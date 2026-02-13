El Salvador mantiene una de las deudas más bajas con el FMI en Centroamérica

Imagen destacada

El Salvador figura entre los países de Centroamérica con menor nivel de endeudamiento ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según los datos actualizados del organismo financiero internacional, hasta el 11 de febrero, el país mantiene un saldo de 172.32 millones de dólares en créditos pendientes por pagar en un plazo que vence el 2 de noviembre de 2026, una cifra solo superada a la baja por la República Dominicana, que adeuda 9.25 millones de dólares.

El organismo aprobó un acuerdo de 40 meses en el marco del Servicio Ampliado del Fondo para El Salvador por un valor de USD 1,400 millones, que permitió un primer desembolso de más de USD 113 millones en febrero de 2025 y un segundo desembolso en junio del año pasado de USD 118.3 millones; es decir que en 2025 el gobierno salvadoreño recibió más de USD 232 millones.

El programa del FMI con El Salvador busca corregir los desequilibrios macroeconómicos del país, de acuerdo a información oficial del organismo.

Esta decisión también está orientada a fortalecer la gobernanza y la transparencia, con el objetivo de mejorar el crecimiento económico y la resiliencia nacional a mediano plazo. Se prevé que este acuerdo facilite apoyo adicional de otros organismos multilaterales, sumando más de USD 3,500 millones en recursos durante el período del programa, según precisó el FMI en su comunicado del 26 de febrero.

Foto de archivo - Un hombre pasando junto al logo del Fondo Monetario Internacional en su sede en Washington, EEUU. Mayo10, 2018. REUTERS/Yuri Gripas

La deuda de los otros países de la región

De acuerdo con la información publicada por el propio FMI, otros países de la región presentan saldos considerablemente más altos. Costa Rica encabeza la lista con 1,774.39 millones de dólares en créditos pendientes, seguida por Honduras con 470.2 millones de dólares y Nicaragua con 43.33 millones de dólares.

El informe del organismo no registra obligaciones vigentes para Guatemala ni Panamá en el periodo analizado.

Las cifras corresponden a los reportes oficiales del FMI sobre los créditos vigentes de todos sus países miembros. El organismo detalla que los datos consideran tanto los desembolsos como los reembolsos de cada nación, y reflejan el estado de las finanzas públicas y la relación de cada gobierno con la entidad multilateral.

El saldo actual de El Salvador con el FMI representa una fracción pequeña del total de créditos pendientes en la región y a nivel global. Según los registros del FMI, el monto acumulado de créditos activos de todos los países supera los 119,000 millones de dólares, lo que posiciona a Centroamérica como un actor menor en términos de endeudamiento con el organismo.

Según la base de datos del FMI, los informes buscan ofrecer transparencia sobre los compromisos financieros de los países miembros. Estos registros constituyen una fuente clave para analistas y autoridades económicas interesadas en monitorear la evolución del endeudamiento soberano y las políticas de financiamiento internacional.