El Salvador alberga la élite mundial del surf en 2026

El Salvador albergará los Campeonatos Mundiales Juvenil y de Longboard ISA 2026, atrayendo a la élite del surf internacional. (REUTERS/Jose Cabezas)

El Salvador se prepara para recibir a la élite del surf internacional con la confirmación de dos campeonatos mundiales organizados por la Asociación Internacional de Surf (ISA), que tendrán lugar en la costa del país durante 2026. La máxima autoridad mundial detalló que el Campeonato Mundial Juvenil de Surf ISA se celebrará del 4 al 13 de septiembre, seguido por el Campeonato Mundial de Longboard ISA, programado del 13 al 19 de noviembre.

Este anuncio se enmarca como parte de la estrategia estatal Surf City, para consolidar a El Salvador como referente del turismo deportivo y sede de competencias internacionales. Bajo esta política, el Ejecutivo ha priorizado la promoción de la franja costera, con especial atención a zonas como La Libertad, para atraer inversiones y visitantes interesados en los deportes acuáticos.

Desde su lanzamiento, Surf City ha transformado la imagen de la costa salvadoreña, posicionándola como destino clave para la práctica del surf y el desarrollo de eventos de talla mundial. La realización recurrente de campeonatos internacionales ha generado notables incrementos en la ocupación hotelera y ha elevado la proyección internacional del país. Según la comunicación oficial, la llegada de atletas y delegaciones provenientes diversas naciones refuerza el atractivo turístico de la región, un objetivo central en la estrategia gubernamental.

ISA World Surfing Games 2025: consolidación internacional

En 2025, las playas de El Sunzal y La Bocana se convirtieron en escenario de los Surf City El Salvador ISA World Surfing Games. La ceremonia inaugural reunió a surfistas de diferentes continentes y marcó el inicio de una competencia que se desarrolló del 6 al 14 de septiembre.

Las playas de El Sunzal y La Bocana acogieron a 297 surfistas de 61 países en los ISA World Surfing Games 2025. (REUTERS/Jose Cabezas )

En aquella edición, 297 surfistas de 61 naciones, entre ellos 22 atletas olímpicos, compitieron en aguas salvadoreñas. La realización de este torneo reforzó la posición de El Salvador como uno de los epicentros mundiales del surf y contribuyó a consolidar el prestigio internacional de su litoral.

Reconocida como autoridad máxima del surf competitivo desde 1964, la ISA agrupa a más de 100 federaciones nacionales y regula las principales citas del calendario mundial. El Campeonato Mundial Juvenil de Surf ISA reúne anualmente a surfistas menores de 18 años y constituye una de las plataformas más relevantes para el desarrollo de jóvenes talentos. Por su parte, el Campeonato Mundial de Longboard convoca a especialistas en la modalidad de tabla larga, ampliando la diversidad y el espectro de disciplinas presentes en el circuito global.

La combinación de ambos campeonatos en territorio salvadoreño no solo promete una afluencia significativa de visitantes, sino que consolida la reputación de El Salvador como epicentro de eventos internacionales en el ámbito de los deportes acuáticos. Como resalta la Secretaría de Prensa de la Presidencia, estos certámenes “forman parte de la estrategia estatal conocida como Surf City”, una apuesta que ha convertido al país en un actor relevante dentro del mapa mundial del surf.

El Salvador, sede de grandes eventos globales en el surf

El Salvador también fue escenario de múltiples competencias de alto perfil en el surf mundial y latinoamericano. En abril, las olas de Punta Roca recibieron el Surf City El Salvador Pro, una parada del WSL Championship Tour que reunió a los mejores 36 surfistas del ranking profesional. El sudafricano Jordy Smith se quedó con la victoria, consolidando la relevancia del país en el circuito más prestigioso del mundo.

La estrategia Surf City consolida a El Salvador como referente global del turismo deportivo y epicentro de competencias internacionales de surf. (REUTERS/Jose Cabezas)

El calendario internacional incluyó el ISA World StandUp Paddle (SUP) and Paddleboard Championship, que se llevó a cabo en noviembre y reunió a especialistas en carreras técnicas, pruebas de larga distancia y surf con remo. A su vez, El Sunzal fue sede del ISA World Longboard Championship, donde el francés Edouard Delpero se alzó con la medalla de oro individual, dejando en evidencia el nivel competitivo y la calidad de las olas salvadoreñas.

El país también acogió el ISA World Junior Surfing Championship, reconocido como semillero del surf olímpico para menores de 18 años. En esa edición, el equipo australiano The Irukandjis logró el campeonato mundial por equipos.

La agenda anual culminó con las ALAS Global Finals, que convocaron en noviembre a los principales exponentes del circuito latinoamericano en escenarios como Punta Mango, reafirmando a El Salvador como punto de encuentro imprescindible para el surf competitivo en la región.