El Salvador

El Salvador refuerza a su selección femenina de fútbol con fogueos internacionales y respaldo institucional

La dirigencia impulsa una estrategia que prioriza el desarrollo de la selección femenina, con nuevos encuentros amistosos y recursos para fortalecer al grupo liderado por Erick Acuña, según el presidente de la Fesfut

Guardar
Selección Mayor Femenina de Fútbol
Selección Mayor Femenina de Fútbol de El Salvador (Foto cortesía FESFUT)

La Selección Mayor Femenina de Fútbol de El Salvador se prepara para una etapa clave en su desarrollo deportivo, con nuevos partidos internacionales y una estrategia institucional que busca consolidar su crecimiento. Según declaraciones recientes de Yamil Bukele, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), el equipo femenino representa un diamante en bruto para el país y requiere un respaldo sostenido para alcanzar todo su potencial.

En sus intervenciones recogidas por Infobae, Bukele subrayó que todas las jugadoras de El Salvador que integran la Selección se desempeñan en el extranjero, lo que refuerza la necesidad de fortalecer la estructura local y generar oportunidades para el talento nacional.

“Todas son legionarias, tienen un desempeño destacable y muestran dedicación. Las mujeres son más dedicadas que los hombres”, afirmó el dirigente, quien también presidió el Instituto Nacional de los Deportes (INDES).

La federación ha diseñado una agenda competitiva para los próximos meses. El primer encuentro relevante está programado para el 1 de marzo, cuando el combinado salvadoreño disputará un partido oficial en el estadio Las Delicias.

Yamil Bukele hizo un llamado a la afición para acompañar al equipo y llenar las gradas, resaltando la importancia del apoyo social en esta etapa. Además, la agenda incluye una gira internacional en Perú, donde la selección jugará dos partidos amistosos que servirán como fogueo y preparación.

Según lo explicado por el titular de la FESFUT, “en unas semanas, las jugadoras tendrán tres partidos internacionales”, una oportunidad poco habitual en ciclos anteriores.

Selección Mayor Femenina de Fútbol
Selección Mayor Femenina de Fútbol de El Salvador (Foto cortesía FESFUT)

El trabajo del cuerpo técnico, encabezado por Erick Acuña, ha recibido el respaldo institucional. Bukele aseguró que el entrenador cuenta con todos los recursos necesarios para llevar adelante su proyecto y desarrollar a las jugadoras tanto en el ámbito local como en el internacional.

“Tengo una constante conversación con Erick, y él sabe que tiene todo el apoyo para sacar estas chicas adelante”, indicó el presidente de la federación en la entrevista difundida por Infobae.

El proceso de preparación de la selección femenina no se limita a los partidos oficiales. La planificación incluye visorias en Estados Unidos, donde la entrenadora actual realiza una búsqueda de talento entre jugadoras de origen salvadoreño.

Esta estrategia busca ampliar la base de la selección y sumar nuevas futbolistas que puedan reforzar las distintas categorías.

La inversión en el fútbol femenino forma parte de un plan financiero más amplio que la Fesfut impulsa para el conjunto de selecciones nacionales. Bukele detalló que la federación necesita un presupuesto anual de entre cinco y cinco millones y medio de dólares para operar todos los programas deportivos.

En este presupuesto se contemplan recursos para que ninguna categoría quede excluida de la planificación, incluyendo los partidos de fogueo y las concentraciones tanto en el país como en el extranjero.

Yamil Bukele takes part in
Yamil Bukele takes part in a press conference after being elected president of the Salvadoran Football Federation in San Salvador, El Salvador, December 12, 2025. REUTERS/Jose Cabezas

El dirigente explicó que, a pesar de las limitaciones financieras actuales, la federación ya estableció acuerdos con la empresa privada y gestiona recursos adicionales para garantizar la continuidad de los procesos en todas las selecciones, incluida la femenina.

“No quiero decirle no a ningún entrenador de ninguna categoría de selección”, aclaró Bukele, quien insistió en la necesidad de mantener a cinco selecciones entrenando simultáneamente para asegurar el desarrollo integral del fútbol salvadoreño.

En la planificación reciente, la selección femenina destacó por sus buenos resultados y por la capacidad de adaptarse a las exigencias internacionales.

El Instituto Nacional de los Deportes apoyó con recursos para partidos de fogueo previos, un esfuerzo que la Fesfut busca replicar y ampliar en el futuro inmediato. Según el presidente de la federación, el objetivo es que la inversión actual se refleje en un crecimiento sostenido y en el surgimiento de futbolistas de alto nivel para la selección mayor.

La proyección de la Federación Salvadoreña de Fútbol para el equipo femenino incluye la organización de más partidos amistosos, mayor visibilidad mediática y la consolidación de una estructura técnica y administrativa que permita aprovechar el potencial de las jugadoras salvadoreñas en todos los niveles.

Temas Relacionados

Fútbol femeninoEl SalvadorSelecta femeninaFútbol

Últimas Noticias

El Salvador abre las puertas de la universidad a 17,000 jóvenes y apunta a reconfigurar la clase media nacional

Programas innovadores expanden su alcance y aspiran a que las nuevas generaciones encuentren recursos para una vida mejor, según datos reportados por las autoridades nacionales

El Salvador abre las puertas

Conciertos de Shakira generan impacto económico de 110 millones de dólares en El Salvador

La visita de Shakira a El Salvador convirtió a la capital en centro de atención regional y dejó un saldo de 110 millones de dólares en ingresos, con cifras récord en turismo, servicios y comercio, según datos oficiales

Conciertos de Shakira generan impacto

Los venezolanos encabezan la adquisición de nacionalidad salvadoreña en últimos seis años

La presencia de ciudadanos venezolanos con ciudadanía salvadoreña refleja un ajuste en los patrones migratorios, motivado por factores como la legislación vigente, la coyuntura política venezolana y las estrategias de atracción del gobierno local

Los venezolanos encabezan la adquisición

Enfrentamiento entre policías y presuntos criminales deja cuatro muertos en Honduras

Un operativo de la Policía de Honduras contra la banda criminal conocida como “Los Wilmer” dejó un saldo de cuatro presuntos delincuentes muertos, además de un herido bajo custodia, un capturado y cuatro agentes lesionados

Enfrentamiento entre policías y presuntos

República Dominicana: 200 microempresarios reciben las llaves de un futuro próspero con nuevo mercado

La apertura de una moderna infraestructura beneficia directamente a más de doscientos comerciantes, impulsa el acceso a servicios adecuados y facilita la integración de la actividad económica local en una de las principales provincias turísticas del Caribe

República Dominicana: 200 microempresarios reciben

TECNO

Nokia 1100: cuánto costaba al

Nokia 1100: cuánto costaba al salir en 2003 y por qué su valor hoy sorprendería

Por qué no usar el truco de la VPN para ver películas gratis en Xuper TV y Magis TV

Qué hay detrás de la viralidad de los ‘therian’: identidad, redes sociales y controversia juvenil

Este auto corrige tu dirección si te sales del carril, frena solo y alerta si estás cansado: así es el Audi A3

De pedir música a negociar compras: cómo los nuevos asistentes de voz tomarán decisiones por ti

ENTRETENIMIENTO

Nuevos detalles del complot terrorista

Nuevos detalles del complot terrorista que obligó a cancelar los conciertos de Taylor Swift en Viena

La hija mayor de Bruce Willis y Demi Moore respondió a las críticas que la señalan como “nepo baby”

James Van Der Beek y su esposa Kimberly renovaron sus votos matrimoniales días antes de su muerte

Miley Cyrus celebrará los 20 años de Hannah Montana con un programa especial en Disney: cuándo se estrena

La confesión de Shandi Sullivan que sacude ‘America’s Next Top Model’ y el silencio de Tyra Banks: “Estaba totalmente desmayada”

MUNDO

Detuvieron a nueve personas más

Detuvieron a nueve personas más por el asesinato de un activista de extrema derecha en Lyon

Donald Trump anunció las primeras inversiones bajo el acuerdo comercial con Japón

Rusia y Ucrania concluyeron su primera jornada de diálogo en Ginebra sin avances tras horas de “negociaciones muy tensas”

Ginebra se convierte en centro de la diplomacia mundial por las conversaciones Estados Unidos-Irán y Ucrania-Rusia

Etiopía pidió a Turquía apoyo diplomático para recuperar una salida al mar Rojo