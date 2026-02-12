El Salvador

La Asamblea Legislativa salvadoreña y la diplomacia estadounidense ratifican voluntad de fortalecer la relación bilateral

El encuentro entre ambas autoridades permitió reafirmar las intenciones comunes de profundizar en la agenda diplomática y de promover el entendimiento basado en principios compartidos por ambos países

Una funcionaria clave ocupó el centro de la escena durante un día lleno de gestos políticos. Entre objetivos estratégicos y abierta institucionalidad, la relación bilateral se actualiza

El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador recibió a la encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Naomi Fellows, en una visita oficial realizada en la sede legislativa.

Durante el encuentro, se reafirmó el compromiso de ambas naciones de fortalecer los lazos bilaterales sobre la base del respeto mutuo y de valores compartidos. La reunión buscó avanzar en las relaciones diplomáticas entre El Salvador y Estados Unidos a partir de un diálogo institucional abierto.

Vale recordar que la encargada de negocios afirmó, en un evento cultural de enero, que Estados Unidos y El Salvador están unidos por una amistad profunda, enfatizando la continuidad de una relación muy cercana.

Las áreas de cooperación que mantienen ambos países incluyen seguridad, desarrollo económico y migración, además de “tantos temas”, según detalló la funcionaria, quien insistió en que los vínculos diplomáticos seguirán siendo estrechos.

Además, la reciente visita de Castro a Washington, estuvo marcada por el anuncio de nuevos incentivos para quienes decidan regresar al país y por una defensa enfática de las políticas del Ejecutivo.

La reunión, a la que asistieron empresarios y líderes comunitarios salvadoreños en Estados Unidos, reveló las prioridades del Gobierno en materia de reinserción social, gobernabilidad y apertura económica.

Los presentes otorgaron a Castro un reconocimiento firmado por empresarios y líderes del área metropolitana de Washington. El legislador destacó las facilidades recientemente promulgadas.

Precisó además que los retornados pueden importar hasta dos vehículos y herramientas de trabajo por el mismo monto, sin tributar por ello. Estas medidas, según Castro, buscan alentar el retorno y la inversión de la diáspora.

President of the congress Ernesto Castro, Vice-president Suecy Callejas and representatives take part in a session of the Salvadoran congress to discuss reforms to the constitution, in San Salvador, El Salvador July 31, 2025. REUTERS/ Jose Cabezas

Durante la conversación, el diputado se refirió a otros mecanismos de inclusión financiera para la comunidad salvadoreña en el exterior. Subrayó que ahora es posible que los residentes en Estados Unidos abran cuentas y validen su historial crediticio en bancos de El Salvador, facilitando el acceso a créditos en su país de origen.

Castro instó a invertir en El Salvador: “Es un tema de país. Hay muchas oportunidades. Vayan, exploren, dense cuenta, hay oportunidades de inversión. Nuestra principal misión es que todas las inversiones que ustedes hagan allá generen utilidades”. El legislador defendió el régimen de excepción adoptado por el Ejecutivo.

Al evento asistieron figuras como César Aguilar, presentado como embajador adjunto de El Salvador en Estados Unidos; Rudy Chávez, cónsul general de Virginia; y líderes comunitarios.

Acercamiento con la UE

El encuentro entre el diplomático y la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa refuerza la cooperación entre ambas instancias.

Asimismo, el reciente encuentro entre la vicepresidenta del primer Órgano de Estado salvadoreño, Suecy Callejas, y el Embajador de la Unión Europea, en El Salvador, Duccio Bandini destacó los avances de El Salvador y el impulso a la cooperación bilateral.

Callejas informó: “Este día recibí al Embajador de la Unión Europea, Duccio Bandini, con quien sostuvimos un cordial intercambio sobre los avances de El Salvador y el fortalecimiento de la cooperación bilateral”.

Durante el encuentro, Callejas subrayó la importancia de robustecer los lazos entre El Salvador y la Unión Europea, reflejando el interés mutuo en profundizar la relación y promover resultados tangibles en el desarrollo del país.

