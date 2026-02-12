El Grupo BID refuerza colaboración con El Salvador en sectores estratégicos por $1.3 millones

Acuerdos recientes suman montos millonarios y generan expectativas sobre el impacto real en la población salvadoreña (Cortesía Ilan Goldfajn)

La última conversación mantenida entre el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, y el presidente salvadoreño Nayib Bukele giró en torno a los avances fundamentales del programa “El Salvador CRECE”, centrado en el fortalecimiento de la alianza entre El Salvador y el Grupo BID. Goldfajn destacó: “Conversamos sobre los avances de El Salvador CRECE, un programa de apoyo al crecimiento de El Salvador a través de BID y BID Invest, en sectores como vivienda y turismo, entre otros”.

En esa misma línea, Bukele enfatizó el impacto que tendrá la nueva financiación: “$1.300 millones más para vivienda, turismo, salud y educación”, poniendo así de relieve el monto comprometido para el año 2026. Goldfajn subrayó la meta principal de esta colaboración: “Seguimos apoyando a El Salvador para consolidar el crecimiento, generar empleo y continuar a mejorar la vida de los Salvadoreños”.

El compromiso del Grupo BID con El Salvador también incluye la articulación de recursos para el desarrollo de vivienda y turismo. Goldfajn resaltó el papel de BID Invest en el apoyo de estos sectores estratégicos.

Ambas partes reafirmaron la voluntad de profundizar el apoyo técnico y financiero durante los próximos años, centrando los esfuerzos en el desarrollo integral del país.

Instituciones multilaterales establecen acciones para impactar sectores fundamentales y activar proyectos con impacto social (Captura de pantalla de X)

El anuncio se lanzó en las redes sociales oficiales de Goldfajn y luego lo compartió el mandatario salvadoreño, este miércoles 11.

Varios préstamos

El gobierno salvadoreño ha cumplido en los últimos años varias actividades ordinarias con el financiamiento de préstamos del BID. El BID autorizó más de USD1.264,7 millones en financiamiento para 30 proyectos en El Salvador durante 2025. La operación individual más relevante correspondió a un préstamo de USD500 millones, destinado a apoyar la sostenibilidad macroeconómica y fiscal, con El Salvador como entidad prestataria. Esta suma representó el 39,5 % del total aprobado, enfocado en reformas y modernización del Estado.

El monto total asignado para 2025 incrementó en 95,6 % respecto al financiamiento de 2024, que fue de USD646,6 millones. De acuerdo con datos divulgados por el BID, las aprobaciones incluyeron diferentes instrumentos: subvenciones, subvenciones a la inversión, operaciones de préstamo y cooperación técnica.

Dentro del ejercicio 2025, la primera operación registrada para El Salvador fue una cooperación técnica de USD572.542 para el Plan de Acción C&D; hasta la semana pasada, se había desembolsado el 7,39 % de este monto.

El Centro Histórico de San Salvador recibió nueve millones de dólares en trámites orientados a la restauración y desarrollo de nuevos proyectos urbanos. Foto cortesía Secretaría de Presidencia

Uno de los más recientes préstamos suscritos con esta entidad es el de enero de 2026 para que el Aeropuerto Internacional óscar Arnulfo Romero tenga un proceso de modernización, a través de la ampliación de la infraestructura de la principal terminal aérea, por un préstamo de USD 195 millones con el BID y otro de noviembre de 2025 por $170 millones. Con dichos fondos se ejecutaría el Programa Integral de Regeneración Urbana y Revitalización Sostenible de los Mercados Municipales en Santa Tecla y La Libertad, el cual tiene como fin mejorar el acceso a servicios públicos de calidad.

De igual forma pretende mejorar la infraestructura urbana local en las áreas centrales de dichos distritos, de los municipios de La Libertad Sur y La Libertad Costa.