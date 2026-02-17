El nuevo mercado de Santa Ana será un referente moderno en el occidente salvadoreño

Vista general de la construcción del mercado municipal de Santa Ana, que contempla un edificio principal de tres niveles y espacios para 2,000 locales./ (Alcaldía de Santa Ana Centro)

El nuevo mercado municipal de Santa Ana avanza como un proyecto para impulsar la modernización de los centros de abastecimientos en el occidente salvadoreño, según datos presentados por el alcalde de Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo.

En la actualidad, la obra se encuentra en una etapa inicial, con los trabajos centrados en la preparación de los cimientos para dos edificios principales, lo que representa entre el 5% y el 10% del cronograma total estimado.

El alcalde Acevedo detalló a Infobae que el antiguo concepto de mercado será sustituido por un centro comercial vertical de tres niveles, un cambio que busca transformar la experiencia de compra y dotar de mayor dignidad a los vendedores de la ciudad.

El nuevo complejo ofrecerá espacio suficiente para aproximadamente 2,000 locales, lo que permitirá reubicar a los comerciantes que ocupan actualmente puestos provisionales en los alrededores del centro histórico.

La municipalidad de Santa Ana Centro ha destacado que el diseño incorpora elementos tecnológicos inéditos en el occidente, como “ascensores y escaleras mecánicas para garantizar la accesibilidad entre los pisos”.

Acevedo remarcó que estos recursos, junto con la estructura moderna de concreto armado y acero, permitirán cumplir estándares internacionales de seguridad.

La construcción, financiada por el Banco Mundial, contará con sistemas contra incendios de última generación, ventilación natural y aprovechamiento de la luz solar, factores que aportarán eficiencia energética y mayor resiliencia ante desastres.

El diseño moderno del mercado de Santa Ana incluye áreas verdes, zonas gastronómicas y accesos con ascensores y escaleras mecánicas./ (Alcaldía de Santa Ana Centro)

El nuevo mercado no se limitará al comercio de productos básicos. Según informó el alcalde, “el proyecto contempla zonas para viveros y floristerías", con áreas verdes y condiciones de humedad y ventilación adecuadas para plantas, una demanda recurrente de los comerciantes del sector.

Además, se prevé que el recinto funcione como un centro de convivencia social, incluyendo áreas administrativas, servicios municipales integrados, clínicas y guarderías para los hijos de los vendedores.

El diseño integra también una plaza gastronómica que combinará la oferta de comida típica salvadoreña con propuestas modernas bajo estándares de higiene de restaurante.

Espacios de carga y descarga han sido planificados para evitar el congestionamiento vehicular característico de los mercados tradicionales, y se instalarán zonas de servicios que facilitarán la atención tanto a comerciantes como a visitantes.

Acevedo enfatizó en la visión de convertir el mercado en un punto de encuentro familiar, siguiendo la tendencia de los nuevos mercados municipales en El Salvador.

Las áreas comunes y gastronómicas permitirán el acceso con mascotas, bajo normas de higiene, buscando fomentar la integración y el sentido de comunidad.

El nuevo centro de abastecimiento busca transformar la experiencia de compra en la ciudad./ (Alcaldía de Santa Ana Centro)

La construcción se distingue también por su objetivo de recuperar el “latido” del centro histórico santaneco. El proyecto, financiado por el Banco Mundial, busca conectar arquitectónicamente el mercado con la estética urbana de la ciudad, en un esfuerzo por revitalizar la zona y devolverle su papel central en la vida económica y social de Santa Ana.

Entre los datos que resaltan en el proyecto, el alcalde Acevedo indicó que el nuevo mercado aspira a convertirse en un referente para la región occidental, tanto por su capacidad de atención como por la implementación de estándares de infraestructura resiliente. “Este espacio dignificará a los vendedores y transformará la experiencia de los compradores”, sostuvo el edil.

El avance de la obra se mantiene bajo supervisión técnica y financiera, asegurando la transparencia y el cumplimiento de los plazos. Las autoridades municipales confirmaron que el financiamiento internacional garantiza la continuidad del proyecto, incluso ante eventuales cambios económicos o políticos.