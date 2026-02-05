Embajadora suiza reafirma interés en colaboración energética y minera con República Dominicana

El encuentro entre la diplomática y el ministro tuvo lugar en el salón del Consejo del Ministerio de Energía y Minas./ (Potencia Radiofónica Dominicana)

La embajadora de Suiza en República Dominicana, Rita Hämmerli-Weschke, manifestó durante un encuentro en Santo Domingo el interés de su país en fortalecer la cooperación bilateral con la República Dominicana en los sectores energético y minero. La cita, sostenida en la sede del Ministerio de Energía y Minas (MEM), sirvió como despedida oficial para la diplomática, quien concluye su misión tras varios años de gestión en el país caribeño, según reportaron Listín Diario y Potencia Radiofónica Dominicana.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, encabezó la reunión junto a su equipo directivo. De acuerdo con Listín Diario, ambos representantes intercambiaron impresiones sobre las oportunidades de colaboración estratégica y revisaron el balance institucional que ha caracterizado la relación bilateral durante el periodo diplomático de Hämmerli-Weschke.

En este contexto, el ministro agradeció el respaldo de la legación suiza y abordó con la embajadora las posibilidades de impulsar la promoción y comercialización del larimar en el mercado suizo.

“Suiza es un mercado importante para nuestra piedra nacional, el larimar. Cuando usted regrese a su país y vean esa muestra de esta piedra semipreciosa, muchos querrán saber de dónde viene y cómo adquirirla”, afirmó Santos, en declaraciones recogidas por Listín Diario.

El titular del MEM subrayó la disposición de su despacho para mantener abiertos los canales de cooperación y reiteró la bienvenida a la diplomática en sus futuras visitas al país.

Por su parte, Hämmerli-Weschke comunicó que su reemplazo asumirá funciones en marzo, procedente de la ciudad de Chicago, y destacó el “importante potencial que Suiza puede aportar a República Dominicana en áreas vinculadas a la energía y la minería”, según fue difundido por Potencia Radiofónica Dominicana.

La embajadora hizo referencia a la positiva experiencia institucional durante su misión y compartió palabras de afecto hacia el país: “Tengo recuerdos muy agradables que me llevo de República Dominicana, así como buenas amistades que he cultivado en este hermoso país”.

Durante el encuentro, la representante suiza entregó al ministro Santos una navaja suiza tradicional, símbolo reconocido internacionalmente de funcionalidad y practicidad. El obsequio fue interpretado como un gesto de aprecio y una invitación a mantener el intercambio cultural y profesional entre ambos países.

A la reunión asistieron también la directora de Gabinete del MEM, Carmen Minaya, el director de Relaciones Internacionales, Gustavo Mejía-Ricart del Rosario, y el analista de Asuntos Multilaterales, Ignacio González Franco. Las autoridades coincidieron en la importancia de consolidar los avances logrados y explorar nuevas iniciativas conjuntas, especialmente en materia de gestión responsable de recursos naturales y desarrollo tecnológico vinculado a los sectores energético y minero.

Potencia Radiofónica Dominicana detalló que la conversación incluyó un repaso de la relación institucional y la identificación de áreas estratégicas donde la cooperación suiza puede contribuir al desarrollo dominicano. Ambas delegaciones manifestaron su interés en mantener un ambiente de cordialidad y reafirmaron el compromiso de fortalecer los vínculos bilaterales en sectores clave para el crecimiento económico.

Según los datos compartidos por Listín Diario, la República Dominicana busca ampliar la presencia de sus productos emblemáticos en Europa, con énfasis en el larimar, piedra semipreciosa de origen nacional. La referencia al mercado suizo como destino potencial para esta exportación refleja una estrategia orientada a diversificar la oferta nacional y aprovechar el interés europeo en minerales y recursos energéticos gestionados de manera sostenible.

El relevo en la representación diplomática de Suiza en el país está programado para marzo, asegurando la continuidad de los proyectos conjuntos y la expansión de nuevas líneas de trabajo. Tanto Listín Diario como Potencia Radiofónica Dominicana subrayaron la atmósfera de reconocimiento y cooperación que predominó durante la cita oficial, así como la voluntad de ambas partes de seguir avanzando en una agenda común.