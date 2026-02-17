El Salvador refuerza a su selección femenina de fútbol con fogueos internacionales y respaldo institucional

Selección Mayor Femenina de Fútbol de El Salvador (Foto cortesía FESFUT)

La Selección Mayor Femenina de Fútbol de El Salvador se prepara para una etapa clave en su desarrollo deportivo, con nuevos partidos internacionales y una estrategia institucional que busca consolidar su crecimiento. Según declaraciones recientes de Yamil Bukele, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), el equipo femenino representa un diamante en bruto para el país y requiere un respaldo sostenido para alcanzar todo su potencial.

En sus intervenciones recogidas por Infobae, Bukele subrayó que todas las jugadoras de El Salvador que integran la Selección se desempeñan en el extranjero, lo que refuerza la necesidad de fortalecer la estructura local y generar oportunidades para el talento nacional.

“Todas son legionarias, tienen un desempeño destacable y muestran dedicación. Las mujeres son más dedicadas que los hombres”, afirmó el dirigente, quien también presidió el Instituto Nacional de los Deportes (INDES).

La federación ha diseñado una agenda competitiva para los próximos meses. El primer encuentro relevante está programado para el 1 de marzo, cuando el combinado salvadoreño disputará un partido oficial en el estadio Las Delicias.

Yamil Bukele hizo un llamado a la afición para acompañar al equipo y llenar las gradas, resaltando la importancia del apoyo social en esta etapa. Además, la agenda incluye una gira internacional en Perú, donde la selección jugará dos partidos amistosos que servirán como fogueo y preparación.

Según lo explicado por el titular de la FESFUT, “en unas semanas, las jugadoras tendrán tres partidos internacionales”, una oportunidad poco habitual en ciclos anteriores.

Selección Mayor Femenina de Fútbol de El Salvador (Foto cortesía FESFUT)

El trabajo del cuerpo técnico, encabezado por Erick Acuña, ha recibido el respaldo institucional. Bukele aseguró que el entrenador cuenta con todos los recursos necesarios para llevar adelante su proyecto y desarrollar a las jugadoras tanto en el ámbito local como en el internacional.

“Tengo una constante conversación con Erick, y él sabe que tiene todo el apoyo para sacar estas chicas adelante”, indicó el presidente de la federación en la entrevista difundida por Infobae.

El proceso de preparación de la selección femenina no se limita a los partidos oficiales. La planificación incluye visorias en Estados Unidos, donde la entrenadora actual realiza una búsqueda de talento entre jugadoras de origen salvadoreño.

Esta estrategia busca ampliar la base de la selección y sumar nuevas futbolistas que puedan reforzar las distintas categorías.

La inversión en el fútbol femenino forma parte de un plan financiero más amplio que la Fesfut impulsa para el conjunto de selecciones nacionales. Bukele detalló que la federación necesita un presupuesto anual de entre cinco y cinco millones y medio de dólares para operar todos los programas deportivos.

En este presupuesto se contemplan recursos para que ninguna categoría quede excluida de la planificación, incluyendo los partidos de fogueo y las concentraciones tanto en el país como en el extranjero.

Yamil Bukele takes part in a press conference after being elected president of the Salvadoran Football Federation in San Salvador, El Salvador, December 12, 2025. REUTERS/Jose Cabezas

El dirigente explicó que, a pesar de las limitaciones financieras actuales, la federación ya estableció acuerdos con la empresa privada y gestiona recursos adicionales para garantizar la continuidad de los procesos en todas las selecciones, incluida la femenina.

“No quiero decirle no a ningún entrenador de ninguna categoría de selección”, aclaró Bukele, quien insistió en la necesidad de mantener a cinco selecciones entrenando simultáneamente para asegurar el desarrollo integral del fútbol salvadoreño.

En la planificación reciente, la selección femenina destacó por sus buenos resultados y por la capacidad de adaptarse a las exigencias internacionales.

El Instituto Nacional de los Deportes apoyó con recursos para partidos de fogueo previos, un esfuerzo que la Fesfut busca replicar y ampliar en el futuro inmediato. Según el presidente de la federación, el objetivo es que la inversión actual se refleje en un crecimiento sostenido y en el surgimiento de futbolistas de alto nivel para la selección mayor.

La proyección de la Federación Salvadoreña de Fútbol para el equipo femenino incluye la organización de más partidos amistosos, mayor visibilidad mediática y la consolidación de una estructura técnica y administrativa que permita aprovechar el potencial de las jugadoras salvadoreñas en todos los niveles.