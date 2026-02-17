Conciertos de Shakira generan impacto económico de 110 millones de dólares en El Salvador

Colombian singer Shakira performs during her 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' concert at Jorge "El Magico" Gonzalez National Stadium, in San Salvador, El Salvador, February 14, 2026. REUTERS/Jose Cabezas

La serie de conciertos de Shakira en El Salvador dejó un impacto económico estimado en 110 millones de dólares, según cifras divulgadas por la Presidencia de El Salvador y recogidas por la Agencia EFE.

La “Residencia Centroamericana” de la cantante colombiana incluyó cinco fechas en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González de San Salvador, con localidades agotadas y una asistencia total de aproximadamente 144,000 personas, entre las que se registró una importante presencia de visitantes extranjeros provenientes de países vecinos.

Las autoridades salvadoreñas atribuyeron el aumento en la actividad económica a la afluencia de turistas de Guatemala, Costa Rica, Honduras y Nicaragua, quienes se desplazaron hasta la capital salvadoreña para asistir a la única parada centroamericana del “World Tour Las Mujeres Ya No Lloran”.

De acuerdo con información difundida por la Agencia EFE y confirmada por la Tico Times, agencias de viajes en Costa Rica reportaron un incremento en las reservas para vuelos y autobuses con destino a San Salvador durante las fechas de los conciertos, mientras que el flujo de visitantes guatemaltecos superó los 30,000.

Más de 140 mil personas asistieron a los cinco conciertos de la residencia centroamericana de Shakira en El Salvador, consolidando al país como un punto de encuentro regional para la música y el entretenimiento/ REUTERS/Agustin Marcarian.

El Gobierno de El Salvador destacó que los conciertos de Shakira se convirtieron en un “motor estratégico de dinamización económica, generación de empleo y proyección internacional positiva”, impulsando sectores clave como la hotelería, la gastronomía y el transporte.

Los respectivos datos oficiales detallan que la ocupación hotelera en la zona metropolitana de San Salvador y sus alrededores alcanzó el 100 %, mientras que en otros destinos turísticos del país se situó en el 80 %. Las reservas en restaurantes de la capital, así como en áreas costeras y zonas cercanas, completaron su capacidad, y en el interior del país la demanda gastronómica se ubicó entre el 60 % y el 80 %.

El Salvador consolida su perfil turístico y cultural tras los conciertos de Shakira

El reporte gubernamental también indicó que los ingresos turísticos vinculados de forma directa a la llegada de visitantes para los espectáculos de Shakira sumaron 55 millones de dólares. El impacto se extendió más allá de la capital, ya que muchos viajeros aprovecharon la ocasión para conocer destinos tales como:

El centro histórico de San Salvador

La Ruta de las Flores

Las playas de El Tunco y El Zonte, y el Golfo de Fonseca.

La serie de conciertos de Shakira en El Salvador no solo movilizó a fanáticos locales, sino que también convirtió a la capital en un polo de atracción regional. El estadio, con capacidad para unas 30,000 personas por noche, se dividió en distintas zonas según el tipo de experiencia.

Imágenes de la residencia centroamericana de Shakira en El Salvador, donde miles de fanáticos se congregaron en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González para disfrutar de cinco conciertos con localidades agotadas.

El Gobierno posicionó la residencia de la artista como un ejemplo de la estrategia nacional para captar eventos internacionales de gran escala y consolidar la imagen de El Salvador como destino seguro y atractivo para el turismo y la inversión. S

La visita de la cantante colombiana refuerza la percepción de San Salvador como una ciudad en transformación, capaz de albergar espectáculos de talla mundial y de atraer a inversionistas interesados en el desarrollo de infraestructura turística y urbana.

La última actuación de Shakira en el país había ocurrido en 2006, mientras que su primera visita se remonta a 1998, cuando participó en un programa de televisión local.

La gira “World Tour Las Mujeres Ya No Lloran” rompió el récord mundial Guinness a la gira de música latina más exitosa, con una recaudación total de 421,6 millones de dólares, consolidando el regreso de la artista a los escenarios internacionales y situando a El Salvador como uno de los epicentros latinoamericanos de la música y el entretenimiento durante 2026.