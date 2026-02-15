El Salvador

Radio El Salvador cumple 100 años: un siglo de historia y legado en la radiodifusión nacional

Desde 1926, Radio El Salvador ha sido testigo y protagonista de los principales acontecimientos del país, convirtiéndose en la voz que une a los salvadoreños a lo largo de cien años de historia.

La radio ha vivido diferentes etapas a lo largo de la historia. /(Redes de Radio El Salvador)

El próximo 1 de marzo, Radio El Salvador (96.9 FM) alcanzará un hito que pocos medios de comunicación en América Latina pueden celebrar: 100 años de historia. Esta emisora, reconocida como “La Estación del Centenario”, no solo es la más antigua de El Salvador, sino también una de las pioneras de la radiodifusión en Centroamérica. A lo largo de un siglo, ha acompañado a generaciones de salvadoreños con información, música y relatos que han marcado la vida del país, consolidando su lugar como referente en la cultura y la historia nacional.

El origen de Radio El Salvador se remonta al 1 de marzo de 1926, cuando, bajo el gobierno de Alfonso Quiñónez Molina, las ondas hertzianas cubrieron por primera vez el espacio radioeléctrico salvadoreño. La emisora, entonces llamada A.Q.M. en honor al mandatario, utilizaba un transmisor de onda larga con una potencia de 500 watts, capaz de cubrir gran parte del territorio nacional, aunque en sus inicios existían pocos radio-receptores en la población. Aquella jornada histórica marcó el inicio de la radio en El Salvador y Centroamérica, llevando el sonido de la modernidad a hogares de todas las clases sociales, según consta en el libro Para oírte y hablarte mejor. La industria radial y televisiva en El Salvador, de Jorge Vargas Méndez.

La llegada de la radio significó mucho más que una innovación técnica. Según el manuscrito, constituyó el primer gran vehículo de comunicación instantánea en un país y una región que, hasta ese momento, carecían de medios capaces de informar y conectar a la ciudadanía en tiempo real. Radio El Salvador despertó a una sociedad adormecida, sentando las bases para una revolución en la opinión pública. Posteriormente, otras emisoras surgieron, como YSP La Voz de Cuscatlán, YSR La Voz de El Salvador, YSO La Voz de la Democracia, YSF Radio Vanguardia, YSI Radio Intercontinental y YSC Ondas Deportivas y Populares. En 1946, el ingeniero Raúl Trabanino impulsó la transmisión de YSU Radio 1.050, otro hito en la consolidación del medio radial salvadoreño.

Imagen antigua del Teatro Nacional de San Salvador, donde se instaló la radio en 1926 y transmitía desde la segunda planta del edificio. /(Ministerio de Cultura)

El desarrollo de la radiodifusión salvadoreña vivió una segunda revolución con la llegada de los radio-receptores transistorizados, que funcionaban con baterías, de acuerdo con el libro. Esta innovación permitió que la radio llegara a zonas rurales, integrando a las personas del campo en la vida nacional y posibilitando que la información y el entretenimiento llegaran a todos los rincones del país. Más adelante, la televisión transformó el panorama mediático, pero la radio mantuvo su relevancia como fuente de compañía y testigo de los cambios sociales, políticos y culturales del país.

Radio El Salvador ha sobrevivido a guerras, dictaduras, terremotos y transformaciones tecnológicas. Su longevidad se explica por su capacidad de adaptación y su compromiso con la misión de conectar a los salvadoreños. Durante 2025 y 2026, la emisora ha realizado una cuenta regresiva y diversos eventos conmemorativos, como la Retro Beat Coffee Party, según consta en sus redes sociales, para celebrar sus 100 años de existencia y reflexionar sobre su aporte histórico. La estación continúa manteniendo viva la tradición de informar, entretener y unir a la población.

El legado de Radio El Salvador trasciende generaciones. Muchos de sus programas, voces y jingles forman parte de la memoria colectiva del país. Además, la emisora ha sido testigo y cronista de los principales acontecimientos del siglo XX y lo que va del XXI, desde el surgimiento de la democracia, pasando por momentos de crisis, hasta la era digital. Hoy, Radio El Salvador sigue siendo sinónimo de modernidad y de identidad nacional, reafirmando la importancia de la radio como medio esencial.

La radio ha celebrado diferentes momentos y ha sido parte de distintos procesos coyunturales a nivel nacional./(Redes de Radio El Salvador)

A sus 100 años, Radio El Salvador mantiene intacto su compromiso de evolucionar junto a la sociedad salvadoreña, celebrando un siglo de voces, historias y música que laten con la vida del país. Su centenario no solo recuerda el pasado, sino que proyecta el valor permanente de la radio como puente entre generaciones y como símbolo de la comunicación en El Salvador.

