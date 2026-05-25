Cineasta panameña alza la voz por el protagonismo de las mujeres en el cine centroamericano

La cineasta panameña Ana Endara subrayó la urgencia de que las mujeres accedan a más puestos de dirección dentro del cine centroamericano, una medida que, según sus palabras, permitiría una mayor diversidad creativa en las producciones de la región. Así lo expresó en declaraciones a la agencia AFP, en el marco del festival Centroamérica Cuenta realizado en Panamá y clausurado el sábado pasado.

Endara, reconocida por su trabajo en el largometraje de ficción Querido Trópico, sostuvo ante la agencia AFP que “tanto el cine como la vida necesitan una mayor diversidad de voces, y es fundamental que más mujeres directoras y guionistas estén al frente de proyectos cinematográficos”. La realizadora también apuntó que, aunque se han registrado avances, “en muchos sets de filmación predominan los hombres, y además los rodajes suelen funcionar de manera muy jerárquica”. Para Endara, la presencia femenina en puestos de liderazgo transforma los espacios de trabajo, no solo en términos creativos, sino también en la dinámica profesional interna.

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El testimonio de Endara llega en un momento en que el debate sobre igualdad de género y representación atraviesa industrias culturales de todo el mundo. Según reportó la agencia AFP, Endara identificó la distribución de películas como el mayor obstáculo para el desarrollo del cine centroamericano. “Suena como disco rayado pero el principal reto es la distribución” por “el monopolio que tiene Cinépolis, Cinemark (dos de las principales distribuidoras cinematográficas del mundo) con todo su despliegue de Hollywood impuesto en nuestros países”, sostuvo la directora.

La cineasta panameña también enfatizó que los festivales internacionales se convirtieron en un salvavidas para las producciones centroamericanas, ante la dificultad de acceder a salas comerciales. “Lo que nos salva y nos mantiene a flote son los festivales. Para yo poder ver una película de Colombia tengo que encontrármela en el Festival de Cine de Lima porque me invitaron”, explicó a la agencia AFP.

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Ciclo de cine feminista en la Cineteca Nacional. (Pexels)

Ana Endara fue galardonada en 2025 con el premio Flechazo del Festival Cinelatino de Toulouse, en Francia, gracias a “Querido Trópico”, obra que presentó en Toronto y San Sebastián, y que llegó a la fase final de selección para representar a Panamá en los premios Óscar. Entre sus influencias más relevantes, Endara mencionó a la directora y guionista argentina Lucrecia Martel, autora del documental “Nuestra tierra”, presentado en la última Mostra de Venecia, y a la cineasta mexicano-salvadoreña Tatiana Huezo, quien obtuvo dos galardones en la Berlinale por “El Eco”.

Nacida en 1950, Endara advirtió que, además de la distribución, el acceso a fondos públicos representa otro desafío. Según relató a la agencia AFP, los productores deben realizar “malabares” para obtener financiamiento estatal, lo que limita la capacidad de producción y la visibilidad de las obras en la región.

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A pesar de las dificultades, la directora se declaró optimista ante la consolidación de nuevas voces femeninas en la región. Citó como ejemplo a la costarricense Valentina Maurel, quien obtuvo un premio en el Festival de Cannes con su cinta “Siempre soy tu animal materno”. Endara reconoció que las películas centroamericanas han ganado visibilidad internacional, gracias a guiones “más universales”, donde se abordan asuntos íntimos, conflictos familiares y realidades sociales que trascienden fronteras.

En diálogo con la agencia AFP, Endara defendió el cine como “una herramienta para concienciar”, afirmando que “lo que estás contando siempre es político porque siempre hay una postura en la vida”. La directora resaltó que, aunque las temáticas son locales, los temas tratados en el cine centroamericano generan identificación tanto en su región como en lugares tan distantes como Dinamarca.

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El festival Centroamérica Cuenta, que reunió a múltiples figuras del sector cinematográfico en la capital panameña, sirvió de escenario para que cineastas, productores y guionistas debatieran sobre los retos y oportunidades del audiovisual regional, poniendo en primer plano el potencial transformador de una mayor participación femenina en la industria.