyapango tiene raíces profundas en la falta de acceso a servicios veterinarios y en las barreras económicas que enfrentan los propietarios. La Fundación Alma Corazón seleccionó estratégicamente este municipio, donde la densidad poblacional es especialmente alta y los recursos veterinarios son limitados, para arrancar su ruta nacional.

La sobrepoblación y el abandono de perros constituyen un problema de salud pública y bienestar social para ciudades como Soyapango, donde la tenencia responsable es dificultada por el costo y la lejanía de servicios médicos. La fundación identificó estos desafíos y decidió desplegar un quirófano móvil, eliminando así obstáculos de transporte y precio.

La estrategia de llevar tecnología médica directamente a localidades con escaso acceso se alinea con recomendaciones de organismos internacionales que inciden en salud animal como factor clave para la convivencia urbana, prevención de enfermedades y reducción de accidentes.

La esterilización gratuita busca frenar el abandono de perros y mejorar la salud pública en zonas urbanas como Soyapango. (Cortesía: Alma Corazón)

La logística de una jornada pionera

El Quirófano Móvil de la Fundación Alma Corazón se instaló desde tempranas horas en la Avenida El Guaje. Decenas de vecinos acudieron, muchos acompañando a sus perros en brazos, con correas improvisadas o dentro de huacales. La operación tuvo como meta inicial la esterilización y castración gratuita de 80 caninos, un objetivo alcanzado con precisión y que muchos asistentes consideraron inalcanzable en clínicas privadas.

Las cirugías fueron acompañadas de charlas sobre el cuidado postoperatorio y dinámicas con premios de parte de los voluntarios. Veterinarios especializados trabajaron durante toda la jornada dentro de la unidad móvil, dotada de tecnología de última generación para garantizar la seguridad y el bienestar de cada uno de los pacientes paciente.

La presidenta de la fundación, Marcela de Meléndez, mencionó que la unidad móvil tiene 3 quirófanos y aire acondicionado. De igual manera, agradeció la ayuda a todos los donadores que con su financiamiento permitió llevar acabo la jornada.

“Agradezco a las personas que han donado y creído en nuestro proyecto. Ellos empujan este proyecto. Agradezco a las autoridades por su apoyo, como la Policía Nacional Civil y otras autoridades de gobierno que nos facilitaron estar aquí“.

La jornada transcurrió con un constante movimiento de los voluntarios que aseguraban la correcta realización de la jornada canina. (Cortesía: Alma Corazón)

Numerosos propietarios destacaron la dificultad de acceder a este tipo de servicios en hospitales veterinarios privados, citando los costos como la principal barrera. Como expresó doña Mary mientras aguardaba por su perro: “A veces uno quiere ser responsable, pero el dinero no alcanza o no tenemos cómo llevar al perro”.

La llegada del servicio al barrio permitió una amplia participación comunitaria.

Más allá del procedimiento, una transformación social

Los beneficios de la castración y la esterilización superan el mero control reproductivo. Desde la Fundación Alma Corazón recordaron que estos procedimientos previenen patologías como tumores testiculares, enfermedades prostáticas, infecciones uterinas y cáncer de mama, prolongando la vida de los animales y mejorando su temperamento. La disminución en el número de nacimientos indeseados reduce a largo plazo la cantidad de perros que terminan en las calles o los refugios.

Este lanzamiento no es un evento aislado: forma parte del primer tramo de una Ruta Nacional de Esterilización que prevé recorrer los puntos con mayor urgencia a lo largo del país, trasladando la infraestructura médica para eliminar barreras y fomentar una cultura de responsabilidad respecto al trato animal.

Además de las intervenciones quirúrgicas, el programa ofrecerá charlas informativas y material educativo para sensibilizar a la población sobre la importancia del control reproductivo y el bienestar animal.

La unidad móvil fue equipada con materiales aprobados para 100 procedimientos por día.