El Salvador

TSE de El Salvador reanudó pagos y entrega de constancias por servicios electorales de 2024

La memoria anual detalla la verificación de obligaciones financieras y el otorgamiento de un pago adicional al proveedor del sistema que facilitó el sufragio de ciudadanos fuera del país en cumplimiento de la ley vigente

Modificaciones legales recientes han obligado
Modificaciones legales recientes han obligado a rediseñar todo el proceso para los próximos comicios. Los nuevos tiempos y herramientas dejan preguntas abiertas sobre el impacto en la participación y la gestión institucional

La Memoria de Labores 2024-2025 del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador documenta el proceso de pago por la ejecución del voto en el exterior. Al inicio de la gestión, el Organismo Colegiado identificó obligaciones financieras pendientes con el tercero responsable del Sistema de Sufragio en el Extranjero. Tras verificar la situación y gestionar ante el Ministerio de Hacienda la ampliación del plazo de liquidación, se efectuó un pago complementario de US$16,919,751.94. Esta suma correspondió al desarrollo e implementación del sistema de votación regulado por la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero (LAEX). El proceso incluyó la validación de que, previamente, al proveedor solo se le había otorgado un anticipo bajo la administración anterior.

En relación al pago de servicios electorales a personas, el TSE adoptó medidas en marzo de 2025 para cumplir con los compromisos pendientes hacia quienes prestaron servicios en las elecciones de 2024. Se reanudaron los planes de entrega de constancias de participación mediante visitas a las zonas occidental, central, paracentral y oriental del país. Una vez en posesión de la constancia, el personal temporal pudo gestionar el pago directamente ante el Ministerio de Hacienda. El proceso fue acompañado de una campaña en redes sociales para localizar a las personas que aún no habían retirado dicho documento.

Lo anterior hace referencia a quienes figuraron como autoridades electorales temporales, tal es el caso de los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), quienes son ciudadanos que al azar son elegidos para que presten sus servicios para la jornada de elecciones y otorguen el material electoral a los votantes (papeletas, tinta indeleble, otros).

En la memoria del primer año de labores, las magistradas y magistrados del organismo destacan la elaboración del Calendario Electoral 2027. El TSE diseñó el instrumento considerando la factibilidad técnica y los plazos legales. La fecha de la elección fue inicialmente aprobada para el 28 de febrero de 2027. El calendario nacional se compone de 190 ítems, distribuidos en 21 fases y 169 actividades, de las cuales 123 son legales y 46 administrativas. El calendario para el extranjero incluye 105 ítems, con 14 fases y 91 actividades. Los instrumentos fueron ajustados tras la reforma constitucional del 31 de julio de 2025, la cual unificó la elección presidencial con las legislativas y municipales para el mismo año.

La gestión financiera de los
La gestión financiera de los comicios, la búsqueda de trabajadores pendientes y los cambios en la programación electoral marcan un periodo clave para la autoridad electoral salvadoreña. Una mirada a los desafíos que enfrenta el proceso democrático

La Dirección Jurisdiccional y de Procuración reportó la elaboración de 89 proyectos de resoluciones durante el periodo comprendido entre el 26 de septiembre de 2024 y el 25 de septiembre de 2025. El desglose incluye 35 resoluciones de partidos políticos, 17 opiniones jurídicas, diez informes, siete resoluciones de improcedencias sobre peticiones de afiliaciones partidarias, seis resoluciones sobre gestiones varias, cinco peticiones relativas a concejos municipales, cuatro resoluciones sobre liquidación de partidos políticos, cuatro reformas de estatutos partidarios y una resolución sobre inscripción de partidos políticos.

“A los salvadoreños en el territorio nacional y a los que desde lejos mantienen viva la esperanza por un país cada vez mejor: su participación en las elecciones del 2027 es más que un derecho cívico; es un acto de amor a la Patria, una muestra de civismo y un legado para las nuevas generaciones”, coloca en su mensaje la presidenta del TSE, Roxana Soriano.

