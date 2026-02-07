El Salvador

Dos accidentes dejan víctimas fatales y lesionados en carreteras principales de El Salvador

Un niño y un peatón fallecieron en incidentes distintos ocurridos en vías concurridas, mientras los cuerpos de emergencia y la policía realizan trabajos para recabar información sobre los hechos

Guardar
La mañana de este sábado
La mañana de este sábado en el kilómetro 77 de la carretera que conecta Metapán con Santa Ana, un accidente involucró a una motocicleta, un vehículo particular y un camión. (Foto cortesía PNC).

La circulación en dos importantes rutas de El Salvador experimentó restricciones luego de que dos accidentes distintos dejaran víctimas mortales y varios lesionados en las últimas horas.

La mañana de este sábado en el kilómetro 77 de la carretera que conecta Metapán con Santa Ana, un accidente involucró a una motocicleta, un vehículo particular y un camión . El saldo fue especialmente trágico: un menor de edad perdió la vida y otras tres personas sufrieron lesiones de diversa gravedad.

Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial, mientras que las autoridades restringieron el paso vehicular en el sector para facilitar las labores de inspección y determinar cómo se produjo el siniestro, informó la Policía Nacional Civil (PNC) en su cuenta de X.

l saldo fue especialmente trágico:
l saldo fue especialmente trágico: un menor de edad perdió la vida y otras tres personas sufrieron lesiones de diversa gravedad. (Foto cortesía PNC).

La PNC mantiene presencia en la zona, realizando las diligencias correspondientes. Según fuentes policiales, la restricción del tráfico responde a la necesidad de preservar la escena y recabar los elementos necesarios para establecer las responsabilidades.

En un hecho separado, la tarde del viernes los equipos de Cruz Verde Salvadoreña acudieron al kilómetro 12 de la carretera de Oro, en las cercanías de la residencial Altavista, tras ser alertados sobre un atropello.

Al llegar, constataron que la persona afectada ya no presentaba signos vitales, por lo que se descartó cualquier intervención médica de urgencia. Las autoridades acordonaron el área para iniciar las investigaciones y esclarecer la dinámica del suceso.

Ambos episodios ponen de relieve la vulnerabilidad de peatones y conductores en las principales vías del país. Las acciones policiales buscan no solo determinar los factores que provocaron ambos accidentes, sino también generar conciencia sobre la importancia de la precaución al transitar por estas rutas.

El Observatorio Nacional de Seguridad
El Observatorio Nacional de Seguridad Vial reporta que la cifra de accidentes viales en enero de 2026 ascendió a 2,006, lo que supone un incremento del 35% respecto a los 1,485 siniestros ocurridos durante enero de 2025.( Foto cortesía Comandos de Salvamento).

La siniestralidad vial crece un 35% en enero de 2026 en El Salvador

El inicio de 2026 se ha visto marcado por un alarmante aumento de accidentes de tránsito en El Salvador, según datos consolidados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial y reportados por Infobae.

Las consecuencias han sido especialmente graves para los peatones y motociclistas. De acuerdo con información publicada por Infobae, el 42% de las muertes registradas en siniestros viales en enero correspondieron a peatones, con la particularidad de que la mitad de los atropellados eran adultos mayores. Además, entre el 1 y el 26 de enero, las muertes de motociclistas crecieron un 119% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El número de accidentes reportados en enero de 2026 ascendió a 2,006, lo que supone un incremento del 35% respecto a los 1,485 siniestros ocurridos durante enero de 2025, según cifras del Observatorio.

El Salvador suma más de
El Salvador suma más de 130 víctimas fatales por accidentes de tránsito en lo que va del año, según datos actualizados del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Foto cortesía

El número de personas que sufrieron lesiones también mostró un fuerte aumento, situándose en 1,242 frente a las 929 de enero del año pasado, lo que representa un crecimiento del 34%.

El alza se refleja no solo en la cantidad de siniestros sino también en la gravedad de las consecuencias. Los fallecimientos por accidentes de tránsito se incrementaron un 45%, de 82 en enero de 2025 a 119 en el mismo mes de 2026. En el colectivo de motociclistas, murieron 35 personas entre el 1 y el 26 de enero, frente a 16 en el mismo periodo de 2025. La cifra de motociclistas lesionados pasó de 222 en 2025 a 343 en 2026, con un aumento del 55%.

La distracción del conductor estuvo detrás de 460 accidentes, constituyendo el motivo más frecuente. Además, se registraron 365 casos por invasión de carril, 266 por no respetar la distancia reglamentaria, 241 por incumplir las señales de tránsito y 136 debidos a exceso de velocidad.

Estos factores han ido en paralelo al aumento de la siniestralidad, agravando el impacto sobre la seguridad vial en el país.

Temas Relacionados

Policía Nacional CivilEl SalvadorCruz Verde SalvadoreñaCarretera de OroAccidentes VialesRestricción Vehicular

Últimas Noticias

Moody’s Ratings anticipa mayor crecimiento económico en El Salvador pese a la alta carga de deuda pública

La agencia crediticia proyecta una expansión del producto interno bruto salvadoreño del 2.6 % en 2024 al 4 % en 2025, respaldada por avances fiscales y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

Moody’s Ratings anticipa mayor crecimiento

La edición anual de la Caravana del Zorro espera superar los 80 mil participantes en su recorrido hacia Esquipulas la capital de la fe en Guatemala

Las autoridades de tránsito desplegarán dispositivos de control y señalización a fin de prevenir incidentes y procurar la fluidez vehicular durante el evento que atrae motoristas nacionales e internacionales

La edición anual de la

El gobierno de China expresa deseo de fortalecer la relación con Costa Rica tras elecciones

La administración encabezada por Xi Jinping ha transmitido su interés en impulsar una colaboración más profunda con el nuevo mandato costarricense, tras la victoria electoral que dio el triunfo a Laura Fernández en la reciente jornada democrática

El gobierno de China expresa

Donald Trump recibe a Tito Asfura en Mar -a- Lago para profundizar la alianza estratégica entre Estados Unidos y Honduras

El presidente de Estados Unidos fue clave para la victoria electoral del actual mandatario hondureño, y la cita en Florida es un hecho político que exhibe la sintonía entre Washington y Tegucigalpa

Donald Trump recibe a Tito

Guatemala: Panel de expertos alerta sobre riesgos en los nombramientos judiciales

Los especialistas internacionales identificaron irregularidades en las designaciones de altos cargos, incluidos intentos de intervención de autoridades cuyos mandatos ya concluyeron, lo que genera dudas sobre la legalidad y la transparencia institucional

Guatemala: Panel de expertos alerta

TECNO

Tim Cook, CEO de Apple,

Tim Cook, CEO de Apple, sorprende con Bad Bunny: esto es lo que Apple Music prepara para el Super Bowl

Dónde está la papelera de WhatsApp y más formas de recuperar espacio en el celular

Por qué los ingenieros con familia están rechazando trabajar con Elon Musk en la sede de Texas de SpaceX

La montaña rusa de las criptomonedas: cómo cotizan este día

¿Tu celular suena cuando lo agitas pese a no haberse caído? Esta es la causa más común

ENTRETENIMIENTO

“The Last Of Us 3″:

“The Last Of Us 3″: este actor reemplazará a Danny Ramirez como Manny en la nueva temporada

El vínculo entre Harry Styles y Zoë Kravitz cambia las reglas del amor mediático

Exintegrantes de CNCO sorprenden con el estreno de un sencillo en conjunto

El llamativo atuendo de Travis Kelce en la gala NFL Honors generó una ola de reacciones en redes sociales

Cierran el caso contra Daniel Stern, actor de “Mi pobre angelito”, por solicitud de prostitución

MUNDO

Siria y Arabia Saudita afianzan

Siria y Arabia Saudita afianzan la cooperación bilateral: crearán una aerolínea conjunta y desarrollarán las telecomunicaciones

El Gobierno italiano denunció un “sabotaje” de la red ferroviaria en el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno

Un joven de 17 años es arrestado por presuntamente incendiar a un amigo con combustible

Otra muerte misteriosa en Rusia: un ex viceministro de Justicia fue hallado sin vida en su apartamento de Moscú

El régimen de Irán advirtió que “el enriquecimiento cero de uranio” y el programa de misiles no son negociables