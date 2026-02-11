El Salvador

La llegada de extranjeros por conciertos de Shakira impulsa economía de El Salvador

El arribo masivo de turistas por la serie de presentaciones de la cantante incrementó la demanda hotelera, generó miles de fuentes de empleo y posicionó al país como un destino relevante en Centroamérica y más allá

El concierto de Shakira en
El concierto de Shakira en el estadio Jorge 'El Mágico' González registró una ocupación hotelera del 100% en San Salvador y Surf City. (Cortesía: Ministerio de Turismo)

La llegada de 67,000 extranjeros a El Salvador por la residencia artística de Shakira ha movilizado la economía local, generando una ocupación hotelera total y la creación de 11,000 empleos entre directos e indirectos.

El evento, que posicionó al país como epicentro regional, dejó un impacto inmediato de USD 55 millones proyectados sólo en el sector turístico, según informó el Ministerio de Turismo.

La organización de los conciertos recayó en la productora Two Shows, que vendió 135,000 boletos y confirmó que el 49% corresponde a visitantes extranjeros.

Gloria Villacorta, gerente de Marketing y Relaciones Públicas de la empresa, detalló al estatal Canal 10 que “en términos de asistencia, casi llegamos a los 29,000 (personas) en las dos noches, entonces tuvimos la oportunidad de tener casi ‘full house’ en capacidad… (en las próximas fechas), están ‘sold out’, por lo que esperamos un poquito más de asistentes, estamos emocionados porque vamos a ver bastantes hermanos centroamericanos, Canadá y otras partes del mundo”.

La llegada de 67,000 extranjeros
La llegada de 67,000 extranjeros atraídos por Shakira generó un impacto económico de USD 55 millones en El Salvador. (Cortesía: Ministerio de Turismo)

La afluencia extranjera provino mayoritariamente de países vecinos. El Ministerio de Turismo informó que 44,000 turistas llegaron de Guatemala, 13,000 de Honduras, 4,000 de Costa Rica, 3,000 de Nicaragua y otros 3,000 de Estados Unidos, Canadá, México, Panamá y naciones adicionales.

Mario Villacorta, director de Two Shows, amplió en Noticiero El Salvador que “han venido más asistentes de Guatemala, que son alrededor de 40,000, de Honduras, 20,000, de Nicaragua son como 10,000, de Costa Rica, son 6,000 de Panamá como 2,000, de México como 67, de Canadá y de Estados Unidos hay como 1,000, el objetivo se cumplió”.

Las actividades se concentran en el estadio nacional Jorge “El Mágico” González, donde la artista colombiana ya realizó dos actuaciones y concluirá las tres restantes el jueves, sábado y domingo próximos. En cada presentación, Two Shows estima una asistencia promedio de 29,000 personas.

El fenómeno no sólo dinamizó San Salvador, sino también destinos como Surf City, ambos con una ocupación hotelera del 100%. Los hoteles, comercios y servicios turísticos de la capital y la zona costera registraron plena capacidad a raíz del flujo internacional.

Guatemala lideró el ingreso de
Guatemala lideró el ingreso de turistas para el show de Shakira, con 44,000 visitantes al país, según cifras oficiales. (Cortesía: Ministerio de Turismo)

El ambiente de los conciertos resaltó por la diversidad y por la sensación de cita histórica. Según relató Mario Villacorta al mismo medio, “cuando ella (Shakira) subió al escenario dijo, ‘Buenas noches, Centroamérica’, yo dije ‘misión cumplida’, dijo Centroamérica y después empezó a preguntar ‘¿hay de Costa Rica?’ y gritaban ‘¿hay de Honduras?’, ‘¿hay de Nicaragua?’ ¿hay de Guatemala?’ y gritaban”.

La residencia artística de Shakira
La residencia artística de Shakira en El Salvador creó 11,000 empleos directos e indirectos en el sector turístico local. (Cortesía: Ministerio de Turismo)

La cantante de 49 años abrió la residencia en Centroamérica dando la bienvenida a una multitud que ya desde la tarde aguardaba con pancartas y banderas en los alrededores del estadio. El repertorio inició con los temas ‘La fuerte’, ‘Girl like me’, ‘Las de la intuición’ y ‘Estoy aquí’.

La Residencia Centroamericana de Shakira ha transformado a El Salvador en el centro cultural y turístico de la región.

Un recorrido por el repertorio musical de la colombiana

El evento de Shakira convirtió
El evento de Shakira convirtió a El Salvador en epicentro regional, atrayendo visitantes de Centroamérica, Estados Unidos, Canadá y México. REUTERS/Kylie Cooper

en el segundo concierto la presentación incluyó piezas como “Las de la intuición”,“Estoy Aquí”, “Empire” e “Inevitable”, junto a sencillos actuales como “Te felicito”, “TQG”, “Monotonía”, “Soltera” y “Copa Vacía”, esta última en colaboración con Manuel Turizo. El público respondió con entusiasmo a cada interpretación, confirmando la vigencia de la artista en la escena internacional.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con “Acróstico”, canción dedicada a sus hijos, Milan y Sasha. El tema logró una ovación destacada entre los asistentes, quienes acompañaron a Shakira durante toda la interpretación.

El repertorio también incluyó colaboraciones emblemáticas. “La Tortura”, junto a Alejandro Sanz; “La Bicicleta”, con Carlos Vives; “Chantaje”, en versión salsa con Maluma; “Hips Don’t Lie”, junto a Wyclef Jean; y “BZRP Music Sessions #53”, uno de los temas más coreados por el público, integraron el setlist de la noche. Estas interpretaciones reforzaron el carácter internacional del concierto.

Entre los clásicos, no faltaron canciones consideradas imprescindibles en el repertorio de la colombiana. “Ojos Así”, “Pies Descalzos, Sueños Blancos”, “Antología”, “Suerte (Whenever, Wherever)”, “La Loba (She Wolf)” y “Waka Waka (This Time for Africa)” elevaron la intensidad del espectáculo. El público acompañó masivamente cada estrofa, logrando que el estadio se unificara en una sola voz.

La gira de Shakira en El Salvador reafirma su capacidad para conectar diferentes etapas de su carrera con audiencias diversas. La selección de temas evidenció la evolución de su propuesta musical y su vigencia en la industria.

