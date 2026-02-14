El Salvador

El Salvador apuesta al Tren del Pacífico para convertir al país en el nuevo “hub” logístico de Centroamérica

Con la mirada puesta en la integración regional, el gobierno acelera la hoja de ruta del proyecto ferroviario para 2026. La iniciativa busca optimizar el transporte de carga y generar miles de empleos, transformando la infraestructura logística del país

Render de una estación del
Render de una estación del Tren del Pacífico, que muestra la integración de infraestructura moderna y áreas de conexión para pasajeros y carga en El Salvador (Foto cortesía de Secretaria de Prensa).

El Tren del Pacífico de El Salvador se encamina hacia una fase de inversión decisiva prevista para 2026, con la aspiración de transformar la infraestructura nacional y redefinir el papel del país en la integración logística centroamericana.

El desenlace de esta fase tendrá un impacto directo en la capacidad de El Salvador para atraer inversión, crear empleo y consolidar su posición como actor clave en la conectividad regional.

Durante los próximos meses, la administración de Nayib Bukele buscará asegurar los acuerdos y fondos necesarios para iniciar la construcción, mientras se afina la estrategia de asociación público-privada (APP) destinada a combinar recursos nacionales con capital extranjero y créditos multilaterales.

Por el momento, el Gobierno mantiene conversaciones activas con posibles inversionistas y organismos internacionales, con la meta de garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto en el largo plazo. En el corazón de la iniciativa se encuentra el primer tramo de vía férrea, de 63 kilómetros entre el puerto de Acajutla y Sitio del Niño.

El puerto de Acajutla, punto
El puerto de Acajutla, punto estratégico para el comercio marítimo de El Salvador y futuro nodo logístico clave en la red del Tren del Pacífico (Foto cortesía Noticiero El salvador).

Esta sección inicial contará con estaciones de pasajeros y carga, así como patios de contenedores orientados a maximizar la eficiencia en la transferencia de mercancías y personas. Esta fase servirá de prueba de concepto para la futura expansión hacia San Salvador y la frontera con Guatemala, conectando eventualmente con otros sistemas ferroviarios internacionales.

La ejecución de este corredor forma parte de un plan nacional y regional que contempla una inversión total de 10,700 millones de dólares hasta 2035, cifra que incluye otras obras prioritarias de transporte y conectividad. Si bien los primeros tramos se financiarán con recursos nacionales, la estrategia oficial abre la puerta a la participación de empresas extranjeras en la gestión y operación del sistema ferroviario.

Empresas internacionales interesadas y avances técnicos: el Tren del Pacífico como motor de competitividad y sostenibilidad en El Salvador

De acuerdo con El Salvador in English, al menos tres empresas internacionales han manifestado interés en operar el tren, aunque los costos finales y los plazos para los siguientes tramos todavía están en proceso de definición.

La administración de Bukele prevé que la materialización de la fase de inversión coincida con el segundo mandato presidencial, comprendido entre 2024 y 2029, aunque la fecha exacta de inicio de las obras aún no está confirmada. Comités técnicos nacionales, con apoyo de consultores internacionales, avanzan en los estudios de factibilidad y el diseño básico de ingeniería para asegurar el cumplimiento de estándares de calidad, sostenibilidad y eficiencia.

Diseño conceptual de una estación
Diseño conceptual de una estación ferroviaria en zona rural, parte del proyecto del Tren del Pacífico que busca conectar áreas agrícolas y logísticas de El Salvador (Foto cortesía CEPA).

El Tren del Pacífico apunta a reducir los costos del transporte terrestre y aumentar la competitividad nacional, ofreciendo una alternativa sostenible tanto para la carga como para los pasajeros. El proyecto contempla una posible conexión futura con el Tren Maya en México y con los corredores ferroviarios guatemaltecos, lo que potencialmente transformaría a El Salvador en un punto estratégico del comercio centroamericano.

El impacto económico y social del Tren del Pacífico en El Salvador

Expertos resaltan que se espera la generación de miles de empleos directos e indirectos durante la construcción y operación, junto al desarrollo de nuevas capacidades técnicas y tecnológicas en la fuerza laboral local.

En el plano social, la habilitación de estaciones entre Acajutla y Sitio del Niño busca mejorar la movilidad de los ciudadanos entre zonas rurales y urbanas, ampliando el acceso a servicios, educación y empleo.

Por lo que, el desarrollo de este sistema ferroviario se inscribe en el Plan de Desarrollo Nacional, que postula la modernización del transporte como motor de crecimiento económico y social. El Tren del Pacífico emerge así como uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno salvadoreño para la próxima década.

Tren del PacíficoCentroaméricaEl SalvadorEconomía

