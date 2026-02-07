Dos accidentes dejan víctimas fatales y lesionados en carreteras principales de El Salvador

La mañana de este sábado en el kilómetro 77 de la carretera que conecta Metapán con Santa Ana, un accidente involucró a una motocicleta, un vehículo particular y un camión. (Foto cortesía PNC).

La circulación en dos importantes rutas de El Salvador experimentó restricciones luego de que dos accidentes distintos dejaran víctimas mortales y varios lesionados en las últimas horas.

La mañana de este sábado en el kilómetro 77 de la carretera que conecta Metapán con Santa Ana, un accidente involucró a una motocicleta, un vehículo particular y un camión . El saldo fue especialmente trágico: un menor de edad perdió la vida y otras tres personas sufrieron lesiones de diversa gravedad.

Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial, mientras que las autoridades restringieron el paso vehicular en el sector para facilitar las labores de inspección y determinar cómo se produjo el siniestro, informó la Policía Nacional Civil (PNC) en su cuenta de X.

La PNC mantiene presencia en la zona, realizando las diligencias correspondientes. Según fuentes policiales, la restricción del tráfico responde a la necesidad de preservar la escena y recabar los elementos necesarios para establecer las responsabilidades.

En un hecho separado, la tarde del viernes los equipos de Cruz Verde Salvadoreña acudieron al kilómetro 12 de la carretera de Oro, en las cercanías de la residencial Altavista, tras ser alertados sobre un atropello.

Al llegar, constataron que la persona afectada ya no presentaba signos vitales, por lo que se descartó cualquier intervención médica de urgencia. Las autoridades acordonaron el área para iniciar las investigaciones y esclarecer la dinámica del suceso.

Ambos episodios ponen de relieve la vulnerabilidad de peatones y conductores en las principales vías del país. Las acciones policiales buscan no solo determinar los factores que provocaron ambos accidentes, sino también generar conciencia sobre la importancia de la precaución al transitar por estas rutas.

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial reporta que la cifra de accidentes viales en enero de 2026 ascendió a 2,006, lo que supone un incremento del 35% respecto a los 1,485 siniestros ocurridos durante enero de 2025.( Foto cortesía Comandos de Salvamento).

La siniestralidad vial crece un 35% en enero de 2026 en El Salvador

El inicio de 2026 se ha visto marcado por un alarmante aumento de accidentes de tránsito en El Salvador, según datos consolidados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial y reportados por Infobae.

Las consecuencias han sido especialmente graves para los peatones y motociclistas. De acuerdo con información publicada por Infobae, el 42% de las muertes registradas en siniestros viales en enero correspondieron a peatones, con la particularidad de que la mitad de los atropellados eran adultos mayores. Además, entre el 1 y el 26 de enero, las muertes de motociclistas crecieron un 119% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El número de accidentes reportados en enero de 2026 ascendió a 2,006, lo que supone un incremento del 35% respecto a los 1,485 siniestros ocurridos durante enero de 2025, según cifras del Observatorio.

El número de personas que sufrieron lesiones también mostró un fuerte aumento, situándose en 1,242 frente a las 929 de enero del año pasado, lo que representa un crecimiento del 34%.

El alza se refleja no solo en la cantidad de siniestros sino también en la gravedad de las consecuencias. Los fallecimientos por accidentes de tránsito se incrementaron un 45%, de 82 en enero de 2025 a 119 en el mismo mes de 2026. En el colectivo de motociclistas, murieron 35 personas entre el 1 y el 26 de enero, frente a 16 en el mismo periodo de 2025. La cifra de motociclistas lesionados pasó de 222 en 2025 a 343 en 2026, con un aumento del 55%.

La distracción del conductor estuvo detrás de 460 accidentes, constituyendo el motivo más frecuente. Además, se registraron 365 casos por invasión de carril, 266 por no respetar la distancia reglamentaria, 241 por incumplir las señales de tránsito y 136 debidos a exceso de velocidad.

Estos factores han ido en paralelo al aumento de la siniestralidad, agravando el impacto sobre la seguridad vial en el país.