El vicepresidente de El Salvador y el canciller dominicano refuerzan cooperación bilateral

El acercamiento institucional permitió avanzar en propuestas conjuntas sobre agenda económica y seguridad, en el marco de responsabilidades compartidas dentro del sistema regional centroamericano

El vicepresidente de El Salvador y el canciller de República Dominicana consolidan la cooperación bilateral en seguridad, turismo y desarrollo económico. Foto cortesía Vicepresidencia de El Salvador

El vicepresidente de El Salvador Félix Ulloa y el ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana Roberto álvarez celebraron una reunión clave, centrada en el fortalecimiento del diálogo bilateral y la identificación de nuevos mecanismos de cooperación enfocados en áreas como seguridad, turismo y desarrollo económico. Este encuentro se realizó dentro del XI Congreso Internacional sobre los derechos habilitantes así como los retos jurídicos que representa la inteligencia artificial en el ámbito laboral. Los representantes destacaron la importancia de profundizar la relación entre ambos países en el actual contexto de integración regional.

Durante la reunión que busca afianzar la colaboración bilateral en áreas prioritarias. Ambas autoridades confirmaron su deseo de avanzar en una agenda compartida, comprometiéndose a continuar “fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación, en favor de una región más integrada, solidaria y próspera.

El encuentro diplomático se realizó durante el XI Congreso Internacional sobre los retos jurídicos de la inteligencia artificial en el ámbito laboral. Foto cortesía Vicepresidencia de El Salvador

Prioridades bilaterales y cooperación económica

El Salvador y República Dominicana mantienen una relación bilateral sólida, en una fase creciente de expansión, caracterizada por una activa colaboración en seguridad, promoción del turismo y un intercambio comercial en alza. Las exportaciones salvadoreñas hacia República Dominicana incluyen medicamentos, aguas saborizadas hasta manufacturas plásticas, que se consolidan como los principales bienes exportados.

Uno de los datos destacados es el incremento reciente en el comercio bilateral, especialmente con el auge de medicamentos y productos plásticos salvadoreños en el mercado dominicano. Además, la eliminación de la visa para salvadoreños que visitan la isla ha facilitado la movilidad tanto para negocios como para viajes turísticos.

Ambos gobiernos buscan fortalecer su alianza estratégica, enfocándose en la cooperación científica, tecnológica, financiera y en el desarrollo portuario. El intercambio de experiencias en digitalización, la generación de alianzas para la integración regional complementan este proceso de articulación, con la meta de consolidar una posición de aliados estratégicos en la cuenca del Caribe y Centroamérica.

Las exportaciones salvadoreñas de medicamentos y manufacturas plásticas mantienen un crecimiento sostenido en República Dominicana. Foto cortesía CEPA

Integración regional y contexto del SICA

La cita se produjo en un contexto marcado por la reciente transición de la Presidencia Pro Tempore (PPT) del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), actualmente a cargo de República Dominicana desde enero hasta junio de este año. Los funcionarios analizaron la calendarización y los retos del liderazgo rotativo, destacando la necesidad de articular respuestas y mantener el seguimiento de los asuntos regionales, una tarea que Ulloa lidera en representación del presidente de El Salvador.

El SICA está conformado por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Esta instancia regional tiene como meta coordinar políticas comunes para promover la integración y el desarrollo, y la PPT es un cargo rotativo encargado de dirigir las agendas y prioridades del bloque de manera temporal.

En este marco, ambos países han impulsado desde hace años una postura proactiva en el SICA, promoviendo propuestas de reforma orientadas a transformar el sistema en una plataforma operativa para el comercio, la inversión y la movilidad en la región centroamericana y caribeña.

El Salvador y República Dominicana abordan la crisis haitiana y refuerzan la cooperación del SICA para la estabilidad regional. Foto cortesía Vicepresidencia de El Salvador

Crisis haitiana y agenda regional

El diálogo también abordó la situación actual de Haití y la urgente necesidad de promover acciones conjuntas de cooperación y apoyo regional. Tanto Ulloa como álvarez coincidieron en la importancia de generar respuestas agrupadas para afrontar la crisis, destacando que la actuación coordinada entre los países miembros del SICA puede ser determinante para la estabilidad y el desarrollo en el Caribe.

En una cita previa, el vicepresidente Ulloa y la vicepresidenta dominicana Raquel Peña ya habían profundizado en la cooperación política y diplomática, así como en una visión compartida sobre la actuación frente a los desafíos haitianos. Estos esfuerzos conjuntos reflejan un compromiso creciente hacia una integración regional más efectiva y solidaria.

