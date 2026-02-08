Más de 400 familias serán beneficiadas con servicio de agua potable en zona oriental de El Salvador

El nuevo sistema de agua potable en Las Marías beneficia a más de mil habitantes del cantón y sus caseríos vecinos. Foto cortesía DOM

Un sistema de agua potable renovado permitirá que más de mil habitantes del cantón Las Marías, en el distrito de Jocoro, municipio de Morazán Sur, accedan por primera vez a un suministro regular y seguro. A través de una red de distribución y alcantarillado que se extiende por 22 kilómetros, la Dirección de Obras Municipales (DOM) habilitó la entrega simbólica de este proyecto, que representa el número 15 de la institución a nivel nacional. La iniciativa se perfila como una solución histórica para una población que durante años dependió de pozos comunitarios, ríos cercanos o la compra de agua, condiciones que, según anunció la DOM, quedan atrás mediante esta intervención.

Además del beneficio directo para los residentes de Las Marías, la cobertura impactará otros caseríos de la zona, cuya población recibirá en sus hogares el servicio de agua potable por primera vez. La obra incluyó la instalación de cerca de 400 acometidas residenciales dotadas de caja, válvula de control, medidor y grifo. Gracias a estos dispositivos, el acceso al recurso hídrico se vuelve inmediato y regulado, lo que mejora notablemente la calidad de vida en cada vivienda.

Ubicado en la zona oriental del país, el departamento de Morazán ha sido históricamente relegado en cuanto a servicios básicos. Actualmente las autoridades gubernamentales han anunciado diferentes proyectos para revertir esa situación a través de proyectos de agua potable y mejoramiento vial.

La red de distribución y alcantarillado instalada por la DOM se extiende por 22 kilómetros en el municipio de Morazán Sur. Foto cortesía DOM

La primera fase del proyecto consistió en la perforación de un pozo de 250 metros de profundidad, seguido de la instalación de una bomba sumergible con una capacidad de 38.36 galones por minuto. Paralelamente, se construyó una cisterna de 30 metros cúbicos y un tanque de almacenamiento de 60 metros cúbicos. Este sistema garantiza la continuidad del suministro, incluso durante períodos de baja producción.

La infraestructura hidráulica incluye un total de dos válvulas reguladoras de presión, diecinueve válvulas de control, cinco válvulas de limpieza y tres de aireación, esenciales para el mantenimiento y funcionamiento del sistema. Se suman el equipamiento del tanque, la caseta de bombeo, la cisterna y un cerramiento perimetral con malla ciclón, así como la provisión de energía eléctrica para toda la instalación.

Morazán ha registrado avances en este tipo de desarrollos, ya que, según la DOM, este es el quinto proyecto de agua potable en dicho departamento y el número 15 a escala nacional. Otros 33 proyectos similares permanecen en ejecución. Dentro del mismo departamento ya se han beneficiado cerca de 10,000 habitantes del casco urbano de Sociedad y sus alrededores, así como 1,600 personas en los cantones Piedra Parada y El Rosario, situados en el distrito de San Isidro. En el cantón Pueblo Viejo de Arambala y en el distrito urbano de Cacaopera junto al cantón Sunsulaca, la DOM ya hizo entrega de sendos sistemas de agua que facilitan el acceso a más de 1,000 residentes de esas localidades.

La instalación de casi 400 acometidas residenciales permite el acceso inmediato y regulado al recurso hídrico en los hogares. Foto cortesía DOM

Mientras en Usulután, dos proyectos concluidos en el distrito de Jiquilisco aportan agua potable a aproximadamente 5,000 vecinos de caseríos como Gaviota 1 y 2, Palo Seco, María Antonia, Los Lobos y colonias El Tamarindo, San Julián y residencial Jiquilisco.